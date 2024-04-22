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#<1 ... 2072207320742075> Додано: Пон 22 кві, 2024 23:02 Denik написав: slonomag написав: П.С. Я не спорю что Испания не идеальна. Как и любая другая страна. А если нет удаленки с 2х зп от испанской, то наверное вообще не круто тут жить. Но в моем случае тут классно: зп выше чем у местных, налоги ниже чем если бы я жил в Германии/Франции например, стоимость жизни/недвиги тоже одна из самых дешевых в Европе (благодаря относительно низким местным зарплатам) - переезд прошел практически без потерь в качестве жизни что редкость для эмигрантов. П.С. Я не спорю что Испания не идеальна. Как и любая другая страна. А если нет удаленки с 2х зп от испанской, то наверное вообще не круто тут жить. Но в моем случае тут классно: зп выше чем у местных, налоги ниже чем если бы я жил в Германии/Франции например, стоимость жизни/недвиги тоже одна из самых дешевых в Европе (благодаря относительно низким местным зарплатам) - переезд прошел практически без потерь в качестве жизни что редкость для эмигрантов.

Тобто освіту дітей ти в якість життя не вносиш.

Ну ок. Двох потенційних працівниць супермаркетів розберуть араби по гаремам. Тобто освіту дітей ти в якість життя не вносиш.Ну ок. Двох потенційних працівниць супермаркетів розберуть араби по гаремам.

Ну так-то у меня самого 9 классов, дальше сам по книжкам учился в свободное время после работы на стройке. Так что да, считаю что было бы желание. А если его нет, то никакой топ 1 универ в мире не заставит.

Хотя писать что в Испании нет образования это вообще бред. Оно тут +/- такое же как и во всей Европе. Так что принципиально не суть хоть ты в Испании, хоть в Италии, хоть в Португалии - результат будет +/- тот же.

П.С. И да, на брудершафт вроде не пили, так что быдло режим с тыканьем можно было бы и прикрутить ) Ну так-то у меня самого 9 классов, дальше сам по книжкам учился в свободное время после работы на стройке. Так что да, считаю что было бы желание. А если его нет, то никакой топ 1 универ в мире не заставит.Хотя писать что в Испании нет образования это вообще бред. Оно тут +/- такое же как и во всей Европе. Так что принципиально не суть хоть ты в Испании, хоть в Италии, хоть в Португалии - результат будет +/- тот же.П.С. И да, на брудершафт вроде не пили, так что быдло режим с тыканьем можно было бы и прикрутить ) slonomag Повідомлень: 493 З нами з: 23.11.17 Подякував: 10 раз. Подякували: 117 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 кві, 2024 23:24 Еміграція, заробітчанство

(або чергова брехня від akurt)



New’s from Canada



Ось так приїдеш в Канаду, вчиш 2 місяця правила дорожнього руху після того, як в своїй країні був 15 років за кермом, прийдеш здавати сьогодні: і цілих 21 відповіді - правильні.

Правда, треба мати мінімум 25 правильних відповідей. З 30-ти.

От же ж біда…

Ото так майстри водіння і їздять…

Канадці такого не хочуть…



P.S. В деяких провінціях Канади українське посвідчення водія обміняють майже миттєво без проблем та перездачі. akurt

Повідомлень: 9619 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3575 раз. Подякували: 1261 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 00:01 rjkz написав: В США массовый переход с Ю4Ю на ТПС.

Более, скажем так, обнадеживающий статус.

Кстати, немного разобрался, то что я ранее писал - ошибочно. Не дает ТПС путь к гринкарте.

….

В целом, те, кто работает, особенно если повезло выехать всей семьей, то не жалуются.

Проблемы только у тех, кто забыл прикрутить яркость короны. В США массовый переход с Ю4Ю на ТПС.Более, скажем так, обнадеживающий статус.Кстати, немного разобрался, то что я ранее писал - ошибочно. Не дает ТПС путь к гринкарте.….В целом, те, кто работает, особенно если повезло выехать всей семьей, то не жалуются.Проблемы только у тех, кто забыл прикрутить яркость короны.

