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#<1 ... 2075207620772078> Додано: Вів 23 кві, 2024 15:16 Denik написав: slonomag написав: Хотя писать что в Испании нет образования это вообще бред. Оно тут +/- такое же как и во всей Европе. Так что принципиально не суть хоть ты в Испании, хоть в Италии, хоть в Португалии - результат будет +/- тот же. Хотя писать что в Испании нет образования это вообще бред. Оно тут +/- такое же как и во всей Европе. Так что принципиально не суть хоть ты в Испании, хоть в Италии, хоть в Португалии - результат будет +/- тот же.

Так як Ви не є експертом в освіті, не розумієте, хто що в якому класі має знати і вміти виконати Ви не розумієте реальний стан освіти дітей.

Плюс мовний бар'єр. Це роки 2-3 освіти - в нікуди. Як щодо мови так щодо історії, наприклад.

В школі в кращому випадку Вам скажуть, що все ок (на фоні інших дітей емігрантів, наприклад з Марокко). Так як Ви не є експертом в освіті, не розумієте, хто що в якому класі має знати і вміти виконати Ви не розумієте реальний стан освіти дітей.Плюс мовний бар'єр. Це роки 2-3 освіти - в нікуди. Як щодо мови так щодо історії, наприклад.В школі в кращому випадку Вам скажуть, що все ок (на фоні інших дітей емігрантів, наприклад з Марокко).



Тут только один эксперт на форуме.

Но зато абсолютно во всем.

Тут только один эксперт на форуме.Но зато абсолютно во всем. rjkz

Повідомлень: 16534 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8331 раз. Подякували: 5197 раз. Профіль 5 3 4 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 15:19 Re: Еміграція, заробітчанство Искренне посмеялся над верноподданическими комментариями.

Класс. Выглядит, как будто люди сидят в колеснице с взбесившейся лошадью, которая все ускоряясь несется к обрыву. И при этом бурно радуются, что те, кто из колесницы выскочили, оставили там свои шляпы и зонтики, и больше никогда их обратно не получат.

Вы сделали мой день, господа))) antey1969 1

Повідомлень: 12325 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1698 раз. Подякували: 3636 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 15:23 b3320413 написав: Starikan написав: Зачем мне гражданство? Голосовать за лицедеев в костюмах и галстуках? Зачем мне гражданство? Голосовать за лицедеев в костюмах и галстуках?



1. Так принято

2. Статус

3. Возвышение над другими мигрантами, пока еще без паспорта и тем более без ГК

4. Возможность платить налоги, как гражданин США

5. Возможность повлиять на исход выборов президента

6. Ваши дети тоже будут иметь вышеперечисленные пункты

7. Свифт точно не отлючат, не переживайте. Так же возможность вкладывать в различные финансовые инструменты 1. Так принято2. Статус3. Возвышение над другими мигрантами, пока еще без паспорта и тем более без ГК4. Возможность платить налоги, как гражданин США5. Возможность повлиять на исход выборов президента6. Ваши дети тоже будут иметь вышеперечисленные пункты7. Свифт точно не отлючат, не переживайте. Так же возможность вкладывать в различные финансовые инструменты



1. Не так принято, а это гарантированный статус, при котором не будет проблем с пребыванием в США и въездом/выездом. Даже для гкхолдеров есть ограничения на въезд.

2. Всем пофиг на чей-то статус.

3.Опять-же всем пофиг остальные мигранты, каждый занят собой.

4.Любой постоянный резидент США обязан платить налоги и подавать декларацию, вне зависимости от места пребывания и получения доходов.

5. Не только. Есть еще ОБЯЗАННОСТЬ периодически быть присяжным в суде.

6. У детей Старикана уже все есть.

7. У любого резидента есть эти возможности, для этого не обязательно иметь гражданство. 1. Не так принято, а это гарантированный статус, при котором не будет проблем с пребыванием в США и въездом/выездом. Даже для гкхолдеров есть ограничения на въезд.2. Всем пофиг на чей-то статус.3.Опять-же всем пофиг остальные мигранты, каждый занят собой.4.Любой постоянный резидент США обязан платить налоги и подавать декларацию, вне зависимости от места пребывания и получения доходов.5. Не только. Есть еще ОБЯЗАННОСТЬ периодически быть присяжным в суде.6. У детей Старикана уже все есть.7. У любого резидента есть эти возможности, для этого не обязательно иметь гражданство. rjkz

Повідомлень: 16534 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8331 раз. Подякували: 5197 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 15:25 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: Дети уже свободно говорят на испанском. Дети уже свободно говорят на испанском.

