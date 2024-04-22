Я вам рекомендую при случае посетить авианосцы. Я посещал 2 раза авианосец в San Diego (CA) и один неделю назад в Carlestone (SC).
Входные билеты по американским меркам совсем недорогие, и это то, что реально стоит посмотреть походить по палубе, по каютам офицеров и моряков, потрогать пушки, крылья самолетов палубной авиации, посидеть в кабине, торпедные аппараты и даже посетить кухню для простых моряков и ресторан для офицеров. Впечатляют каюты для офицеров и очень очень стесненные места для жизни простых моряков. Служить на таком - это реальный подвиг. Это трудно.
Очень впечатляет.