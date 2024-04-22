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#<1 ... 2071207220732074 Додано: Пон 22 кві, 2024 21:23 akurt написав: Зацініть різницю між тим, що відбувається з людьми, які випадково попали на Фінансовий форум і на цю гілку конкретно, до якої не мали, не мають та в найближчі 200 років не будуть мати відношення, і тими, хто шукає кращого життя.

Одне шукає блох тараканів та червʼяків в моїх текстах. Доля така: ритися у лайні.

Натомість отримав повідомлення від одеситів, з якими спілкувався в суботу під час мітингу на підтримку України в штаті Південна Кароліна:

«Нам вчера было радостно с Вами пообщаться ❤️»

Разюча різниця.

Гаряче серце - а навпроти - виварки гною.

Отак і живемо, панове. Зацініть різницю між тим, що відбувається з людьми, які випадково попали на Фінансовий форум і на цю гілку конкретно, до якої не мали, не мають та в найближчі 200 років не будуть мати відношення, і тими, хто шукає кращого життя.Одне шукає блох тараканів та червʼяків в моїх текстах. Доля така: ритися у лайні.Натомість отримав повідомлення від одеситів, з якими спілкувався в суботу під час мітингу на підтримку України в штаті Південна Кароліна:«Нам вчера было радостно с Вами пообщаться ❤️»Разюча різниця.Гаряче серце - а навпроти - виварки гною.Отак і живемо, панове.



Просто они не знают, на сколько нужно быть аккуратным в общении с вами Просто они не знают, на сколько нужно быть аккуратным в общении с вами b3320413 Повідомлень: 203 З нами з: 13.08.18 Подякував: 25 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 кві, 2024 22:13 Я брызгаюсь ядом и вирусом?

Пишу простые статистические данные.

Но вот ведь в чем прикол: ветка. О имеет какое название?

Еміграція, заробітчанство



На нее приполз горе специалист который по 19 раз в день пишет, что я вру вру вру вру и вру.

А ветка то о другом; о том, что такое Еміграція, заробітчанство; с чем из едят и чем пахнет.

Разве не так?



Сделайте эксперимент: почитайте все 19 поустлплрожниз простыней, которые разместил за воскресенье этот специалист экономики по просто му и попытайтесь понять, что лично вы можете почерпнуть из тех простыней, кроме того, что я вру вру вру, и вру.

Под вру вру вру мною были размещены РЕАЛЬНЫЕ РЕПОРТАЖИ О РЕАЛЬНЫХ НАШИХ ЛЮДЯХ С РЕАЛЬНЫМИ ЦИФРАМИ. Реальные цитаты, наших эмигрантов и нашего заробітчанства.

И если вы прийдете к выводу, что копание в моих трусах есть более ценное - я вас пойму.

Мои трусы и замечания одного горе/срециалиста есть самое важное в жизни.

Я даже начинаю верить, что это самое главное в жизни: мои трусы. Востаннє редагувалось akurt в Пон 22 кві, 2024 22:27, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9614 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3575 раз. Подякували: 1261 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 кві, 2024 22:25 b3320413 написав: 16К - это как раз и есть десятки тысяч. Не сотни тысяч, не тысячи, не единичные случаи. Именно, что десятки тысяч. А сумарно за несколько лет как раз и выходит сотня тысяч. Проблема очень распростреннена. И это только официальная статистика. Вопрос, официальная статистика скорее не учтет другие реальные случаи окупасов или на всякий случай округлит вверх? Ответ очивиден.

16К - это как раз и есть десятки тысяч. Не сотни тысяч, не тысячи, не единичные случаи. Именно, что десятки тысяч. А сумарно за несколько лет как раз и выходит сотня тысяч. Проблема очень распростреннена. И это только официальная статистика. Вопрос, официальная статистика скорее не учтет другие реальные случаи окупасов или на всякий случай округлит вверх? Ответ очивиден.



Как это ни у вас суммируются? 16к открытых дел было в 22м, в 23м году 95% из них закрыли (выгнали окупасов, владельцы вернули свое жилье обратно), но добавились новые 14к дел = сумарно опять около 15к. Их же не стало 30к. Так бы за 20 лет пол страны уже было бы под окупасами ) Тоесть да, в стране перманентно около 14-16к окупированных домов. Много это или мало хз, но я думаю в масштабах всей страны это 0.00Х% от общего количества недвиги. Тоесть шанс что именно твое жилье будет окупировано +/- как попасть под машину (чето в последнее время многие именно на этом примере сравнивают вероятность))).



b3320413 написав: Смотрите, вы говорите правдивый факт, в Мадриде 4% (для большийх семей), в Аликанте 10%. Но можно обойти риелторов? Есть ли нотариальный сбор? Я думаю, в 5% тяжело вписаться, реальность будет 10+%. Но ели потом продать недвижимость за 10+% от базовой, то нужно будет доплатить налоги!

Смотрите, вы говорите правдивый факт, в Мадриде 4% (для большийх семей), в Аликанте 10%. Но можно обойти риелторов? Есть ли нотариальный сбор? Я думаю, в 5% тяжело вписаться, реальность будет 10+%. Но ели потом продать недвижимость за 10+% от базовой, то нужно будет доплатить налоги!



В Мадриде 4% для всех. В Аликанте (Валенсии) да, 10%. Этот налог не зависит от кол-ва членов семьи.



Риелтора в основном нанимает продавец, тоесть он ему платит. Можно и на прямую продавать, никакого запрета на это нет.



