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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 22 кві, 2024 23:02
Denik написав: slonomag написав:
П.С. Я не спорю что Испания не идеальна. Как и любая другая страна. А если нет удаленки с 2х зп от испанской, то наверное вообще не круто тут жить. Но в моем случае тут классно: зп выше чем у местных, налоги ниже чем если бы я жил в Германии/Франции например, стоимость жизни/недвиги тоже одна из самых дешевых в Европе (благодаря относительно низким местным зарплатам) - переезд прошел практически без потерь в качестве жизни что редкость для эмигрантов.
Тобто освіту дітей ти в якість життя не вносиш.
Ну ок. Двох потенційних працівниць супермаркетів розберуть араби по гаремам.
Ну так-то у меня самого 9 классов, дальше сам по книжкам учился в свободное время после работы на стройке. Так что да, считаю что было бы желание. А если его нет, то никакой топ 1 универ в мире не заставит.
Хотя писать что в Испании нет образования это вообще бред. Оно тут +/- такое же как и во всей Европе. Так что принципиально не суть хоть ты в Испании, хоть в Италии, хоть в Португалии - результат будет +/- тот же.
П.С. И да, на брудершафт вроде не пили, так что быдло режим с тыканьем можно было бы и прикрутить )
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Додано: Пон 22 кві, 2024 23:24
Еміграція, заробітчанство
(або чергова брехня від akurt)
New’s from Canada
Ось так приїдеш в Канаду, вчиш 2 місяця правила дорожнього руху після того, як в своїй країні був 15 років за кермом, прийдеш здавати сьогодні: і цілих 21 відповіді - правильні.
Правда, треба мати мінімум 25 правильних відповідей. З 30-ти.
От же ж біда…
Ото так майстри водіння і їздять…
Канадці такого не хочуть…
P.S. В деяких провінціях Канади українське посвідчення водія обміняють майже миттєво без проблем та перездачі.
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Додано: Вів 23 кві, 2024 00:01
rjkz написав:
В США массовый переход с Ю4Ю на ТПС.
Более, скажем так, обнадеживающий статус.
Кстати, немного разобрался, то что я ранее писал - ошибочно. Не дает ТПС путь к гринкарте.
….
В целом, те, кто работает, особенно если повезло выехать всей семьей, то не жалуются.
Проблемы только у тех, кто забыл прикрутить яркость короны.
Як раз на цю тему розмовляв в суботу з нашими в Південній Кароліні.
Такі здорові на вигляд чоловіки, років по 40-45.
Один розповів мені, що просто завіз родину, а сам повинен був повертатися.
Але подивився навкруги, та вирішив залишитися під тим соусом, що він «пастор» якоїсь там буцім-то української церкви.
Я його спитав, під яким «соусом» він залишився?
- TPS.
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Додано: Вів 23 кві, 2024 01:31
rjkz написав:
В США массовый переход с Ю4Ю на ТПС.
Более, скажем так, обнадеживающий статус.
Кстати, немного разобрался, то что я ранее писал - ошибочно. Не дает ТПС путь к гринкарте. Разве что можно продолжать играть в лотерею.
В общем-то очень удобный статус - можно оформить эдвансд пароль и выезжать-заезжать.
Про социал не пишу - это США, а не Германия. В целом, те, кто работает, особенно если повезло выехать всей семьей, то не жалуются.
Проблемы только у тех, кто забыл прикрутить яркость короны.
Мы тоже готовили бумаги к ТПС.
Но внезапно появилась опция продления Ю4Ю на 2 года, чем и воспользовались.
ТПС - только до апреля 2025, да и мороки много с бумагами, а Ю4Ю гораздо проще и до середины 2026. А там, глядишь, сын получит гражданство, тогда воссоединение семьи. Харьков, видимо, будет просто уничтожен, и возвращаться будет некуда.
Еще бы SSI получить...
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Додано: Вів 23 кві, 2024 02:17
akurt написав:
Вчора довго гуляли містом Greenville
- то я Вам скажу, що будь-яке європейське місто "нервово курить обабіч". Я навіть подумав, що в цей перелік варто включити і Барселону.
А аби Ви бачили житлові масиви з охайними красивими приватними 2-о поверховими будинками. то ой-йой-йой... Ніяких парканів ніде, які іржаві та похилилися. Ніяких парканів заввишки в 3-5 метрів... Парк в житловому масиві - то такої краси я не бачив ніде в світі...
