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antey1969 написав:Ну что же, с сегодняшнего дня нашим консульствам за рубежом запрещено оказывать консульские услуги мужчинам призывного возраста. Что это означает? 1. Украина впервые чуть ли не официально отказывается от части своего населения, фактически вынуждая ускоренно интегрироваться на Западе. 2. Военное положение не закончится как минимум еще лет пять или продлится до полного поражения одной из сторон. Даже в случае перимирия или мирного договора власть будет продлевать военное положение настолько долго, насколько это вообще возможно, так как любые выборы для нее становятся смертельно опасными. 3. С этого дня начнет расти напряжение между нашей страной и западной бюрократией - запросы людей с просрочеными украинскими паспортами, правами и без необходимых справок из консульства все равно нужно будет как-то обрабатывать, ибо задача Запада не держать на социальных выплатах нашу мужскую часть населения, а как можно быстрее отправить ее работать и платить налоги. Но самое интересное то, что эти меры не приведут к тому, что кто-то вернется или к тому, что мужчины прекратят бежать из страны. Это больше похоже на обидку капризного ребенка "ах, ты так, - ну тогда я вот так". То есть, деградация украинской власти начинает переходить все границы. И добавлю лично от себя: меня вынуждают как можно быстрее подаваться на немецкое гражданство? Ну ок, так я и сделаю.
Ви б і так подались Похєр, для України зараз стоять більш актуальні питання ніж комфорт наших біженців)
Дюрі-бачі написав:Не скажу за всю Іспанію, так-як співпрацював тільки із одним університетом із Більбао, нічого поганого сказати не можу, +/- рівень кращих університетів України (КНУШ).
Хтось десь складає рейтинги. Але ж навіщо, якщо можна спитати панів Slonomag та Дюрі-Бачі)))) Один універ з універом порівнює невідомо за якими критеріями, ну але вірю, що вони є, інший пішов далі і порівнює системи освіт різних країн, спираючись на досвід своїх двох в початковій школі. Рівень знань учнів умовних ліцею Інтелект і Броварської ЗОШ #6 просто не варто порівнювати. Так само, як порівнювати рівень Могилянки і полтавського педагогічного. Це як порівнювати хрущ в тих самих Броварах і якусь однуху від Кану.
Ну дайте статсы за последние 10 лет по выпускникам испанских и польских вузов например, сколько из них сейчас работает, где, какая у них зп и тд. У вас есть такая статистика? У меня нет. Поэтому приходится судить по тому что есть. Пока я не вижу проблем, а там посмотрим.
Ні Польща, ні Іспанія не є кузнями кадрів для європейського ринку праці. І ще раз, зазвичай при виборі вишу роблять виборку по конкретній спеціальності. Тобто по такій-то спеціальності от такий-то топ 30 вишів і так далі. Системи середньої освіти різні в різних країнах. Я зараз не кажу, що Ваша мала після закінчення іспанської школи не вступить в той універ в Більбао, який зарейтив Дюрі-Бачі. Але до Делфтського технічного, наприклад, навряд чи. Відповідно і попит на випускників цих вишів різний. Чи Ви хочете, щоб Ваші діти повторили Ваш шлях ( книжки вночі після дня на будівництві)? Про це Денік і писав, гадаю.
Востаннє редагувалось gonchik74 в Вів 23 кві, 2024 11:08, всього редагувалось 1 раз.
gonchik74 написав:Ні Польща, ні Іспанія не є кузнями кадрів для європейського ринку праці. І ще раз, зазвичай при виборі вишу роблять виборку по конкретній спеціальності. Тобто по такій-то спеціальності от такий-то топ 30 вишів і так далі. Системи середньої освіти різні в різних країнах. Я зараз не кажу, що Ваша мала після закінчення іспанської школи не вступить в той універ в Більбао, який зарейтив Дюрі-Бачі. Але до Делфтського технічного, наприклад, навряд чи. Відповідно і попит на випускників цих вишів різний. Чи Ви хочете, щоб Ваші діти повторили Ваш шлях ( книжки вночі після дня на будівництві)? Про це Денік і писав, гадаю.
Я думаю что в Испании они получат самое обычное образование и будут где-то +/- посередине по уровню и востребованости на рынке труда. Как по мне не худший вариант. Не Гарвард конечно, но и не какая-то хрень уровня Сомали (не знаю есть ли у них там университеты или нет).
cherchiltank Посмеялся. В общем-то речь идёт не о комфорте беженцев, Украина ложила на их комфорт боьшой толстый прибор всегда, и не парилась. Сейчас речь идёт о другом - Украина ведет себя, как в том фильме про Ивана Васильевича "ааа...Кемска волость? А уж я то думал...Забирайте!" Политика одного дня или политика министра, раскатывающего, высунув язык от счастья, по Кабмину, чтобы срочно выложить это в Тик-Ток. Какое восстановление? Какое развитие? Гуляем в последний раз и на все!)))
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 23 кві, 2024 12:48, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:Ну что же, с сегодняшнего дня нашим консульствам за рубежом запрещено оказывать консульские услуги мужчинам призывного возраста. Что это означает? 1. Украина впервые чуть ли не официально отказывается от части своего населения, фактически вынуждая ускоренно интегрироваться на Западе. 2. Военное положение не закончится как минимум еще лет пять или продлится до полного поражения одной из сторон. Даже в случае перимирия или мирного договора власть будет продлевать военное положение настолько долго, насколько это вообще возможно, так как любые выборы для нее становятся смертельно опасными. 3. С этого дня начнет расти напряжение между нашей страной и западной бюрократией - запросы людей с просрочеными украинскими паспортами, правами и без необходимых справок из консульства все равно нужно будет как-то обрабатывать, ибо задача Запада не держать на социальных выплатах нашу мужскую часть населения, а как можно быстрее отправить ее работать и платить налоги. Но самое интересное то, что эти меры не приведут к тому, что кто-то вернется или к тому, что мужчины прекратят бежать из страны. Это больше похоже на обидку капризного ребенка "ах, ты так, - ну тогда я вот так". То есть, деградация украинской власти начинает переходить все границы. И добавлю лично от себя: меня вынуждают как можно быстрее подаваться на немецкое гражданство? Ну ок, так я и сделаю.