Як раз на цю тему розмовляв в суботу з нашими в Південній Кароліні.

Такі здорові на вигляд чоловіки, років по 40-45.



Один розповів мені, що просто завіз родину, а сам повинен був повертатися.

Але подивився навкруги, та вирішив залишитися під тим соусом, що він «пастор» якоїсь там буцім-то української церкви.

Я його спитав, під яким «соусом» він залишився?

- TPS. Як раз на цю тему розмовляв в суботу з нашими в Південній Кароліні.Такі здорові на вигляд чоловіки, років по 40-45.Один розповів мені, що просто завіз родину, а сам повинен був повертатися.Але подивився навкруги, та вирішив залишитися під тим соусом, що він «пастор» якоїсь там буцім-то української церкви.Я його спитав, під яким «соусом» він залишився?- TPS. akurt

Повідомлень: 9619 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3575 раз. Подякували: 1261 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 01:31 rjkz написав: В США массовый переход с Ю4Ю на ТПС.

Более, скажем так, обнадеживающий статус.

Кстати, немного разобрался, то что я ранее писал - ошибочно. Не дает ТПС путь к гринкарте. Разве что можно продолжать играть в лотерею.

В общем-то очень удобный статус - можно оформить эдвансд пароль и выезжать-заезжать.

Про социал не пишу - это США, а не Германия. В целом, те, кто работает, особенно если повезло выехать всей семьей, то не жалуются.

Проблемы только у тех, кто забыл прикрутить яркость короны. В США массовый переход с Ю4Ю на ТПС.Более, скажем так, обнадеживающий статус.Кстати, немного разобрался, то что я ранее писал - ошибочно. Не дает ТПС путь к гринкарте. Разве что можно продолжать играть в лотерею.В общем-то очень удобный статус - можно оформить эдвансд пароль и выезжать-заезжать.Про социал не пишу - это США, а не Германия. В целом, те, кто работает, особенно если повезло выехать всей семьей, то не жалуются.Проблемы только у тех, кто забыл прикрутить яркость короны.

Мы тоже готовили бумаги к ТПС.

Но внезапно появилась опция продления Ю4Ю на 2 года, чем и воспользовались.

ТПС - только до апреля 2025, да и мороки много с бумагами, а Ю4Ю гораздо проще и до середины 2026. А там, глядишь, сын получит гражданство, тогда воссоединение семьи. Харьков, видимо, будет просто уничтожен, и возвращаться будет некуда.

Еще бы SSI получить... Мы тоже готовили бумаги к ТПС.Но внезапно появилась опция продления Ю4Ю на 2 года, чем и воспользовались.ТПС - только до апреля 2025, да и мороки много с бумагами, а Ю4Ю гораздо проще и до середины 2026. А там, глядишь, сын получит гражданство, тогда воссоединение семьи. Харьков, видимо, будет просто уничтожен, и возвращаться будет некуда.Еще бы SSI получить... Starikan 2 Повідомлень: 19765 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2606 раз. Подякували: 3156 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 02:17 akurt написав: Вчора довго гуляли містом Greenville - то я Вам скажу, що будь-яке європейське місто "нервово курить обабіч". Я навіть подумав, що в цей перелік варто включити і Барселону.

А аби Ви бачили житлові масиви з охайними красивими приватними 2-о поверховими будинками. то ой-йой-йой... Ніяких парканів ніде, які іржаві та похилилися. Ніяких парканів заввишки в 3-5 метрів... Парк в житловому масиві - то такої краси я не бачив ніде в світі...

І це - невелике містечко, на кшталт нашого Новомосковська або Золочева. Вчора довго гуляли містом Greenville - то я Вам скажу, що будь-яке європейське місто "нервово курить обабіч". Я навіть подумав, що в цей перелік варто включити і Барселону.А аби Ви бачили житлові масиви з охайними красивими приватними 2-о поверховими будинками. то ой-йой-йой... Ніяких парканів ніде, які іржаві та похилилися. Ніяких парканів заввишки в 3-5 метрів... Парк в житловому масиві - то такої краси я не бачив ніде в світі...І це - невелике містечко, на кшталт нашого Новомосковська або Золочева.