І це - невелике містечко, на кшталт нашого Новомосковська або Золочева.
Мы живем в подобном местечке North Bethesda. Вообще это Washington Metro Area. Возможно, поэтому с общественным транспортом, велодорожками (арендой самокатов и велосипедов), трейлами через леса и парки, и тротуарами всё в порядке.
Но никакого восторга от рядов однообразных воплощений американской мечты я не испытываю. Европейские городки и города намного интереснее. Правда, я там не был лет 15, возможно, мультикультурализм там всё изгадил.
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Додано: Вів 23 кві, 2024 02:17
Starikan написав: rjkz написав:
В США массовый переход с Ю4Ю на ТПС.
Более, скажем так, обнадеживающий статус.
Кстати, немного разобрался, то что я ранее писал - ошибочно. Не дает ТПС путь к гринкарте. Разве что можно продолжать играть в лотерею.
В общем-то очень удобный статус - можно оформить эдвансд пароль и выезжать-заезжать.
Про социал не пишу - это США, а не Германия. В целом, те, кто работает, особенно если повезло выехать всей семьей, то не жалуются.
Проблемы только у тех, кто забыл прикрутить яркость короны.
Мы тоже готовили бумаги к ТПС.
Но внезапно появилась опция продления Ю4Ю на 2 года, чем и воспользовались.
ТПС - только до апреля 2025, да и мороки много с бумагами, а Ю4Ю гораздо проще и до середины 2026. А там, глядишь, сын получит гражданство, тогда воссоединение семьи. Харьков, видимо, будет просто уничтожен, и возвращаться будет некуда.
Еще бы SSI получить...
Сочувствую. Очевидно - да.
Но и у Киева есть шансы на это.
К сожалению, вполне вероятно, что с вооружением и боеприпасами у Украины в горизонте год+ будет напряг. Китай, иран и кндр будут рашистам поставлять исправно.
SSI, насколько я знаю, надо отработать 40 кварталов или получить эмиграционный статус.
Перепроверьте, не уверен что по ТПС сможете получить.
По воссоединению, Ваш сын обязан будет дать аффидавит оф саппорт на 5 лет, в течении которых если Вы превысите лимит обращений за паблик чардж, то будут вопросы с получением гражданства (если это входит в Ваши планы).
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Додано: Вів 23 кві, 2024 02:25
Starikan написав: akurt написав:
Вчора довго гуляли містом Greenville
- то я Вам скажу, що будь-яке європейське місто "нервово курить обабіч". Я навіть подумав, що в цей перелік варто включити і Барселону.
А аби Ви бачили житлові масиви з охайними красивими приватними 2-о поверховими будинками. то ой-йой-йой... Ніяких парканів ніде, які іржаві та похилилися. Ніяких парканів заввишки в 3-5 метрів... Парк в житловому масиві - то такої краси я не бачив ніде в світі...
І це - невелике містечко, на кшталт нашого Новомосковська або Золочева.
Мы живем в подобном местечке North Bethesda. Вообще это Washington Metro Area. Возможно, поэтому с общественным транспортом, велодорожками (арендой самокатов и велосипедов), трейлами через леса и парки, и тротуарами всё в порядке.
Но никакого восторга от рядов однообразных воплощений американской мечты я не испытываю. Европейские городки и города намного интереснее. Правда, я там не был лет 15, возможно, мультикультурализм там всё изгадил.
Странно это читать.
Сейчас с восьмого этажа своей панельки выползет Shaman - и будет вам места мало!
На шею прицепит вам плакат «Он не любит Украину!» Он всье фрьот, нет никаких велодорожек, нет тротуаров, и вообще ничего нет.
А вы, тов. Starikan, просто производное от барона Мюнхгаузена!
Шаману лучше знать! Лучше накройтесь одеялом и сидите тихо.
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 23 кві, 2024 02:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 23 кві, 2024 02:26
Starikan написав: akurt написав:
Вчора довго гуляли містом Greenville
- то я Вам скажу, що будь-яке європейське місто "нервово курить обабіч". Я навіть подумав, що в цей перелік варто включити і Барселону.