то і дані для краківського/віденьского тецека тепер не зможуть обновити?
antey1969 написав:Ну что же, с сегодняшнего дня нашим консульствам за рубежом запрещено оказывать консульские услуги мужчинам призывного возраста. Что это означает? 1. Украина впервые чуть ли не официально отказывается от части своего населения, фактически вынуждая ускоренно интегрироваться на Западе. 2. Военное положение не закончится как минимум еще лет пять или продлится до полного поражения одной из сторон. Даже в случае перимирия или мирного договора власть будет продлевать военное положение настолько долго, насколько это вообще возможно, так как любые выборы для нее становятся смертельно опасными. 3. С этого дня начнет расти напряжение между нашей страной и западной бюрократией - запросы людей с просрочеными украинскими паспортами, правами и без необходимых справок из консульства все равно нужно будет как-то обрабатывать, ибо задача Запада не держать на социальных выплатах нашу мужскую часть населения, а как можно быстрее отправить ее работать и платить налоги. Но самое интересное то, что эти меры не приведут к тому, что кто-то вернется или к тому, что мужчины прекратят бежать из страны. Это больше похоже на обидку капризного ребенка "ах, ты так, - ну тогда я вот так". То есть, деградация украинской власти начинает переходить все границы. И добавлю лично от себя: меня вынуждают как можно быстрее подаваться на немецкое гражданство? Ну ок, так я и сделаю.
що так зачепило?
й чому заборонено? якщо з документами ок - то welcome. чи навіть не знаєш, що таке військовий квиток?
а другий пункт - якраз жахалки від дитини, яку образили не буде війни п'ять років, не переймайтесь.
й подумайте, які консульські послуги ви зможете отримати у випадку умовної окупації України?
в мене й так вже виникало питання - а чому досі не громадянин? й в лікарні працюєш, й наче С1, й роки 3 вже є. що заважає? чи є якийсь перешкоди? Blue card хоч є? чи все таки потрібні консульські послуги?
akurt написав:Не міг зрозуміти, чому пан Shaman, який ніколи в житті не був у Мексиці так образився, що я порівняв свої враження від відвідування Мексики, з Україною. Ну в мене дійсно такі враження: такі самі вулиці, такі самі дороги, такі самі вибоїни на асфальті, такі самі маршрутки, такі саме фонтани та водоспади. Такі самі люди… колись воювали…
Тому спеціально заїхав в MocTeZumas - мексиканський ресторан в такому дорогому районі приватних будинків, що в мене щелепа відвисла. Хтось там говорив «хатки з гімна та палок»? Угу. Угу. Тільки пан Шаман, як відомий фінансовий консультант, міг на таке заробити. Поруч з будинками гольф-поля. Неймовірна краса. І знову ніде ніяких парканів. Ніде і ніяких. Замовив: Canarones rancheros за 15$; Carnitas en salça verde за 15,99$. Мексиканське пиво. А ще що робити? Зараз дощі. Все - як в Україні… Це тут: куточок української Мексики. https://maps.app.goo.gl/jusaThdUVPy4ks3G9 Пиво щойно принесли і я зрозумів, чому він образився: вчить інших жити, вчить… і ніяк люди не навчаться…
Скільки емігрантів ідуть в Мексику?) Скільки емігрують із Мексики?) Україна порівняно з Мексикою як беверлі хілз порівняти з бортничами
на південному кордоні багато хто їде до Мексики. на північному - багато з Мексики. місце таке
slonomag написав:Ну дайте статсы за последние 10 лет по выпускникам испанских и польских вузов например, сколько из них сейчас работает, где, какая у них зп и тд. У вас есть такая статистика? У меня нет. Поэтому приходится судить по тому что есть. Пока я не вижу проблем, а там посмотрим.
Ні Польща, ні Іспанія не є кузнями кадрів для європейського ринку праці. І ще раз, зазвичай при виборі вишу роблять виборку по конкретній спеціальності. Тобто по такій-то спеціальності от такий-то топ 30 вишів і так далі. Системи середньої освіти різні в різних країнах. Я зараз не кажу, що Ваша мала після закінчення іспанської школи не вступить в той універ в Більбао, який зарейтив Дюрі-Бачі. Але до Делфтського технічного, наприклад, навряд чи. Відповідно і попит на випускників цих вишів різний. Чи Ви хочете, щоб Ваші діти повторили Ваш шлях ( книжки вночі після дня на будівництві)? Про це Денік і писав, гадаю.
а хто є? по фінансам я взагалі не знаю, що в Європі найкраще. Хіба що Великобританія. для переважної більшості спеціальностей як на мене саме конкретний ЗВО та країна - не так важливо.
порівнювати рівень викладання в різних країнах - справа марна. в тій же Німеччині є гімназії, а є хауп шулле чи як там. й після гімназії можна поступити до ЗВО, після шулле - ні.
тут більш актуальне мова, на якій ти вчишся, бо так переходити на іншу важкувато. хоча для іспанської вся Південна Америка відкрита.
а для Делфтського технічного може питання в тому, що
У 2016 році серед усіх студентів університету лише 26% були жінки
Пісюном по емігрантсько ухилянтським губам провів міністр)
"Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, – то так це не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справделивого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно", – наголосив Дмитро Кулеба.