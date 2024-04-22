Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Це не гілка, а прямо свято якесь. Зібралося панство, яке і вивчає (це позитив), і повчає повчає та повчає інші народи та світи, як їм жити. Я не буду повчати, сухі - як завжди - та реальні - як завжди факти. І тільки факти.
сміятися можна вже тут. якщо прибрати з ваших побрехеньок всі ці казкові оберти, то виявиться що змісту - нуль .
А інші люди на іншому боці земної кулі мають можливість поселитися в кам"яниці у лісі на березі озера. Цікаво, що озеро буде НЕ вкрадене сенатором Конгресу, а належати громаді і на березі будуть стояти - О!!!! Повний жах - без іржавих парканів - ось такі будиночки: ... Тут же що головне: НЕ КРАСТИ. ЗАРОБИТИ. СПЛАТИТИ ПОДАТКИ.
а знаєш, чому там так? бо таких, як akurt й близько не пускають. який розповідає НЕ КРАСТИ та СПЛАТИТИ ПОДАТКИ вже після того, як втік з України з "заробленим". коли колотив гроші в Україні, про це не згадував
Саме з такими я спілкуюсь та на їх прохання приймаю участь у купівлі будинка для себе, коханого. Що тут цікавого та які там цифри?
єдине, що буде у тих, хто з вами спілкується - це той коміс, які вони заплатять. а з питання чому все не так. як описували - будете шукати відповіді в Туреччині. не факт, що знайдете
Орієнтир виплати на місяць: 1850 доларів. Багато це чи мало? Я вище - в дописах на підставі конкретних даних, які закидав лайном, яке накидував на вентилятор один супер-спеціаліст, який за один день минулої неділі наблизився до рекорду пустопорожніх сміттєвих дописів кількістю 19 (!) - так ось, наводив я вчора ат позавчора дані про реальний заробіток наших НОВАЧКІВ (!): це може бути 20 доларів за годину і це може 25 доларів на годину. Таким чином, 1850 доларів на місяць - це може бути заробіток орієнтовно за 1850/20=92,5 години роботи на місяць однієї людини, або приблизно 2 тижня одна людина працює на забезпечення існування власного житла...
а ось тут уважно слідкуйте за руками. по-перше, коли людина ділить банківській платіж на зп з ПОДАТКАМИ - вона все так рахує, не шукайте логіки. й більшість розрахунків зроблені також "якісно". не вміє людина в економіку, тому й нервується
й ще факт, про який не пише. по контексту це Північна Кароліна? за мірками США - такий собі Зажопинськ. тому ціни на нерухомість відносно невеликі. але зп нижчі, ніж у тому ж НЙ. майте на увазі
Ну ось так. Я, як людина, яку викривили на брехні, зараз теж збрешу: в США зараз 10-00 ранку (в Києві 17-00) і я через годину вирушаю на північ штату Північна Кароліна в гори Апалачі - на подорож до водоспадів та каньйонів. Брехати так брехати!
кінцівка щира, від душі. пишіть далі. пригоди Мюнхгаузена в Північній Каролині to be continued
Denik написав:Зараз всі 18-25 пройдуть через оновлену срочку.
До речі, от є можливість виїхати 5 студентам в Італію (на 6 місяців). І туди вже подали заявки 1 дівчина і 46 хлопців, минулого року було 2 дівчат...
В НЙ М18-60 приезжают и приезжают. У меня в локации уже Мову чутно частиш ниж язык и лангуаге.
Видоски смотрю про ухилянтів, что в Румынию переходят, в основном через Карпаты. Дык чувак рассказывает, что мол только границу перешли к ним, чел бежит (сам перешёл), потом пока до села румынского дощли ещё к ним группа из трех человек прибилась(заплатили гуцулам за то, что провели по 6 куе) В общем на погранзаставе, где их оформляли 10 чел наших было. Так, что думаю, через Румынию несколько десят чел в сутки выходит. 💪
airmax78 написав:Я думаю що чоловікам 18-60 перебування за кордоном на 2025-2026 рік ніхто не подовжить.
