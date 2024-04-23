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#<1 ... 2073207420752076> Додано: Вів 23 кві, 2024 02:45 rjkz написав: Притащили старый авианосец и на него напихали списанных самолетов - получился музей.

И оно туристам заходит. Притащили старый авианосец и на него напихали списанных самолетов - получился музей.И оно туристам заходит.

Я вам рекомендую при случае посетить авианосцы. Я посещал 2 раза авианосец в San Diego (CA) и один неделю назад в Carlestone (SC).

Входные билеты по американским меркам совсем недорогие, и это то, что реально стоит посмотреть походить по палубе, по каютам офицеров и моряков, потрогать пушки, крылья самолетов палубной авиации, посидеть в кабине, торпедные аппараты и даже посетить кухню для простых моряков и ресторан для офицеров. Впечатляют каюты для офицеров и очень очень стесненные места для жизни простых моряков. Служить на таком - это реальный подвиг. Это трудно.

Очень впечатляет. Я вам рекомендую при случае посетить авианосцы. Я посещал 2 раза авианосец в San Diego (CA) и один неделю назад в Carlestone (SC).Входные билеты по американским меркам совсем недорогие, и это то, что реально стоит посмотреть походить по палубе, по каютам офицеров и моряков, потрогать пушки, крылья самолетов палубной авиации, посидеть в кабине, торпедные аппараты и даже посетить кухню для простых моряков и ресторан для офицеров. Впечатляют каюты для офицеров и очень очень стесненные места для жизни простых моряков. Служить на таком - это реальный подвиг. Это трудно.Очень впечатляет. akurt

Повідомлень: 9619 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3575 раз. Подякували: 1261 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 05:43 akurt написав: rjkz написав: Притащили старый авианосец и на него напихали списанных самолетов - получился музей.

И оно туристам заходит. Притащили старый авианосец и на него напихали списанных самолетов - получился музей.И оно туристам заходит.

Я вам рекомендую при случае посетить авианосцы. Я посещал 2 раза авианосец в San Diego (CA) и один неделю назад в Carlestone (SC).

Входные билеты по американским меркам совсем недорогие, и это то, что реально стоит посмотреть походить по палубе, по каютам офицеров и моряков, потрогать пушки, крылья самолетов палубной авиации, посидеть в кабине, торпедные аппараты и даже посетить кухню для простых моряков и ресторан для офицеров. Впечатляют каюты для офицеров и очень очень стесненные места для жизни простых моряков. Служить на таком - это реальный подвиг. Это трудно.

Очень впечатляет. Я вам рекомендую при случае посетить авианосцы. Я посещал 2 раза авианосец в San Diego (CA) и один неделю назад в Carlestone (SC).Входные билеты по американским меркам совсем недорогие, и это то, что реально стоит посмотреть походить по палубе, по каютам офицеров и моряков, потрогать пушки, крылья самолетов палубной авиации, посидеть в кабине, торпедные аппараты и даже посетить кухню для простых моряков и ресторан для офицеров. Впечатляют каюты для офицеров и очень очень стесненные места для жизни простых моряков. Служить на таком - это реальный подвиг. Это трудно.Очень впечатляет.



https://en.wikipedia.org/wiki/Intrepid_ ... 0Manhattan . rjkz

Повідомлень: 16531 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8328 раз. Подякували: 5196 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 07:25 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: Хотя писать что в Испании нет образования это вообще бред. Оно тут +/- такое же как и во всей Европе. Так что принципиально не суть хоть ты в Испании, хоть в Италии, хоть в Португалии - результат будет +/- тот же. Хотя писать что в Испании нет образования это вообще бред. Оно тут +/- такое же как и во всей Европе. Так что принципиально не суть хоть ты в Испании, хоть в Италии, хоть в Португалии - результат будет +/- тот же.

Так як Ви не є експертом в освіті, не розумієте, хто що в якому класі має знати і вміти виконати Ви не розумієте реальний стан освіти дітей.

Плюс мовний бар'єр. Це роки 2-3 освіти - в нікуди. Як щодо мови так щодо історії, наприклад.

В школі в кращому випадку Вам скажуть, що все ок (на фоні інших дітей емігрантів, наприклад з Марокко). Так як Ви не є експертом в освіті, не розумієте, хто що в якому класі має знати і вміти виконати Ви не розумієте реальний стан освіти дітей.Плюс мовний бар'єр. Це роки 2-3 освіти - в нікуди. Як щодо мови так щодо історії, наприклад.В школі в кращому випадку Вам скажуть, що все ок (на фоні інших дітей емігрантів, наприклад з Марокко). Denik Повідомлень: 3109 З нами з: 23.02.09 Подякував: 637 раз. Подякували: 1119 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 09:29 Denik написав: slonomag написав: Хотя писать что в Испании нет образования это вообще бред. Оно тут +/- такое же как и во всей Европе. Так что принципиально не суть хоть ты в Испании, хоть в Италии, хоть в Португалии - результат будет +/- тот же. Хотя писать что в Испании нет образования это вообще бред. Оно тут +/- такое же как и во всей Европе. Так что принципиально не суть хоть ты в Испании, хоть в Италии, хоть в Португалии - результат будет +/- тот же.