У Вас С2 з іспанської, що Ви розумієте вільно чи не вільно? slonomag написав: Правда я ее все равно не понимаю, но то такое ) Правда я ее все равно не понимаю, но то такое )

Не розуміти і робити висновки - то таке. slonomag написав: Но, по сравнению с НУШ (новая украинская школа), которую старшая застала до 4го класса, программа +/- на том же уровне. Но, по сравнению с НУШ (новая украинская школа), которую старшая застала до 4го класса, программа +/- на том же уровне.

Як можете порівнювати з НУШ, як Ви 2 роки не тут. І те що Ви бачили НУШ як і все інше - Ви бачити з боку дітей, не бачите методичок, що діти мають вміти, що написати, якої складності і з якою кількістю помилок. slonomag написав: Мне повезло что дети проскочили относительно рано (5 и 10 лет) когда ничего супер сложного еще не учат и нашей помощи было достаточно чтобы подтянуть пробелы. Тем кто приехал уже в 8-10 классах конечно хуже, там и правда потеря 1-2 лет так как физику на лету понимать не зная языка проблематично. А для заполнения прописей и счета 10+12 много ума не надо, можно и не зная язык поделать. Мне повезло что дети проскочили относительно рано (5 и 10 лет) когда ничего супер сложного еще не учат и нашей помощи было достаточно чтобы подтянуть пробелы. Тем кто приехал уже в 8-10 классах конечно хуже, там и правда потеря 1-2 лет так как физику на лету понимать не зная языка проблематично. А для заполнения прописей и счета 10+12 много ума не надо, можно и не зная язык поделать.

Які прописи?

Вимоги 6 класу

https://naurok.com.ua/kompetentnisne-ka ... 47576.html



Ваша старша напише твір інспанською на 1,5 сторінки?

Переказ на 200 слів?

Диктант на 120 слів?

І на високі оцінки - це треба без помилок. І повірте мені - місцеві інспанці напишуть.

Ну і по математиці 6 клас - це вже не прописи, а рівняння, дроби та пропорції.. У Вас С2 з іспанської, що Ви розумієте вільно чи не вільно?Не розуміти і робити висновки - то таке.Як можете порівнювати з НУШ, як Ви 2 роки не тут. І те що Ви бачили НУШ як і все інше - Ви бачити з боку дітей, не бачите методичок, що діти мають вміти, що написати, якої складності і з якою кількістю помилок.Які прописи?Вимоги 6 класуВаша старша напише твір інспанською на 1,5 сторінки?Переказ на 200 слів?Диктант на 120 слів?І на високі оцінки - це треба без помилок. І повірте мені - місцеві інспанці напишуть.Ну і по математиці 6 клас - це вже не прописи, а рівняння, дроби та пропорції.. Denik Повідомлень: 3111 З нами з: 23.02.09 Подякував: 637 раз. Подякували: 1119 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 15:41 slonomag написав: gonchik74 написав: Ні Польща, ні Іспанія не є кузнями кадрів для європейського ринку праці. І ще раз, зазвичай при виборі вишу роблять виборку по конкретній спеціальності. Тобто по такій-то спеціальності от такий-то топ 30 вишів і так далі. Системи середньої освіти різні в різних країнах. Я зараз не кажу, що Ваша мала після закінчення іспанської школи не вступить в той універ в Більбао, який зарейтив Дюрі-Бачі. Але до Делфтського технічного, наприклад, навряд чи. Відповідно і попит на випускників цих вишів різний. Чи Ви хочете, щоб Ваші діти повторили Ваш шлях ( книжки вночі після дня на будівництві)? Про це Денік і писав, гадаю. Ні Польща, ні Іспанія не є кузнями кадрів для європейського ринку праці. І ще раз, зазвичай при виборі вишу роблять виборку по конкретній спеціальності. Тобто по такій-то спеціальності от такий-то топ 30 вишів і так далі. Системи середньої освіти різні в різних країнах. Я зараз не кажу, що Ваша мала після закінчення іспанської школи не вступить в той універ в Більбао, який зарейтив Дюрі-Бачі. Але до Делфтського технічного, наприклад, навряд чи. Відповідно і попит на випускників цих вишів різний. Чи Ви хочете, щоб Ваші діти повторили Ваш шлях ( книжки вночі після дня на будівництві)? Про це Денік і писав, гадаю.

