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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2072207320742075
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 02:45

  rjkz написав:Притащили старый авианосец и на него напихали списанных самолетов - получился музей.
И оно туристам заходит.

Я вам рекомендую при случае посетить авианосцы. Я посещал 2 раза авианосец в San Diego (CA) и один неделю назад в Carlestone (SC).
Входные билеты по американским меркам совсем недорогие, и это то, что реально стоит посмотреть походить по палубе, по каютам офицеров и моряков, потрогать пушки, крылья самолетов палубной авиации, посидеть в кабине, торпедные аппараты и даже посетить кухню для простых моряков и ресторан для офицеров. Впечатляют каюты для офицеров и очень очень стесненные места для жизни простых моряков. Служить на таком - это реальный подвиг. Это трудно.
Очень впечатляет.
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