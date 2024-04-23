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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 2074207520762077
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 15:16

  Denik написав:
  slonomag написав:Хотя писать что в Испании нет образования это вообще бред. Оно тут +/- такое же как и во всей Европе. Так что принципиально не суть хоть ты в Испании, хоть в Италии, хоть в Португалии - результат будет +/- тот же.

Так як Ви не є експертом в освіті, не розумієте, хто що в якому класі має знати і вміти виконати Ви не розумієте реальний стан освіти дітей.
Плюс мовний бар'єр. Це роки 2-3 освіти - в нікуди. Як щодо мови так щодо історії, наприклад.
В школі в кращому випадку Вам скажуть, що все ок (на фоні інших дітей емігрантів, наприклад з Марокко).


Тут только один эксперт на форуме.
Но зато абсолютно во всем.
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 15:19

Re: Еміграція, заробітчанство

Искренне посмеялся над верноподданическими комментариями.
Класс. Выглядит, как будто люди сидят в колеснице с взбесившейся лошадью, которая все ускоряясь несется к обрыву. И при этом бурно радуются, что те, кто из колесницы выскочили, оставили там свои шляпы и зонтики, и больше никогда их обратно не получат.
Вы сделали мой день, господа)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 15:23

  b3320413 написав:
  Starikan написав:Зачем мне гражданство? Голосовать за лицедеев в костюмах и галстуках?


1. Так принято
2. Статус
3. Возвышение над другими мигрантами, пока еще без паспорта и тем более без ГК
4. Возможность платить налоги, как гражданин США
5. Возможность повлиять на исход выборов президента
6. Ваши дети тоже будут иметь вышеперечисленные пункты
7. Свифт точно не отлючат, не переживайте. Так же возможность вкладывать в различные финансовые инструменты


1. Не так принято, а это гарантированный статус, при котором не будет проблем с пребыванием в США и въездом/выездом. Даже для гкхолдеров есть ограничения на въезд.
2. Всем пофиг на чей-то статус.
3.Опять-же всем пофиг остальные мигранты, каждый занят собой.
4.Любой постоянный резидент США обязан платить налоги и подавать декларацию, вне зависимости от места пребывания и получения доходов.
5. Не только. Есть еще ОБЯЗАННОСТЬ периодически быть присяжным в суде.
6. У детей Старикана уже все есть.
7. У любого резидента есть эти возможности, для этого не обязательно иметь гражданство.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 15:25

Re: Еміграція, заробітчанство

  slonomag написав:Дети уже свободно говорят на испанском.

У Вас С2 з іспанської, що Ви розумієте вільно чи не вільно?
  slonomag написав:Правда я ее все равно не понимаю, но то такое )

Не розуміти і робити висновки - то таке.
  slonomag написав:Но, по сравнению с НУШ (новая украинская школа), которую старшая застала до 4го класса, программа +/- на том же уровне.

Як можете порівнювати з НУШ, як Ви 2 роки не тут. І те що Ви бачили НУШ як і все інше - Ви бачити з боку дітей, не бачите методичок, що діти мають вміти, що написати, якої складності і з якою кількістю помилок.
  slonomag написав:Мне повезло что дети проскочили относительно рано (5 и 10 лет) когда ничего супер сложного еще не учат и нашей помощи было достаточно чтобы подтянуть пробелы. Тем кто приехал уже в 8-10 классах конечно хуже, там и правда потеря 1-2 лет так как физику на лету понимать не зная языка проблематично. А для заполнения прописей и счета 10+12 много ума не надо, можно и не зная язык поделать.

Які прописи?
Вимоги 6 класу
https://naurok.com.ua/kompetentnisne-ka ... 47576.html
Зображення
Ваша старша напише твір інспанською на 1,5 сторінки?
Переказ на 200 слів?
Диктант на 120 слів?
І на високі оцінки - це треба без помилок. І повірте мені - місцеві інспанці напишуть.
Ну і по математиці 6 клас - це вже не прописи, а рівняння, дроби та пропорції..
Denik
 
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