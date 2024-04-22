Бджоли проти меду? В кращому випадку (для України) перестануть платити допомогу і давати халявне житло, щоб чоловіки йшли на роботу, або повертались
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 22 кві, 2024 18:00
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Пон 22 кві, 2024 18:06
Додано: Пон 22 кві, 2024 18:13
сміятися можна вже тут. якщо прибрати з ваших побрехеньок всі ці казкові оберти, то виявиться що змісту - нуль .
а знаєш, чому там так? бо таких, як akurt й близько не пускають. який розповідає НЕ КРАСТИ та СПЛАТИТИ ПОДАТКИ вже після того, як втік з України з "заробленим". коли колотив гроші в Україні, про це не згадував
єдине, що буде у тих, хто з вами спілкується - це той коміс, які вони заплатять. а з питання чому все не так. як описували - будете шукати відповіді в Туреччині. не факт, що знайдете
а ось тут уважно слідкуйте за руками. по-перше, коли людина ділить банківській платіж на зп з ПОДАТКАМИ - вона все так рахує, не шукайте логіки. й більшість розрахунків зроблені також "якісно". не вміє людина в економіку, тому й нервується
й ще факт, про який не пише. по контексту це Північна Кароліна? за мірками США - такий собі Зажопинськ. тому ціни на нерухомість відносно невеликі. але зп нижчі, ніж у тому ж НЙ. майте на увазі
кінцівка щира, від душі. пишіть далі.
пригоди Мюнхгаузена в Північній Каролині to be continued
Додано: Пон 22 кві, 2024 18:56
Ви вже на ВНЖ подались?
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