Я думаю що чоловікам 18-60 перебування за кордоном на 2025-2026 рік ніхто не подовжить. Бджоли проти меду? В кращому випадку (для України) перестануть платити допомогу і давати халявне житло, щоб чоловіки йшли на роботу, або повертались

Подивитесь

Це не гілка, а прямо свято якесь. Зібралося панство, яке і вивчає (це позитив), і повчає повчає та повчає інші народи та світи, як їм жити. Я не буду повчати, сухі - як завжди - та реальні - як завжди факти. І тільки факти.

Зібралося панство, яке і вивчає (це позитив), і повчає повчає та повчає інші народи та світи, як їм жити.

Я не буду повчати, сухі - як завжди - та реальні - як завжди факти. І тільки факти. Це не гілка, а прямо свято якесь.Зібралося панство, яке і вивчає (це позитив), і повчає повчає та повчає інші народи та світи, як їм жити.Я не буду повчати,- як завжди -- як завжди факти. І тільки факти.

сміятися можна вже тут. якщо прибрати з ваших побрехеньок всі ці казкові оберти, то виявиться що змісту - нуль .

А інші люди на іншому боці земної кулі мають можливість поселитися в кам"яниці у лісі на березі озера.

Цікаво, що озеро буде НЕ вкрадене сенатором Конгресу, а належати громаді і на березі будуть стояти - О!!!! Повний жах - без іржавих парканів - ось такі будиночки:

...

Тут же що головне: НЕ КРАСТИ. ЗАРОБИТИ. СПЛАТИТИ ПОДАТКИ.

а знаєш, чому там так? бо таких, як akurt й близько не пускають. який розповідає НЕ КРАСТИ та СПЛАТИТИ ПОДАТКИ вже після того, як втік з України з "заробленим". коли колотив гроші в Україні, про це не згадував

Саме з такими я спілкуюсь та на їх прохання приймаю участь у купівлі будинка для себе, коханого.

Що тут цікавого та які там цифри?

єдине, що буде у тих, хто з вами спілкується - це той коміс, які вони заплатять. а з питання чому все не так. як описували - будете шукати відповіді в Туреччині. не факт, що знайдете

Орієнтир виплати на місяць: 1850 доларів.

Багато це чи мало?

Я вище - в дописах на підставі конкретних даних, які закидав лайном, яке накидував на вентилятор один супер-спеціаліст, який за один день минулої неділі наблизився до рекорду пустопорожніх сміттєвих дописів кількістю 19 (!) - так ось, наводив я вчора ат позавчора дані про реальний заробіток наших НОВАЧКІВ (!): це може бути 20 доларів за годину і це може 25 доларів на годину.

Таким чином, 1850 доларів на місяць - це може бути заробіток орієнтовно за 1850/20=92,5 години роботи на місяць однієї людини, або приблизно 2 тижня одна людина працює на забезпечення існування власного житла...

а ось тут уважно слідкуйте за руками. по-перше, коли людина ділить банківській платіж на зп з ПОДАТКАМИ - вона все так рахує, не шукайте логіки. й більшість розрахунків зроблені також "якісно". не вміє людина в економіку, тому й нервується



й ще факт, про який не пише. по контексту це Північна Кароліна? за мірками США - такий собі Зажопинськ. тому ціни на нерухомість відносно невеликі. але зп нижчі, ніж у тому ж НЙ. майте на увазі

Ну ось так. Я, як людина, яку викривили на брехні, зараз теж збрешу: в США зараз 10-00 ранку (в Києві 17-00) і я через годину вирушаю на північ штату Північна Кароліна в гори Апалачі - на подорож до водоспадів та каньйонів.

Брехати так брехати!

кінцівка щира, від душі. пишіть далі.

сміятися можна вже тут. якщо прибрати з ваших побрехеньок всі ці казкові оберти, то виявиться що змісту - нуль . а знаєш, чому там так? бо таких, як akurt й близько не пускають. який розповідає НЕ КРАСТИ та СПЛАТИТИ ПОДАТКИ вже після того, як втік з України з "заробленим". коли колотив гроші в Україні, про це не згадував єдине, що буде у тих, хто з вами спілкується - це той коміс, які вони заплатять. а з питання чому все не так. як описували - будете шукати відповіді в Туреччині. не факт, що знайдете а ось тут уважно слідкуйте за руками. по-перше, коли людина ділить банківській платіж на зп з ПОДАТКАМИ - вона все так рахує, не шукайте логіки. й більшість розрахунків зроблені також "якісно". не вміє людина в економіку, тому й нервується й ще факт, про який не пише. по контексту це Північна Кароліна? за мірками США - такий собі Зажопинськ. тому ціни на нерухомість відносно невеликі. але зп нижчі, ніж у тому ж НЙ. майте на увазі кінцівка щира, від душі. пишіть далі. пригоди Мюнхгаузена в Північній Каролині to be continued

Ви вже на ВНЖ подались?

Подивитесь Подивитесь

Ви вже на ВНЖ подались? Ви вже на ВНЖ подались? BIGor

До речі, от є можливість виїхати 5 студентам в Італію (на 6 місяців). І туди вже подали заявки 1 дівчина і 46 хлопців, минулого року було 2 дівчат...

До речі, от є можливість виїхати 5 студентам в Італію (на 6 місяців). І туди вже подали заявки 1 дівчина і 46 хлопців, минулого року було 2 дівчат... До речі, от є можливість виїхати 5 студентам в Італію (на 6 місяців). І туди вже подали заявки 1 дівчина і 46 хлопців, минулого року було 2 дівчат...