Так як Ви не є експертом в освіті, не розумієте, хто що в якому класі має знати і вміти виконати Ви не розумієте реальний стан освіти дітей.

Плюс мовний бар'єр. Це роки 2-3 освіти - в нікуди. Як щодо мови так щодо історії, наприклад.

В школі в кращому випадку Вам скажуть, що все ок (на фоні інших дітей емігрантів, наприклад з Марокко). Так як Ви не є експертом в освіті, не розумієте, хто що в якому класі має знати і вміти виконати Ви не розумієте реальний стан освіти дітей.Плюс мовний бар'єр. Це роки 2-3 освіти - в нікуди. Як щодо мови так щодо історії, наприклад.В школі в кращому випадку Вам скажуть, що все ок (на фоні інших дітей емігрантів, наприклад з Марокко).



Мы тут уже 2 года. Дети уже свободно говорят на испанском. Незнаю как им это удается, мб нахождение в среде, но младшая (ей сейчас 7, приехала в 5) уже даже в разговоре со мной когда не знает нужное слово переходит на испанский чтобы быстрее объяснить что она хочет. Правда я ее все равно не понимаю, но то такое )



По уровню образования - по сравнению с моей школой 25 лет назад они фигню учат. Но, по сравнению с НУШ (новая украинская школа), которую старшая застала до 4го класса, программа +/- на том же уровне. Да и есть с кем сравнить из Англии/Германии - особой разницы в уровне образования нет.



Хорошее оно или плохое тяжело сказать, я например не уверен что 4 года геометрии что я учил с 5го класса мне сильно в жизни пригодились. Так что если у них она будет где-то в 8м классе пол года, то может ничего страшного в этом и нет. В любом случае повлиять на это проблематично так как оно практически одинаковое в Европе.



Так что не знаю, как дойдет дело до старших классов, там посмотрим, в любом случае язык уже точно не будет проблемой к тому времени. Он уже не проблема.



Мне повезло что дети проскочили относительно рано (5 и 10 лет) когда ничего супер сложного еще не учат и нашей помощи было достаточно чтобы подтянуть пробелы. Тем кто приехал уже в 8-10 классах конечно хуже, там и правда потеря 1-2 лет так как физику на лету понимать не зная языка проблематично. А для заполнения прописей и счета 10+12 много ума не надо, можно и не зная язык поделать. Мы тут уже 2 года. Дети уже свободно говорят на испанском. Незнаю как им это удается, мб нахождение в среде, но младшая (ей сейчас 7, приехала в 5) уже даже в разговоре со мной когда не знает нужное слово переходит на испанский чтобы быстрее объяснить что она хочет. Правда я ее все равно не понимаю, но то такое )По уровню образования - по сравнению с моей школой 25 лет назад они фигню учат. Но, по сравнению с НУШ (новая украинская школа), которую старшая застала до 4го класса, программа +/- на том же уровне. Да и есть с кем сравнить из Англии/Германии - особой разницы в уровне образования нет.Хорошее оно или плохое тяжело сказать, я например не уверен что 4 года геометрии что я учил с 5го класса мне сильно в жизни пригодились. Так что если у них она будет где-то в 8м классе пол года, то может ничего страшного в этом и нет. В любом случае повлиять на это проблематично так как оно практически одинаковое в Европе.Так что не знаю, как дойдет дело до старших классов, там посмотрим, в любом случае язык уже точно не будет проблемой к тому времени. Он уже не проблема.Мне повезло что дети проскочили относительно рано (5 и 10 лет) когда ничего супер сложного еще не учат и нашей помощи было достаточно чтобы подтянуть пробелы. Тем кто приехал уже в 8-10 классах конечно хуже, там и правда потеря 1-2 лет так как физику на лету понимать не зная языка проблематично. А для заполнения прописей и счета 10+12 много ума не надо, можно и не зная язык поделать. slonomag Повідомлень: 496 З нами з: 23.11.17 Подякував: 10 раз. Подякували: 117 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 10:19 Re: Еміграція, заробітчанство Starikan написав: Зачем мне гражданство? Голосовать за лицедеев в костюмах и галстуках? Зачем мне гражданство? Голосовать за лицедеев в костюмах и галстуках?



