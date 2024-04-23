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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2072207320742075
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 02:45

  rjkz написав:Притащили старый авианосец и на него напихали списанных самолетов - получился музей.
И оно туристам заходит.

Я вам рекомендую при случае посетить авианосцы. Я посещал 2 раза авианосец в San Diego (CA) и один неделю назад в Carlestone (SC).
Входные билеты по американским меркам совсем недорогие, и это то, что реально стоит посмотреть походить по палубе, по каютам офицеров и моряков, потрогать пушки, крылья самолетов палубной авиации, посидеть в кабине, торпедные аппараты и даже посетить кухню для простых моряков и ресторан для офицеров. Впечатляют каюты для офицеров и очень очень стесненные места для жизни простых моряков. Служить на таком - это реальный подвиг. Это трудно.
Очень впечатляет.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 05:43

  akurt написав:
  rjkz написав:Притащили старый авианосец и на него напихали списанных самолетов - получился музей.
И оно туристам заходит.

Я вам рекомендую при случае посетить авианосцы. Я посещал 2 раза авианосец в San Diego (CA) и один неделю назад в Carlestone (SC).
Входные билеты по американским меркам совсем недорогие, и это то, что реально стоит посмотреть походить по палубе, по каютам офицеров и моряков, потрогать пушки, крылья самолетов палубной авиации, посидеть в кабине, торпедные аппараты и даже посетить кухню для простых моряков и ресторан для офицеров. Впечатляют каюты для офицеров и очень очень стесненные места для жизни простых моряков. Служить на таком - это реальный подвиг. Это трудно.
Очень впечатляет.


https://en.wikipedia.org/wiki/Intrepid_ ... 0Manhattan.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 07:25

Re: Еміграція, заробітчанство

  slonomag написав:Хотя писать что в Испании нет образования это вообще бред. Оно тут +/- такое же как и во всей Европе. Так что принципиально не суть хоть ты в Испании, хоть в Италии, хоть в Португалии - результат будет +/- тот же.

Так як Ви не є експертом в освіті, не розумієте, хто що в якому класі має знати і вміти виконати Ви не розумієте реальний стан освіти дітей.
Плюс мовний бар'єр. Це роки 2-3 освіти - в нікуди. Як щодо мови так щодо історії, наприклад.
В школі в кращому випадку Вам скажуть, що все ок (на фоні інших дітей емігрантів, наприклад з Марокко).
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  #<1 ... 2072207320742075
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