В НЙ М18-60 приезжают и приезжают.

У меня в локации уже Мову чутно частиш ниж язык и лангуаге. В НЙ М18-60 приезжают и приезжают.У меня в локации уже Мову чутно частиш ниж язык и лангуаге.

В НЙ М18-60 приезжают и приезжают. У меня в локации уже Мову чутно частиш ниж язык и лангуаге. Видоски смотрю про ухилянтів, что в Румынию переходят, в основном через Карпаты. Дык чувак рассказывает, что мол только границу перешли к ним, чел бежит (сам перешёл), потом пока до села румынского дощли ещё к ним группа из трех человек прибилась(заплатили гуцулам за то, что провели по 6 куе) В общем на погранзаставе, где их оформляли 10 чел наших было. Так, что думаю, через Румынию несколько десят чел в сутки выходит. 💪

Максим-патриот, как обычно, в своем репертуаре.)

Не знаю, как где, но Германия уже прекращает давать 24 параграф нашим. Оформляют обычное беженство, но с точно такой же поддержкой,

Максим-патриот, как обычно, в своем репертуаре.) Не знаю, как где, но Германия уже прекращает давать 24 параграф нашим. Оформляют обычное беженство, но с точно такой же поддержкой, Местные чиновники при обмене мнениями сходятся на том, что после марта 2025-го года всех украинских беженцев будут автоматически распределять по другим статьям: азюль, рабочие визы и тому подобное.

Повідомлень: 12321 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1695 раз. Подякували: 3633 раз. Профіль 2 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 кві, 2024 20:44 Зацініть різницю між тим, що відбувається з людьми, які випадково попали на Фінансовий форум і на цю гілку конкретно, до якої не мали, не мають та в найближчі 200 років не будуть мати відношення, і тими, хто шукає кращого життя.

Одне шукає блох тараканів та червʼяків в моїх текстах. Доля така: ритися у лайні.

Натомість отримав повідомлення від одеситів, з якими спілкувався в суботу під час мітингу на підтримку України в штаті Південна Кароліна:

«Нам вчера было радостно с Вами пообщаться ❤️»

Разюча різниця.

Гаряче серце - а навпроти - виварки гною.

Отак і живемо, панове. akurt

Зацініть різницю між тим, що відбувається з людьми, які випадково попали на Фінансовий форум і на цю гілку конкретно, до якої не мали, не мають та в найближчі 200 років не будуть мати відношення, і тими, хто шукає кращого життя. Одне шукає блох тараканів та червʼяків в моїх текстах. Доля така: ритися у лайні. Натомість отримав повідомлення від одеситів, з якими спілкувався в суботу під час мітингу на підтримку України в штаті Південна Кароліна: «Нам вчера было радостно с Вами пообщаться ❤️» Разюча різниця. Гаряче серце - а навпроти - виварки гною. Отак і живемо, панове.

Максим-патриот, как обычно, в своем репертуаре.)

Не знаю, как где, но Германия уже прекращает давать 24 параграф нашим. Оформляют обычное беженство, но с точно такой же поддержкой,

Местные чиновники при обмене мнениями сходятся на том, что после марта 2025-го года всех украинских беженцев будут автоматически распределять по другим статьям: азюль, рабочие визы и тому подобное. Максим-патриот, как обычно, в своем репертуаре.)Не знаю, как где, но Германия уже прекращает давать 24 параграф нашим. Оформляют обычное беженство, но с точно такой же поддержкой,Местные чиновники при обмене мнениями сходятся на том, что после марта 2025-го года всех украинских беженцев будут автоматически распределять по другим статьям: азюль, рабочие визы и тому подобное.



В США массовый переход с Ю4Ю на ТПС.

Более, скажем так, обнадеживающий статус.

Кстати, немного разобрался, то что я ранее писал - ошибочно. Не дает ТПС путь к гринкарте. Разве что можно продолжать играть в лотерею.

В общем-то очень удобный статус - можно оформить эдвансд пароль и выезжать-заезжать.

Про социал не пишу - это США, а не Германия. В целом, те, кто работает, особенно если повезло выехать всей семьей, то не жалуются.

В США массовый переход с Ю4Ю на ТПС. Более, скажем так, обнадеживающий статус. Кстати, немного разобрался, то что я ранее писал - ошибочно. Не дает ТПС путь к гринкарте. Разве что можно продолжать играть в лотерею. В общем-то очень удобный статус - можно оформить эдвансд пароль и выезжать-заезжать. Про социал не пишу - это США, а не Германия. В целом, те, кто работает, особенно если повезло выехать всей семьей, то не жалуются. Проблемы только у тех, кто забыл прикрутить яркость короны.

Повідомлень: 16528 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8327 раз. Подякували: 5195 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 кві, 2024 20:59 akurt написав: З

Одне шукає блох тараканів та червʼяків в моїх текстах. Доля така: ритися у лайні.

Одне шукає блох тараканів та червʼяків. Доля така: ритися

це ваша ж оцінка ваших же текстів такі речі мимоволі прориваються...



це ваша ж оцінка ваших же текстів такі речі мимоволі прориваються... з приводу щирого серця - воно брехливе й підступне. я ж кажу - дрібний шахрай, який намагається вдавати з себе щось