Бджоли проти меду? В кращому випадку (для України) перестануть платити допомогу і давати халявне житло, щоб чоловіки йшли на роботу, або повертались
Максим-патриот, как обычно, в своем репертуаре.) Не знаю, как где, но Германия уже прекращает давать 24 параграф нашим. Оформляют обычное беженство, но с точно такой же поддержкой, Местные чиновники при обмене мнениями сходятся на том, что после марта 2025-го года всех украинских беженцев будут автоматически распределять по другим статьям: азюль, рабочие визы и тому подобное.
Зацініть різницю між тим, що відбувається з людьми, які випадково попали на Фінансовий форум і на цю гілку конкретно, до якої не мали, не мають та в найближчі 200 років не будуть мати відношення, і тими, хто шукає кращого життя. Одне шукає блох тараканів та червʼяків в моїх текстах. Доля така: ритися у лайні. Натомість отримав повідомлення від одеситів, з якими спілкувався в суботу під час мітингу на підтримку України в штаті Південна Кароліна: «Нам вчера было радостно с Вами пообщаться ❤️» Разюча різниця. Гаряче серце - а навпроти - виварки гною. Отак і живемо, панове.
airmax78 написав:Я думаю що чоловікам 18-60 перебування за кордоном на 2025-2026 рік ніхто не подовжить.
Бджоли проти меду? В кращому випадку (для України) перестануть платити допомогу і давати халявне житло, щоб чоловіки йшли на роботу, або повертались
Максим-патриот, как обычно, в своем репертуаре.) Не знаю, как где, но Германия уже прекращает давать 24 параграф нашим. Оформляют обычное беженство, но с точно такой же поддержкой, Местные чиновники при обмене мнениями сходятся на том, что после марта 2025-го года всех украинских беженцев будут автоматически распределять по другим статьям: азюль, рабочие визы и тому подобное.
В США массовый переход с Ю4Ю на ТПС. Более, скажем так, обнадеживающий статус. Кстати, немного разобрался, то что я ранее писал - ошибочно. Не дает ТПС путь к гринкарте. Разве что можно продолжать играть в лотерею. В общем-то очень удобный статус - можно оформить эдвансд пароль и выезжать-заезжать. Про социал не пишу - это США, а не Германия. В целом, те, кто работает, особенно если повезло выехать всей семьей, то не жалуются. Проблемы только у тех, кто забыл прикрутить яркость короны.
slonomag написав:Оф статистика: Spain closed 2022 with 16,726 squatting cases. В прошлом году было даже меньше, около 15к вроде. Не десятки и сотни тысяч точно. На фоне общего количества жилья это доли %.
16К - это как раз и есть десятки тысяч. Не сотни тысяч, не тысячи, не единичные случаи. Именно, что десятки тысяч. А сумарно за несколько лет как раз и выходит сотня тысяч. Проблема очень распростреннена. И это только официальная статистика. Вопрос, официальная статистика скорее не учтет другие реальные случаи окупасов или на всякий случай округлит вверх? Ответ очивиден.
slonomag написав:По покупке/продаже, за продавана не скажу, вроде 20% от разницы покупки/продажи. Тоесть если продал в 0, то и налогов не будет. Ну или какие-то копейки. А если заработал, то будь добр заплатить как с любого другого заработка.
А для покупателя 5-12% от стоимости. В зависимости от региона (области). Везде разный %. У меня в Аликанте например максимальный 10%, а в Мадриде всего 4%.
Смотрите, вы говорите правдивый факт, в Мадриде 4% (для большийх семей), в Аликанте 10%. Но можно обойти риелторов? Есть ли нотариальный сбор? Я думаю, в 5% тяжело вписаться, реальность будет 10+%. Но ели потом продать недвижимость за 10+% от базовой, то нужно будет доплатить налоги!