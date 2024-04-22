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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 22 кві, 2024 23:02
Denik написав: slonomag написав:
П.С. Я не спорю что Испания не идеальна. Как и любая другая страна. А если нет удаленки с 2х зп от испанской, то наверное вообще не круто тут жить. Но в моем случае тут классно: зп выше чем у местных, налоги ниже чем если бы я жил в Германии/Франции например, стоимость жизни/недвиги тоже одна из самых дешевых в Европе (благодаря относительно низким местным зарплатам) - переезд прошел практически без потерь в качестве жизни что редкость для эмигрантов.
Тобто освіту дітей ти в якість життя не вносиш.
Ну ок. Двох потенційних працівниць супермаркетів розберуть араби по гаремам.
Ну так-то у меня самого 9 классов, дальше сам по книжкам учился в свободное время после работы на стройке. Так что да, считаю что было бы желание. А если его нет, то никакой топ 1 универ в мире не заставит.
Хотя писать что в Испании нет образования это вообще бред. Оно тут +/- такое же как и во всей Европе. Так что принципиально не суть хоть ты в Испании, хоть в Италии, хоть в Португалии - результат будет +/- тот же.
П.С. И да, на брудершафт вроде не пили, так что быдло режим с тыканьем можно было бы и прикрутить )
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Додано: Пон 22 кві, 2024 23:24
Еміграція, заробітчанство
(або чергова брехня від akurt)
New’s from Canada
Ось так приїдеш в Канаду, вчиш 2 місяця правила дорожнього руху після того, як в своїй країні був 15 років за кермом, прийдеш здавати сьогодні: і цілих 21 відповіді - правильні.
Правда, треба мати мінімум 25 правильних відповідей. З 30-ти.
От же ж біда…
Ото так майстри водіння і їздять…
Канадці такого не хочуть…
P.S. В деяких провінціях Канади українське посвідчення водія обміняють майже миттєво без проблем та перездачі.
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Додано: Вів 23 кві, 2024 00:01
rjkz написав:
В США массовый переход с Ю4Ю на ТПС.
Более, скажем так, обнадеживающий статус.
Кстати, немного разобрался, то что я ранее писал - ошибочно. Не дает ТПС путь к гринкарте.
….
В целом, те, кто работает, особенно если повезло выехать всей семьей, то не жалуются.
Проблемы только у тех, кто забыл прикрутить яркость короны.
Як раз на цю тему розмовляв в суботу з нашими в Південній Кароліні.
Такі здорові на вигляд чоловіки, років по 40-45.
Один розповів мені, що просто завіз родину, а сам повинен був повертатися.
Але подивився навкруги, та вирішив залишитися під тим соусом, що він «пастор» якоїсь там буцім-то української церкви.
Я його спитав, під яким «соусом» він залишився?
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Додано: Вів 23 кві, 2024 01:31
rjkz написав:
В США массовый переход с Ю4Ю на ТПС.
Более, скажем так, обнадеживающий статус.
Кстати, немного разобрался, то что я ранее писал - ошибочно. Не дает ТПС путь к гринкарте. Разве что можно продолжать играть в лотерею.
В общем-то очень удобный статус - можно оформить эдвансд пароль и выезжать-заезжать.
Про социал не пишу - это США, а не Германия. В целом, те, кто работает, особенно если повезло выехать всей семьей, то не жалуются.
Проблемы только у тех, кто забыл прикрутить яркость короны.
Мы тоже готовили бумаги к ТПС.
Но внезапно появилась опция продления Ю4Ю на 2 года, чем и воспользовались.
ТПС - только до апреля 2025, да и мороки много с бумагами, а Ю4Ю гораздо проще и до середины 2026. А там, глядишь, сын получит гражданство, тогда воссоединение семьи. Харьков, видимо, будет просто уничтожен, и возвращаться будет некуда.
Еще бы SSI получить...
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