Мы живем в подобном местечке North Bethesda. Вообще это Washington Metro Area. Возможно, поэтому с общественным транспортом, велодорожками (арендой самокатов и велосипедов), трейлами через леса и парки, и тротуарами всё в порядке.



Но никакого восторга от рядов однообразных воплощений американской мечты я не испытываю. Европейские городки и города намного интереснее. Правда, я там не был лет 15, возможно, мультикультурализм там всё изгадил. Мы живем в подобном местечке North Bethesda. Вообще это Washington Metro Area. Возможно, поэтому с общественным транспортом, велодорожками (арендой самокатов и велосипедов), трейлами через леса и парки, и тротуарами всё в порядке.Но никакого восторга от рядов однообразных воплощений американской мечты я не испытываю. Европейские городки и города намного интереснее. Правда, я там не был лет 15, возможно, мультикультурализм там всё изгадил. Starikan 2 Повідомлень: 19765 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2606 раз. Подякували: 3156 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 02:17 Starikan написав: rjkz написав: В США массовый переход с Ю4Ю на ТПС.

Более, скажем так, обнадеживающий статус.

Кстати, немного разобрался, то что я ранее писал - ошибочно. Не дает ТПС путь к гринкарте. Разве что можно продолжать играть в лотерею.

В общем-то очень удобный статус - можно оформить эдвансд пароль и выезжать-заезжать.

Про социал не пишу - это США, а не Германия. В целом, те, кто работает, особенно если повезло выехать всей семьей, то не жалуются.

Проблемы только у тех, кто забыл прикрутить яркость короны. В США массовый переход с Ю4Ю на ТПС.Более, скажем так, обнадеживающий статус.Кстати, немного разобрался, то что я ранее писал - ошибочно. Не дает ТПС путь к гринкарте. Разве что можно продолжать играть в лотерею.В общем-то очень удобный статус - можно оформить эдвансд пароль и выезжать-заезжать.Про социал не пишу - это США, а не Германия. В целом, те, кто работает, особенно если повезло выехать всей семьей, то не жалуются.Проблемы только у тех, кто забыл прикрутить яркость короны.

Мы тоже готовили бумаги к ТПС.

Но внезапно появилась опция продления Ю4Ю на 2 года, чем и воспользовались.

ТПС - только до апреля 2025, да и мороки много с бумагами, а Ю4Ю гораздо проще и до середины 2026. А там, глядишь, сын получит гражданство, тогда воссоединение семьи. Харьков, видимо, будет просто уничтожен, и возвращаться будет некуда.

Еще бы SSI получить... Мы тоже готовили бумаги к ТПС.Но внезапно появилась опция продления Ю4Ю на 2 года, чем и воспользовались.ТПС - только до апреля 2025, да и мороки много с бумагами, а Ю4Ю гораздо проще и до середины 2026. А там, глядишь, сын получит гражданство, тогда воссоединение семьи.Еще бы SSI получить...

Сочувствую. Очевидно - да.

Но и у Киева есть шансы на это.

К сожалению, вполне вероятно, что с вооружением и боеприпасами у Украины в горизонте год+ будет напряг. Китай, иран и кндр будут рашистам поставлять исправно.



SSI, насколько я знаю, надо отработать 40 кварталов или получить эмиграционный статус.

Перепроверьте, не уверен что по ТПС сможете получить.

