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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 23 кві, 2024 11:02
antey1969 написав:
Ну что же, с сегодняшнего дня нашим консульствам за рубежом запрещено оказывать консульские услуги мужчинам призывного возраста.
Что это означает?
1. Украина впервые чуть ли не официально отказывается от части своего населения, фактически вынуждая ускоренно интегрироваться на Западе.
2. Военное положение не закончится как минимум еще лет пять или продлится до полного поражения одной из сторон. Даже в случае перимирия или мирного договора власть будет продлевать военное положение настолько долго, насколько это вообще возможно, так как любые выборы для нее становятся смертельно опасными.
3. С этого дня начнет расти напряжение между нашей страной и западной бюрократией - запросы людей с просрочеными украинскими паспортами, правами и без необходимых справок из консульства все равно нужно будет как-то обрабатывать, ибо задача Запада не держать на социальных выплатах нашу мужскую часть населения, а как можно быстрее отправить ее работать и платить налоги.
Но самое интересное то, что эти меры не приведут к тому, что кто-то вернется или к тому, что мужчины прекратят бежать из страны. Это больше похоже на обидку капризного ребенка "ах, ты так, - ну тогда я вот так". То есть, деградация украинской власти начинает переходить все границы.
И добавлю лично от себя: меня вынуждают как можно быстрее подаваться на немецкое гражданство? Ну ок, так я и сделаю.
Ви б і так подались
Похєр, для України зараз стоять більш актуальні питання ніж комфорт наших біженців)
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Додано: Вів 23 кві, 2024 11:06
slonomag написав: gonchik74 написав: Дюрі-бачі написав:
Не скажу за всю Іспанію, так-як співпрацював тільки із одним університетом із Більбао, нічого поганого сказати не можу, +/- рівень кращих університетів України (КНУШ).
Хтось десь складає рейтинги. Але ж навіщо, якщо можна спитати панів Slonomag та Дюрі-Бачі)))) Один універ з універом порівнює невідомо за якими критеріями, ну але вірю, що вони є, інший пішов далі і порівнює системи освіт різних країн, спираючись на досвід своїх двох в початковій школі. Рівень знань учнів умовних ліцею Інтелект і Броварської ЗОШ #6 просто не варто порівнювати. Так само, як порівнювати рівень Могилянки і полтавського педагогічного. Це як порівнювати хрущ в тих самих Броварах і якусь однуху від Кану.
Ну дайте статсы за последние 10 лет по выпускникам испанских и польских вузов например, сколько из них сейчас работает, где, какая у них зп и тд. У вас есть такая статистика? У меня нет. Поэтому приходится судить по тому что есть. Пока я не вижу проблем, а там посмотрим.
Ні Польща, ні Іспанія не є кузнями кадрів для європейського ринку праці. І ще раз, зазвичай при виборі вишу роблять виборку по конкретній спеціальності. Тобто по такій-то спеціальності от такий-то топ 30 вишів і так далі. Системи середньої освіти різні в різних країнах. Я зараз не кажу, що Ваша мала після закінчення іспанської школи не вступить в той універ в Більбао, який зарейтив Дюрі-Бачі. Але до Делфтського технічного, наприклад, навряд чи. Відповідно і попит на випускників цих вишів різний. Чи Ви хочете, щоб Ваші діти повторили Ваш шлях ( книжки вночі після дня на будівництві)? Про це Денік і писав, гадаю.
Востаннє редагувалось gonchik74
в Вів 23 кві, 2024 11:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 23 кві, 2024 11:22
gonchik74 написав:
Ні Польща, ні Іспанія не є кузнями кадрів для європейського ринку праці. І ще раз, зазвичай при виборі вишу роблять виборку по конкретній спеціальності. Тобто по такій-то спеціальності от такий-то топ 30 вишів і так далі. Системи середньої освіти різні в різних країнах. Я зараз не кажу, що Ваша мала після закінчення іспанської школи не вступить в той універ в Більбао, який зарейтив Дюрі-Бачі. Але до Делфтського технічного, наприклад, навряд чи. Відповідно і попит на випускників цих вишів різний. Чи Ви хочете, щоб Ваші діти повторили Ваш шлях ( книжки вночі після дня на будівництві)? Про це Денік і писав, гадаю.
Я думаю что в Испании они получат самое обычное образование и будут где-то +/- посередине по уровню и востребованости на рынке труда. Как по мне не худший вариант. Не Гарвард конечно, но и не какая-то хрень уровня Сомали (не знаю есть ли у них там университеты или нет).
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Додано: Вів 23 кві, 2024 12:30
cherchiltank
Посмеялся.
В общем-то речь идёт не о комфорте беженцев, Украина ложила на их комфорт боьшой толстый прибор всегда, и не парилась. Сейчас речь идёт о другом - Украина ведет себя, как в том фильме про Ивана Васильевича "ааа...Кемска волость? А уж я то думал...Забирайте!"
Политика одного дня.
Какое восстановление? Какое развитие? Гуляем в последний раз и на все!)))
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