1. Так принято

2. Статус

3. Возвышение над другими мигрантами, пока еще без паспорта и тем более без ГК

4. Возможность платить налоги, как гражданин США

5. Возможность повлиять на исход выборов президента

6. Ваши дети тоже будут иметь вышеперечисленные пункты

7. Свифт точно не отлючат, не переживайте. Так же возможность вкладывать в различные финансовые инструменты 1. Так принято2. Статус3. Возвышение над другими мигрантами, пока еще без паспорта и тем более без ГК4. Возможность платить налоги, как гражданин США5. Возможность повлиять на исход выборов президента6. Ваши дети тоже будут иметь вышеперечисленные пункты7. Свифт точно не отлючат, не переживайте. Так же возможность вкладывать в различные финансовые инструменты b3320413 Повідомлень: 204 З нами з: 13.08.18 Подякував: 25 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 10:27 Re: Еміграція, заробітчанство Не скажу за всю Іспанію, так-як співпрацював тільки із одним університетом із Більбао, нічого поганого сказати не можу, +/- рівень кращих університетів України (КНУШ). Дюрі-бачі

Повідомлень: 2935 З нами з: 29.07.22 Подякував: 529 раз. Подякували: 380 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 10:49 Дюрі-бачі написав: Не скажу за всю Іспанію, так-як співпрацював тільки із одним університетом із Більбао, нічого поганого сказати не можу, +/- рівень кращих університетів України (КНУШ). Не скажу за всю Іспанію, так-як співпрацював тільки із одним університетом із Більбао, нічого поганого сказати не можу, +/- рівень кращих університетів України (КНУШ).

Хтось десь складає рейтинги. Але ж навіщо, якщо можна спитати панів Slonomag та Дюрі-Бачі)))) Один універ з універом порівнює невідомо за якими критеріями, ну але вірю, що вони є, інший пішов далі і порівнює системи освіт різних країн, спираючись на досвід своїх двох в початковій школі. Рівень знань учнів умовних ліцею Інтелект і Броварської ЗОШ #6 просто не варто порівнювати. Так само, як порівнювати рівень Могилянки і полтавського педагогічного. Це як порівнювати хрущ в тих самих Броварах і якусь однуху від Кану. Хтось десь складає рейтинги. Але ж навіщо, якщо можна спитати панів Slonomag та Дюрі-Бачі)))) Один універ з універом порівнює невідомо за якими критеріями, ну але вірю, що вони є, інший пішов далі і порівнює системи освіт різних країн, спираючись на досвід своїх двох в початковій школі. Рівень знань учнів умовних ліцею Інтелект і Броварської ЗОШ #6 просто не варто порівнювати. Так само, як порівнювати рівень Могилянки і полтавського педагогічного. Це як порівнювати хрущ в тих самих Броварах і якусь однуху від Кану. gonchik74

Повідомлень: 720 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 119 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 10:51 Re: Еміграція, заробітчанство Ну что же, с сегодняшнего дня нашим консульствам за рубежом запрещено оказывать консульские услуги мужчинам призывного возраста.

Что это означает?

1. Украина впервые чуть ли не официально отказывается от части своего населения, фактически вынуждая ускоренно интегрироваться на Западе.

2. Военное положение не закончится как минимум еще лет пять или продлится до полного поражения одной из сторон. Даже в случае перимирия или мирного договора власть будет продлевать военное положение настолько долго, насколько это вообще возможно, так как любые выборы для нее становятся смертельно опасными.

3. С этого дня начнет расти напряжение между нашей страной и западной бюрократией - запросы людей с просрочеными украинскими паспортами, правами и без необходимых справок из консульства все равно нужно будет как-то обрабатывать, ибо задача Запада не держать на социальных выплатах нашу мужскую часть населения, а как можно быстрее отправить ее работать и платить налоги.

Но самое интересное то, что эти меры не приведут к тому, что кто-то вернется или к тому, что мужчины прекратят бежать из страны. Это больше похоже на обидку капризного ребенка "ах, ты так, - ну тогда я вот так". То есть, деградация украинской власти начинает переходить все границы.

И добавлю лично от себя: меня вынуждают как можно быстрее подаваться на немецкое гражданство? Ну ок, так я и сделаю. antey1969 1

Повідомлень: 12323 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1696 раз. Подякували: 3633 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 10:53 gonchik74 написав: Дюрі-бачі написав: Не скажу за всю Іспанію, так-як співпрацював тільки із одним університетом із Більбао, нічого поганого сказати не можу, +/- рівень кращих університетів України (КНУШ). Не скажу за всю Іспанію, так-як співпрацював тільки із одним університетом із Більбао, нічого поганого сказати не можу, +/- рівень кращих університетів України (КНУШ).

