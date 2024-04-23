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slonomag написав:Хотя писать что в Испании нет образования это вообще бред. Оно тут +/- такое же как и во всей Европе. Так что принципиально не суть хоть ты в Испании, хоть в Италии, хоть в Португалии - результат будет +/- тот же.
Так як Ви не є експертом в освіті, не розумієте, хто що в якому класі має знати і вміти виконати Ви не розумієте реальний стан освіти дітей. Плюс мовний бар'єр. Це роки 2-3 освіти - в нікуди. Як щодо мови так щодо історії, наприклад. В школі в кращому випадку Вам скажуть, що все ок (на фоні інших дітей емігрантів, наприклад з Марокко).
Тут только один эксперт на форуме. Но зато абсолютно во всем.
Искренне посмеялся над верноподданическими комментариями. Класс. Выглядит, как будто люди сидят в колеснице с взбесившейся лошадью, которая все ускоряясь несется к обрыву. И при этом бурно радуются, что те, кто из колесницы выскочили, оставили там свои шляпы и зонтики, и больше никогда их обратно не получат. Вы сделали мой день, господа)))
Starikan написав:Зачем мне гражданство? Голосовать за лицедеев в костюмах и галстуках?
1. Так принято 2. Статус 3. Возвышение над другими мигрантами, пока еще без паспорта и тем более без ГК 4. Возможность платить налоги, как гражданин США 5. Возможность повлиять на исход выборов президента 6. Ваши дети тоже будут иметь вышеперечисленные пункты 7. Свифт точно не отлючат, не переживайте. Так же возможность вкладывать в различные финансовые инструменты
1. Не так принято, а это гарантированный статус, при котором не будет проблем с пребыванием в США и въездом/выездом. Даже для гкхолдеров есть ограничения на въезд. 2. Всем пофиг на чей-то статус. 3.Опять-же всем пофиг остальные мигранты, каждый занят собой. 4.Любой постоянный резидент США обязан платить налоги и подавать декларацию, вне зависимости от места пребывания и получения доходов. 5. Не только. Есть еще ОБЯЗАННОСТЬ периодически быть присяжным в суде. 6. У детей Старикана уже все есть. 7. У любого резидента есть эти возможности, для этого не обязательно иметь гражданство.
slonomag написав:Дети уже свободно говорят на испанском.
У Вас С2 з іспанської, що Ви розумієте вільно чи не вільно?
slonomag написав:Правда я ее все равно не понимаю, но то такое )
Не розуміти і робити висновки - то таке.
slonomag написав:Но, по сравнению с НУШ (новая украинская школа), которую старшая застала до 4го класса, программа +/- на том же уровне.
Як можете порівнювати з НУШ, як Ви 2 роки не тут. І те що Ви бачили НУШ як і все інше - Ви бачити з боку дітей, не бачите методичок, що діти мають вміти, що написати, якої складності і з якою кількістю помилок.
slonomag написав:Мне повезло что дети проскочили относительно рано (5 и 10 лет) когда ничего супер сложного еще не учат и нашей помощи было достаточно чтобы подтянуть пробелы. Тем кто приехал уже в 8-10 классах конечно хуже, там и правда потеря 1-2 лет так как физику на лету понимать не зная языка проблематично. А для заполнения прописей и счета 10+12 много ума не надо, можно и не зная язык поделать.
Які прописи? Вимоги 6 класу https://naurok.com.ua/kompetentnisne-ka ... 47576.html Ваша старша напише твір інспанською на 1,5 сторінки? Переказ на 200 слів? Диктант на 120 слів? І на високі оцінки - це треба без помилок. І повірте мені - місцеві інспанці напишуть. Ну і по математиці 6 клас - це вже не прописи, а рівняння, дроби та пропорції..
gonchik74 написав:Ні Польща, ні Іспанія не є кузнями кадрів для європейського ринку праці. І ще раз, зазвичай при виборі вишу роблять виборку по конкретній спеціальності. Тобто по такій-то спеціальності от такий-то топ 30 вишів і так далі. Системи середньої освіти різні в різних країнах. Я зараз не кажу, що Ваша мала після закінчення іспанської школи не вступить в той універ в Більбао, який зарейтив Дюрі-Бачі. Але до Делфтського технічного, наприклад, навряд чи. Відповідно і попит на випускників цих вишів різний. Чи Ви хочете, щоб Ваші діти повторили Ваш шлях ( книжки вночі після дня на будівництві)? Про це Денік і писав, гадаю.
Я думаю что в Испании они получат самое обычное образование и будут где-то +/- посередине по уровню и востребованости на рынке труда. Как по мне не худший вариант. Не Гарвард конечно, но и не какая-то хрень уровня Сомали (не знаю есть ли у них там университеты или нет).
Наши люди живут по принципу "Полюбить - так королеву...ну и так далее по тексту". Кстати, в семейных делах это тоже бывает. Пальцев одной руки точно не хватит, чтобы пересчитать знакомых, которые так долго искали "Прынцев на белом коне", что уже в 40-50 уже и на коня согласились-бы.
slonomag написав:Дети уже свободно говорят на испанском.