По воссоединению, Ваш сын обязан будет дать аффидавит оф саппорт на 5 лет, в течении которых если Вы превысите лимит обращений за паблик чардж, то будут вопросы с получением гражданства (если это входит в Ваши планы). Сочувствую. Очевидно - да.Но и у Киева есть шансы на это.К сожалению, вполне вероятно, что с вооружением и боеприпасами у Украины в горизонте год+ будет напряг. Китай, иран и кндр будут рашистам поставлять исправно.SSI, насколько я знаю, надо отработать 40 кварталов или получить эмиграционный статус.Перепроверьте, не уверен что по ТПС сможете получить.По воссоединению, Ваш сын обязан будет дать аффидавит оф саппорт на 5 лет, в течении которых если Вы превысите лимит обращений за паблик чардж, то будут вопросы с получением гражданства (если это входит в Ваши планы). rjkz

Повідомлень: 16530 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8328 раз. Подякували: 5195 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 02:25 Starikan написав: akurt написав: Вчора довго гуляли містом Greenville - то я Вам скажу, що будь-яке європейське місто "нервово курить обабіч". Я навіть подумав, що в цей перелік варто включити і Барселону.

А аби Ви бачили житлові масиви з охайними красивими приватними 2-о поверховими будинками. то ой-йой-йой... Ніяких парканів ніде, які іржаві та похилилися. Ніяких парканів заввишки в 3-5 метрів... Парк в житловому масиві - то такої краси я не бачив ніде в світі...

І це - невелике містечко, на кшталт нашого Новомосковська або Золочева. Вчора довго гуляли містом Greenville - то я Вам скажу, що будь-яке європейське місто "нервово курить обабіч". Я навіть подумав, що в цей перелік варто включити і Барселону.А аби Ви бачили житлові масиви з охайними красивими приватними 2-о поверховими будинками. то ой-йой-йой... Ніяких парканів ніде, які іржаві та похилилися. Ніяких парканів заввишки в 3-5 метрів... Парк в житловому масиві - то такої краси я не бачив ніде в світі...І це - невелике містечко, на кшталт нашого Новомосковська або Золочева.

Мы живем в подобном местечке North Bethesda. Вообще это Washington Metro Area. Возможно, поэтому с общественным транспортом, велодорожками (арендой самокатов и велосипедов), трейлами через леса и парки, и тротуарами всё в порядке.



Но никакого восторга от рядов однообразных воплощений американской мечты я не испытываю. Европейские городки и города намного интереснее. Правда, я там не был лет 15, возможно, мультикультурализм там всё изгадил. Мы живем в подобном местечке North Bethesda. Вообще это Washington Metro Area. Возможно, поэтому с общественным транспортом, велодорожками (арендой самокатов и велосипедов), трейлами через леса и парки, и тротуарами всё в порядке.Но никакого восторга от рядов однообразных воплощений американской мечты я не испытываю. Европейские городки и города намного интереснее. Правда, я там не был лет 15, возможно, мультикультурализм там всё изгадил.



Странно это читать.

Сейчас с восьмого этажа своей панельки выползет Shaman - и будет вам места мало!

На шею прицепит вам плакат «Он не любит Украину!» Он всье фрьот, нет никаких велодорожек, нет тротуаров, и вообще ничего нет.

А вы, тов. Starikan, просто производное от барона Мюнхгаузена!

Шаману лучше знать! Лучше накройтесь одеялом и сидите тихо. Странно это читать.Сейчас с восьмого этажа своей панельки выползет Shaman - и будет вам места мало!На шею прицепит вам плакат «Он не любит Украину!» Он всье фрьот, нет никаких велодорожек, нет тротуаров, и вообще ничего нет.А вы, тов. Starikan, просто производное от барона Мюнхгаузена!Шаману лучше знать! Лучше накройтесь одеялом и сидите тихо. Востаннє редагувалось akurt в Вів 23 кві, 2024 02:27, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9619 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3575 раз. Подякували: 1261 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 02:26 Starikan написав: akurt написав: Вчора довго гуляли містом Greenville - то я Вам скажу, що будь-яке європейське місто "нервово курить обабіч". Я навіть подумав, що в цей перелік варто включити і Барселону.

А аби Ви бачили житлові масиви з охайними красивими приватними 2-о поверховими будинками. то ой-йой-йой... Ніяких парканів ніде, які іржаві та похилилися. Ніяких парканів заввишки в 3-5 метрів... Парк в житловому масиві - то такої краси я не бачив ніде в світі...