А аби Ви бачили житлові масиви з охайними красивими приватними 2-о поверховими будинками. то ой-йой-йой... Ніяких парканів ніде, які іржаві та похилилися. Ніяких парканів заввишки в 3-5 метрів... Парк в житловому масиві - то такої краси я не бачив ніде в світі...
І це - невелике містечко, на кшталт нашого Новомосковська або Золочева.
Мы живем в подобном местечке North Bethesda. Вообще это Washington Metro Area. Возможно, поэтому с общественным транспортом, велодорожками (арендой самокатов и велосипедов), трейлами через леса и парки, и тротуарами всё в порядке.
Но никакого восторга от рядов однообразных воплощений американской мечты я не испытываю. Европейские городки и города намного интереснее. Правда, я там не был лет 15, возможно, мультикультурализм там всё изгадил.
Я не был, но вроде как Бостон очень напоминает европейские города.
Вообще, тут достопримечательности носят несколько другой уклон нежели в Европе.
Фактически, в НЙ довольно быстро надоедает архитектура Манхеттена (за исключением некоторых локаций северо-западного Бруклина) это едва-ли не единственное, что можно рассматривать хоть с какой-то эстетической точки зрения.
Но зато есть куча музеев, в которых навалом того, что в 10% сделало-бы счастливым многие европейские музеи.
Мы не понимаем их спорт, но им это нравится.
Кажется, они из чего угодно могут сделать достопримечательность.
Притащили старый авианосец и на него напихали списанных самолетов - получился музей.
И оно туристам заходит.
Подняться за 200+ долларов на семью на лифте (Эмпайр стейт билдинг) - легко. Еще и очереди стоят.
И тд и тп.
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Додано: Вів 23 кві, 2024 02:33
Меня вчера поразил музей в городке Greenville.
Страничка истории, о которой наши люди знают кое что по касательной. Но дело даже не в этом, это то, что стоит сделать в Украине.
На пьедестале стоит военный истребитель а ниже него практически вся биография 35-ти летнего майора Андерсона от его детских фото до свадебных.
Он входил в команду летчиков, которые управляли самолетами-шпионами U—2.
Один такой самолет был сбит над территорией СССР где то там в Сибири, летчик спасся, правда долго сидел в тюрьме в СССР.
А еще такой же самолет был сбит оказывается над Кубой в 1962 году. Вот музей под открытым небом - об этом 35-ти летнем летчике.
Думаю, такие будут в Украине: посвящены конкретным офицерам-летчикам.
Наши герои может и покруче, ибо на совершенно старых самолетах творили чудеса!
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Додано: Вів 23 кві, 2024 02:44
rjkz написав: Starikan написав:
Мы тоже готовили бумаги к ТПС.
Но внезапно появилась опция продления Ю4Ю на 2 года, чем и воспользовались.
ТПС - только до апреля 2025, да и мороки много с бумагами, а Ю4Ю гораздо проще и до середины 2026. А там, глядишь, сын получит гражданство, тогда воссоединение семьи. Харьков, видимо, будет просто уничтожен, и возвращаться будет некуда.
Еще бы SSI получить...
Сочувствую. Очевидно - да.
Но и у Киева есть шансы на это.
К сожалению, вполне вероятно, что с вооружением и боеприпасами у Украины в горизонте год+ будет напряг. Китай, иран и кндр будут рашистам поставлять исправно.
SSI, насколько я знаю, надо отработать 40 кварталов или получить эмиграционный статус.
Перепроверьте, не уверен что по ТПС сможете получить.
По воссоединению, Ваш сын обязан будет дать аффидавит оф саппорт на 5 лет, в течении которых если Вы превысите лимит обращений за паблик чардж, то будут вопросы с получением гражданства (если это входит в Ваши планы).
Знакомые говорили, что некоторым приехавшим по Ю4Ю старым людям удалось оформить SSI. 25 апреля едем с сыном в местный офис SSA, выясним возможности.
ТПС мы уже отбросили, продлили Ю4Ю.
Зачем мне гражданство? Голосовать за лицедеев в костюмах и галстуках? А других уже в обществе постмодерна не будет, выигрывают те, у кого больше фолловеров в соцсетях. Типа Тейлор Свифт, о которой я слыхом не слыхивал до приезда сюда, хотя всегда интересовадся подобными жанрами.
Хотя вот мой одноклассник, приехавший к брату по воссоединению и проживший 5 лет, получил недавно гражданство. Не работая и не зная языка.
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