У Вас С2 з іспанської, що Ви розумієте вільно чи не вільно?
slonomag написав:Правда я ее все равно не понимаю, но то такое )
Не розуміти і робити висновки - то таке.
slonomag написав:Но, по сравнению с НУШ (новая украинская школа), которую старшая застала до 4го класса, программа +/- на том же уровне.
Як можете порівнювати з НУШ, як Ви 2 роки не тут. І те що Ви бачили НУШ як і все інше - Ви бачити з боку дітей, не бачите методичок, що діти мають вміти, що написати, якої складності і з якою кількістю помилок.
slonomag написав:Мне повезло что дети проскочили относительно рано (5 и 10 лет) когда ничего супер сложного еще не учат и нашей помощи было достаточно чтобы подтянуть пробелы. Тем кто приехал уже в 8-10 классах конечно хуже, там и правда потеря 1-2 лет так как физику на лету понимать не зная языка проблематично. А для заполнения прописей и счета 10+12 много ума не надо, можно и не зная язык поделать.
Які прописи? Вимоги 6 класу https://naurok.com.ua/kompetentnisne-ka ... 47576.html Ваша старша напише твір інспанською на 1,5 сторінки? Переказ на 200 слів? Диктант на 120 слів? І на високі оцінки - це треба без помилок. І повірте мені - місцеві інспанці напишуть. Ну і по математиці 6 клас - це вже не прописи, а рівняння, дроби та пропорції..
Я за младшую писал (2й класс). Старшая естественно уже и биологию учит, и географию, и тд. Проблем нет. Дроби и пропорции еще в том году прошла. И очевидно что я не могу оценить разговорный уровень испанского у детей. Но то что младшая переключается между языками на лету, а старшая за меня везде говорит если менеджер/продавец не знает английский, и ее прекрасно понимают, и она мне переводит, для меня показатель понимания языка.
gonchik74 написав:Ні Польща, ні Іспанія не є кузнями кадрів для європейського ринку праці. І ще раз, зазвичай при виборі вишу роблять виборку по конкретній спеціальності. Тобто по такій-то спеціальності от такий-то топ 30 вишів і так далі. Системи середньої освіти різні в різних країнах. Я зараз не кажу, що Ваша мала після закінчення іспанської школи не вступить в той універ в Більбао, який зарейтив Дюрі-Бачі. Але до Делфтського технічного, наприклад, навряд чи. Відповідно і попит на випускників цих вишів різний. Чи Ви хочете, щоб Ваші діти повторили Ваш шлях ( книжки вночі після дня на будівництві)? Про це Денік і писав, гадаю.
Я думаю что в Испании они получат самое обычное образование и будут где-то +/- посередине по уровню и востребованости на рынке труда. Как по мне не худший вариант. Не Гарвард конечно, но и не какая-то хрень уровня Сомали (не знаю есть ли у них там университеты или нет).
Наши люди живут по принципу "Полюбить - так королеву...ну и так далее по тексту". Кстати, в семейных делах это тоже бывает. Пальцев одной руки точно не хватит, чтобы пересчитать знакомых, которые так долго искали "Прынцев на белом коне", что уже в 40-50 уже и на коня согласились-бы.
Ото точно. Если учиться то только в Гарварде, если работать, то только за 10куе/день )
rjkz написав:Наши люди живут по принципу "Полюбить - так королеву...ну и так далее по тексту". Кстати, в семейных делах это тоже бывает. Пальцев одной руки точно не хватит, чтобы пересчитать знакомых, которые так долго искали "Прынцев на белом коне", что уже в 40-50 уже и на коня согласились-бы.
Ото точно. Если учиться то только в Гарварде, если работать, то только за 10куе/день )
якщо почитати місцевих гуру, то на Заході лише так й живуть
antey1969 написав:Искренне посмеялся над верноподданическими комментариями. Класс. Выглядит, как будто люди сидят в колеснице с взбесившейся лошадью, которая все ускоряясь несется к обрыву. И при этом бурно радуются, что те, кто из колесницы выскочили, оставили там свои шляпы и зонтики, и больше никогда их обратно не получат. Вы сделали мой день, господа)))
тоді вже корабель, який має пробоїну. хтось вже втік (є порівняння з певною тваринкою), хтось намагається врятувати судно. бо там жінки, діти, старіки.
а у декого з втікачів вистачає нахабності з цього глузувати - от лохи, дітей та стариків рятують, тікати треба...
slonomag написав:И очевидно что я не могу оценить разговорный уровень испанского у детей.
Третя фраза.
slonomag написав:Но то что младшая переключается между языками на лету, а старшая за меня везде говорит если менеджер/продавец не знает английский, и ее прекрасно понимают, и она мне переводит, для меня показатель понимания языка.
Тільки фаховий викладач може оцінити чи є проблеми чи немає. Діти циган десь у Закарпатті теж певно можуть вільно українською в АТБ пояснитися. А ось чи складуть вони ЗНО на 180+ - ось у чому питання. Та й батьки циганських дітей певно проблем з освітою не бачать.