І це - невелике містечко, на кшталт нашого Новомосковська або Золочева. Вчора довго гуляли містом Greenville - то я Вам скажу, що будь-яке європейське місто "нервово курить обабіч". Я навіть подумав, що в цей перелік варто включити і Барселону.А аби Ви бачили житлові масиви з охайними красивими приватними 2-о поверховими будинками. то ой-йой-йой... Ніяких парканів ніде, які іржаві та похилилися. Ніяких парканів заввишки в 3-5 метрів... Парк в житловому масиві - то такої краси я не бачив ніде в світі...І це - невелике містечко, на кшталт нашого Новомосковська або Золочева.



Мы живем в подобном местечке North Bethesda. Вообще это Washington Metro Area. Возможно, поэтому с общественным транспортом, велодорожками (арендой самокатов и велосипедов), трейлами через леса и парки, и тротуарами всё в порядке.



Но никакого восторга от рядов однообразных воплощений американской мечты я не испытываю. Европейские городки и города намного интереснее. Правда, я там не был лет 15, возможно, мультикультурализм там всё изгадил. Мы живем в подобном местечке North Bethesda. Вообще это Washington Metro Area. Возможно, поэтому с общественным транспортом, велодорожками (арендой самокатов и велосипедов), трейлами через леса и парки, и тротуарами всё в порядке.Но никакого восторга от рядов однообразных воплощений американской мечты я не испытываю. Европейские городки и города намного интереснее. Правда, я там не был лет 15, возможно, мультикультурализм там всё изгадил.



Я не был, но вроде как Бостон очень напоминает европейские города.

Вообще, тут достопримечательности носят несколько другой уклон нежели в Европе.

Фактически, в НЙ довольно быстро надоедает архитектура Манхеттена (за исключением некоторых локаций северо-западного Бруклина) это едва-ли не единственное, что можно рассматривать хоть с какой-то эстетической точки зрения.

Но зато есть куча музеев, в которых навалом того, что в 10% сделало-бы счастливым многие европейские музеи.

Мы не понимаем их спорт, но им это нравится.

Кажется, они из чего угодно могут сделать достопримечательность.

Притащили старый авианосец и на него напихали списанных самолетов - получился музей.

И оно туристам заходит.

Подняться за 200+ долларов на семью на лифте (Эмпайр стейт билдинг) - легко. Еще и очереди стоят.

И тд и тп. Я не был, но вроде как Бостон очень напоминает европейские города.Вообще, тут достопримечательности носят несколько другой уклон нежели в Европе.Фактически, в НЙ довольно быстро надоедает архитектура Манхеттена (за исключением некоторых локаций северо-западного Бруклина) это едва-ли не единственное, что можно рассматривать хоть с какой-то эстетической точки зрения.Но зато есть куча музеев, в которых навалом того, что в 10% сделало-бы счастливым многие европейские музеи.Мы не понимаем их спорт, но им это нравится.Кажется, они из чего угодно могут сделать достопримечательность.Притащили старый авианосец и на него напихали списанных самолетов - получился музей.И оно туристам заходит.Подняться за 200+ долларов на семью на лифте (Эмпайр стейт билдинг) - легко. Еще и очереди стоят.И тд и тп. rjkz

Повідомлень: 16530 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8328 раз. Подякували: 5195 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 02:33 Меня вчера поразил музей в городке Greenville.

Страничка истории, о которой наши люди знают кое что по касательной. Но дело даже не в этом, это то, что стоит сделать в Украине.

На пьедестале стоит военный истребитель а ниже него практически вся биография 35-ти летнего майора Андерсона от его детских фото до свадебных.

Он входил в команду летчиков, которые управляли самолетами-шпионами U—2.

Один такой самолет был сбит над территорией СССР где то там в Сибири, летчик спасся, правда долго сидел в тюрьме в СССР.