Всякие доп сборы это +/- 2куе. На 200к это 1%. Тоесть реально основной налог это тот что ты платишь государству в зависимости от региона (4-10%). Я просто сейчас в процессе, поэтому все эти цифры (для покупателя) знаю наверняка )



b3320413 написав: И еще, не знаю или это этично иметь память и тем более искать несоответствия в официальной пропаганде (могут окрестить токсичным), но Испания во время ковида уж очень была не привлекательной.



slonomag, я не имею ничего против, если вам нравиться эта страна, то пожалуйста. Но я считаю мои замечания важными, т.к. они уровновешивают красочное описание И еще, не знаю или это этично иметь память и тем более искать несоответствия в официальной пропаганде (могут окрестить токсичным), но Испания во время ковида уж очень была не привлекательной.slonomag, я не имею ничего против, если вам нравиться эта страна, то пожалуйста. Но я считаю мои замечания важными, т.к. они уровновешивают красочное описание



Ковид да, говорят было жестко в городах. В этом плюс своего дома в урбанизации - по урбанизации никто не запрещал гулять даже тогда. А норм урбанизация на 200-400 домов это впринципе норм територия для часовой прогулки. Ну и всякие детские площадки (в урбанизации) тогда никто не закрывал. Тоесть детей было куда вывести. Тут уж кому что важно, мне работая из дома впринципе вообще пофиг, пусть хоть все позакрывают на время карантина - работа есть, где погулять локально - есть, кусок мяса вечером пожарить тоже никто не мешает, и с пивом какую-то киношку дома посмотреть. Так что такое, не так чтобы сильно страшно было оказаться в карантине, зато народу вокруг меньше шастать будет - одни плюсы )



П.С. Я не спорю что Испания не идеальна. Как и любая другая страна. А если нет удаленки с 2х зп от испанской, то наверное вообще не круто тут жить. Но в моем случае тут классно: зп выше чем у местных, налоги ниже чем если бы я жил в Германии/Франции например, стоимость жизни/недвиги тоже одна из самых дешевых в Европе (благодаря относительно низким местным зарплатам) - переезд прошел практически без потерь в качестве жизни что редкость для эмигрантов. Как это ни у вас суммируются? 16к открытых дел было в 22м, в 23м году 95% из них закрыли (выгнали окупасов, владельцы вернули свое жилье обратно), но добавились новые 14к дел = сумарно опять около 15к. Их же не стало 30к. Так бы за 20 лет пол страны уже было бы под окупасами ) Тоесть да, в стране перманентно около 14-16к окупированных домов. Много это или мало хз, но я думаю в масштабах всей страны это 0.00Х% от общего количества недвиги. Тоесть шанс что именно твое жилье будет окупировано +/- как попасть под машину (чето в последнее время многие именно на этом примере сравнивают вероятность))).В Мадриде 4% для всех. В Аликанте (Валенсии) да, 10%. Этот налог не зависит от кол-ва членов семьи.Риелтора в основном нанимает продавец, тоесть он ему платит. Можно и на прямую продавать, никакого запрета на это нет.Всякие доп сборы это +/- 2куе. На 200к это 1%. Тоесть реально основной налог это тот что ты платишь государству в зависимости от региона (4-10%). Я просто сейчас в процессе, поэтому все эти цифры (для покупателя) знаю наверняка )Ковид да, говорят было жестко в городах. В этом плюс своего дома в урбанизации - по урбанизации никто не запрещал гулять даже тогда. А норм урбанизация на 200-400 домов это впринципе норм територия для часовой прогулки. Ну и всякие детские площадки (в урбанизации) тогда никто не закрывал. Тоесть детей было куда вывести. Тут уж кому что важно, мне работая из дома впринципе вообще пофиг, пусть хоть все позакрывают на время карантина - работа есть, где погулять локально - есть, кусок мяса вечером пожарить тоже никто не мешает, и с пивом какую-то киношку дома посмотреть. Так что такое, не так чтобы сильно страшно было оказаться в карантине, зато народу вокруг меньше шастать будет - одни плюсы )П.С. Я не спорю что Испания не идеальна. Как и любая другая страна. А если нет удаленки с 2х зп от испанской, то наверное вообще не круто тут жить. Но в моем случае тут классно: зп выше чем у местных, налоги ниже чем если бы я жил в Германии/Франции например, стоимость жизни/недвиги тоже одна из самых дешевых в Европе (благодаря относительно низким местным зарплатам) - переезд прошел практически без потерь в качестве жизни что редкость для эмигрантов. slonomag Повідомлень: 492 З нами з: 23.11.17 Подякував: 10 раз. Подякували: 116 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 кві, 2024 22:29 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: П.С. Я не спорю что Испания не идеальна. Как и любая другая страна. А если нет удаленки с 2х зп от испанской, то наверное вообще не круто тут жить. Но в моем случае тут классно: зп выше чем у местных, налоги ниже чем если бы я жил в Германии/Франции например, стоимость жизни/недвиги тоже одна из самых дешевых в Европе (благодаря относительно низким местным зарплатам) - переезд прошел практически без потерь в качестве жизни что редкость для эмигрантов. П.С. Я не спорю что Испания не идеальна. Как и любая другая страна. А если нет удаленки с 2х зп от испанской, то наверное вообще не круто тут жить. Но в моем случае тут классно: зп выше чем у местных, налоги ниже чем если бы я жил в Германии/Франции например, стоимость жизни/недвиги тоже одна из самых дешевых в Европе (благодаря относительно низким местным зарплатам) - переезд прошел практически без потерь в качестве жизни что редкость для эмигрантов.

Тобто освіту дітей ти в якість життя не вносиш.

Ну ок. Двох потенційних працівниць супермаркетів розберуть араби по гаремам. Тобто освіту дітей ти в якість життя не вносиш.Ну ок. Двох потенційних працівниць супермаркетів розберуть араби по гаремам. Denik Повідомлень: 3108 З нами з: 23.02.09 Подякував: 637 раз. Подякували: 1119 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2071207220732074 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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