Хтось десь складає рейтинги. Але ж навіщо, якщо можна спитати панів Slonomag та Дюрі-Бачі)))) Один універ з універом порівнює невідомо за якими критеріями, ну але вірю, що вони є, інший пішов далі і порівнює системи освіт різних країн, спираючись на досвід своїх двох в початковій школі. Рівень знань учнів умовних ліцею Інтелект і Броварської ЗОШ #6 просто не варто порівнювати. Так само, як порівнювати рівень Могилянки і полтавського педагогічного. Це як порівнювати хрущ в тих самих Броварах і якусь однуху від Кану. Хтось десь складає рейтинги. Але ж навіщо, якщо можна спитати панів Slonomag та Дюрі-Бачі)))) Один універ з універом порівнює невідомо за якими критеріями, ну але вірю, що вони є, інший пішов далі і порівнює системи освіт різних країн, спираючись на досвід своїх двох в початковій школі. Рівень знань учнів умовних ліцею Інтелект і Броварської ЗОШ #6 просто не варто порівнювати. Так само, як порівнювати рівень Могилянки і полтавського педагогічного. Це як порівнювати хрущ в тих самих Броварах і якусь однуху від Кану.

Ну дайте статсы за последние 10 лет по выпускникам испанских и польских вузов например, сколько из них сейчас работает, где, какая у них зп и тд. У вас есть такая статистика? У меня нет. Поэтому приходится судить по тому что есть. Пока я не вижу проблем, а там посмотрим. Ну дайте статсы за последние 10 лет по выпускникам испанских и польских вузов например, сколько из них сейчас работает, где, какая у них зп и тд. У вас есть такая статистика? У меня нет. Поэтому приходится судить по тому что есть. Пока я не вижу проблем, а там посмотрим. slonomag Повідомлень: 496 З нами з: 23.11.17 Подякував: 10 раз. Подякували: 117 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 11:01 akurt написав: Не міг зрозуміти, чому пан Shaman, який ніколи в житті не був у Мексиці так образився, що я порівняв свої враження від відвідування Мексики, з Україною.

Ну в мене дійсно такі враження: такі самі вулиці, такі самі дороги, такі самі вибоїни на асфальті, такі самі маршрутки, такі саме фонтани та водоспади.

Такі самі люди… колись воювали…



Тому спеціально заїхав в MocTeZumas - мексиканський ресторан в такому дорогому районі приватних будинків, що в мене щелепа відвисла.

Хтось там говорив «хатки з гімна та палок»? Угу. Угу.

Тільки пан Шаман, як відомий фінансовий консультант, міг на таке заробити.

Поруч з будинками гольф-поля. Неймовірна краса.

І знову ніде ніяких парканів. Ніде і ніяких.

Замовив:

Canarones rancheros за 15$;

Carnitas en salça verde за 15,99$.

Мексиканське пиво.

А ще що робити? Зараз дощі.

Все - як в Україні…

Це тут: куточок української Мексики.

https://maps.app.goo.gl/jusaThdUVPy4ks3G9

Пиво щойно принесли і я зрозумів, чому він образився: вчить інших жити, вчить… і ніяк люди не навчаться… Не міг зрозуміти, чому пан Shaman, який ніколи в житті не був у Мексиці так образився, що я порівняв свої враження від відвідування Мексики, з Україною.Ну в мене дійсно такі враження: такі самі вулиці, такі самі дороги, такі самі вибоїни на асфальті, такі самі маршрутки, такі саме фонтани та водоспади.Такі самі люди… колись воювали…Тому спеціально заїхав в MocTeZumas - мексиканський ресторан в такому дорогому районі приватних будинків, що в мене щелепа відвисла.Хтось там говорив «хатки з гімна та палок»? Угу. Угу.Тільки пан Шаман, як відомий фінансовий консультант, міг на таке заробити.Поруч з будинками гольф-поля. Неймовірна краса.І знову ніде ніяких парканів. Ніде і ніяких.Замовив:Canarones rancheros за 15$;Carnitas en salça verde за 15,99$.Мексиканське пиво.А ще що робити? Зараз дощі.Все - як в Україні…Це тут: куточок української Мексики.Пиво щойно принесли і я зрозумів, чому він образився: вчить інших жити, вчить… і ніяк люди не навчаться…

Скільки емігрантів ідуть в Мексику?)

Скільки емігрують із Мексики?)

Україна порівняно з Мексикою як беверлі хілз порівняти з бортничами Скільки емігрантів ідуть в Мексику?)Скільки емігрують із Мексики?)Україна порівняно з Мексикою як беверлі хілз порівняти з бортничами cherchiltank

Повідомлень: 1382 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2073207420752076> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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