А еще такой же самолет был сбит оказывается над Кубой в 1962 году. Вот музей под открытым небом - об этом 35-ти летнем летчике.

Думаю, такие будут в Украине: посвящены конкретным офицерам-летчикам.

Наши герои может и покруче, ибо на совершенно старых самолетах творили чудеса! akurt

Повідомлень: 9619 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3575 раз. Подякували: 1261 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 02:44 rjkz написав: Starikan написав: Мы тоже готовили бумаги к ТПС.

Но внезапно появилась опция продления Ю4Ю на 2 года, чем и воспользовались.

ТПС - только до апреля 2025, да и мороки много с бумагами, а Ю4Ю гораздо проще и до середины 2026. А там, глядишь, сын получит гражданство, тогда воссоединение семьи. Харьков, видимо, будет просто уничтожен, и возвращаться будет некуда.

Еще бы SSI получить... Мы тоже готовили бумаги к ТПС.Но внезапно появилась опция продления Ю4Ю на 2 года, чем и воспользовались.ТПС - только до апреля 2025, да и мороки много с бумагами, а Ю4Ю гораздо проще и до середины 2026. А там, глядишь, сын получит гражданство, тогда воссоединение семьи.Еще бы SSI получить... Сочувствую. Очевидно - да.

Но и у Киева есть шансы на это.

К сожалению, вполне вероятно, что с вооружением и боеприпасами у Украины в горизонте год+ будет напряг. Китай, иран и кндр будут рашистам поставлять исправно.



SSI, насколько я знаю, надо отработать 40 кварталов или получить эмиграционный статус.

Перепроверьте, не уверен что по ТПС сможете получить.

По воссоединению, Ваш сын обязан будет дать аффидавит оф саппорт на 5 лет, в течении которых если Вы превысите лимит обращений за паблик чардж, то будут вопросы с получением гражданства (если это входит в Ваши планы). Сочувствую. Очевидно - да.Но и у Киева есть шансы на это.К сожалению, вполне вероятно, что с вооружением и боеприпасами у Украины в горизонте год+ будет напряг. Китай, иран и кндр будут рашистам поставлять исправно.SSI, насколько я знаю, надо отработать 40 кварталов или получить эмиграционный статус.Перепроверьте, не уверен что по ТПС сможете получить.По воссоединению, Ваш сын обязан будет дать аффидавит оф саппорт на 5 лет, в течении которых если Вы превысите лимит обращений за паблик чардж, то будут вопросы с получением гражданства (если это входит в Ваши планы).

Знакомые говорили, что некоторым приехавшим по Ю4Ю старым людям удалось оформить SSI. 25 апреля едем с сыном в местный офис SSA, выясним возможности.

ТПС мы уже отбросили, продлили Ю4Ю.

Зачем мне гражданство? Голосовать за лицедеев в костюмах и галстуках? А других уже в обществе постмодерна не будет, выигрывают те, у кого больше фолловеров в соцсетях. Типа Тейлор Свифт, о которой я слыхом не слыхивал до приезда сюда, хотя всегда интересовадся подобными жанрами.

Хотя вот мой одноклассник, приехавший к брату по воссоединению и проживший 5 лет, получил недавно гражданство. Не работая и не зная языка. Знакомые говорили, что некоторым приехавшим по Ю4Ю старым людям удалось оформить SSI. 25 апреля едем с сыном в местный офис SSA, выясним возможности.ТПС мы уже отбросили, продлили Ю4Ю.Зачем мне гражданство? Голосовать за лицедеев в костюмах и галстуках? А других уже в обществе постмодерна не будет, выигрывают те, у кого больше фолловеров в соцсетях. Типа Тейлор Свифт, о которой я слыхом не слыхивал до приезда сюда, хотя всегда интересовадся подобными жанрами.Хотя вот мой одноклассник, приехавший к брату по воссоединению и проживший 5 лет, получил недавно гражданство. Не работая и не зная языка. Starikan 2 Повідомлень: 19765 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2606 раз. Подякували: 3156 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2072207320742075> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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