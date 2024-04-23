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rjkz написав:Притащили старый авианосец и на него напихали списанных самолетов - получился музей. И оно туристам заходит.
Я вам рекомендую при случае посетить авианосцы. Я посещал 2 раза авианосец в San Diego (CA) и один неделю назад в Carlestone (SC). Входные билеты по американским меркам совсем недорогие, и это то, что реально стоит посмотреть походить по палубе, по каютам офицеров и моряков, потрогать пушки, крылья самолетов палубной авиации, посидеть в кабине, торпедные аппараты и даже посетить кухню для простых моряков и ресторан для офицеров. Впечатляют каюты для офицеров и очень очень стесненные места для жизни простых моряков. Служить на таком - это реальный подвиг. Это трудно. Очень впечатляет.
rjkz написав:Притащили старый авианосец и на него напихали списанных самолетов - получился музей. И оно туристам заходит.
Я вам рекомендую при случае посетить авианосцы. Я посещал 2 раза авианосец в San Diego (CA) и один неделю назад в Carlestone (SC). Входные билеты по американским меркам совсем недорогие, и это то, что реально стоит посмотреть походить по палубе, по каютам офицеров и моряков, потрогать пушки, крылья самолетов палубной авиации, посидеть в кабине, торпедные аппараты и даже посетить кухню для простых моряков и ресторан для офицеров. Впечатляют каюты для офицеров и очень очень стесненные места для жизни простых моряков. Служить на таком - это реальный подвиг. Это трудно. Очень впечатляет.
slonomag написав:Хотя писать что в Испании нет образования это вообще бред. Оно тут +/- такое же как и во всей Европе. Так что принципиально не суть хоть ты в Испании, хоть в Италии, хоть в Португалии - результат будет +/- тот же.
Так як Ви не є експертом в освіті, не розумієте, хто що в якому класі має знати і вміти виконати Ви не розумієте реальний стан освіти дітей. Плюс мовний бар'єр. Це роки 2-3 освіти - в нікуди. Як щодо мови так щодо історії, наприклад. В школі в кращому випадку Вам скажуть, що все ок (на фоні інших дітей емігрантів, наприклад з Марокко).