Я думаю что в Испании они получат самое обычное образование и будут где-то +/- посередине по уровню и востребованости на рынке труда. Как по мне не худший вариант. Не Гарвард конечно, но и не какая-то хрень уровня Сомали (не знаю есть ли у них там университеты или нет). Я думаю что в Испании они получат самое обычное образование и будут где-то +/- посередине по уровню и востребованости на рынке труда. Как по мне не худший вариант. Не Гарвард конечно, но и не какая-то хрень уровня Сомали (не знаю есть ли у них там университеты или нет).



Наши люди живут по принципу "Полюбить - так королеву...ну и так далее по тексту".

Кстати, в семейных делах это тоже бывает.

Пальцев одной руки точно не хватит, чтобы пересчитать знакомых, которые так долго искали "Прынцев на белом коне", что уже в 40-50 уже и на коня согласились-бы. Наши люди живут по принципу "Полюбить - так королеву...ну и так далее по тексту".Кстати, в семейных делах это тоже бывает.Пальцев одной руки точно не хватит, чтобы пересчитать знакомых, которые так долго искали "Прынцев на белом коне", что уже в 40-50 уже и на коня согласились-бы. rjkz

Повідомлень: 16534 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8331 раз. Подякували: 5197 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 15:48 Denik написав: slonomag написав: Дети уже свободно говорят на испанском. Дети уже свободно говорят на испанском.

У Вас С2 з іспанської, що Ви розумієте вільно чи не вільно? slonomag написав: Правда я ее все равно не понимаю, но то такое ) Правда я ее все равно не понимаю, но то такое )

Не розуміти і робити висновки - то таке. slonomag написав: Но, по сравнению с НУШ (новая украинская школа), которую старшая застала до 4го класса, программа +/- на том же уровне. Но, по сравнению с НУШ (новая украинская школа), которую старшая застала до 4го класса, программа +/- на том же уровне.

Як можете порівнювати з НУШ, як Ви 2 роки не тут. І те що Ви бачили НУШ як і все інше - Ви бачити з боку дітей, не бачите методичок, що діти мають вміти, що написати, якої складності і з якою кількістю помилок. slonomag написав: Мне повезло что дети проскочили относительно рано (5 и 10 лет) когда ничего супер сложного еще не учат и нашей помощи было достаточно чтобы подтянуть пробелы. Тем кто приехал уже в 8-10 классах конечно хуже, там и правда потеря 1-2 лет так как физику на лету понимать не зная языка проблематично. А для заполнения прописей и счета 10+12 много ума не надо, можно и не зная язык поделать. Мне повезло что дети проскочили относительно рано (5 и 10 лет) когда ничего супер сложного еще не учат и нашей помощи было достаточно чтобы подтянуть пробелы. Тем кто приехал уже в 8-10 классах конечно хуже, там и правда потеря 1-2 лет так как физику на лету понимать не зная языка проблематично. А для заполнения прописей и счета 10+12 много ума не надо, можно и не зная язык поделать.

Які прописи?

Вимоги 6 класу

https://naurok.com.ua/kompetentnisne-ka ... 47576.html



Ваша старша напише твір інспанською на 1,5 сторінки?

Переказ на 200 слів?

Диктант на 120 слів?

І на високі оцінки - це треба без помилок. І повірте мені - місцеві інспанці напишуть.

Ну і по математиці 6 клас - це вже не прописи, а рівняння, дроби та пропорції.. У Вас С2 з іспанської, що Ви розумієте вільно чи не вільно?Не розуміти і робити висновки - то таке.Як можете порівнювати з НУШ, як Ви 2 роки не тут. І те що Ви бачили НУШ як і все інше - Ви бачити з боку дітей, не бачите методичок, що діти мають вміти, що написати, якої складності і з якою кількістю помилок.Які прописи?Вимоги 6 класуВаша старша напише твір інспанською на 1,5 сторінки?Переказ на 200 слів?Диктант на 120 слів?І на високі оцінки - це треба без помилок. І повірте мені - місцеві інспанці напишуть.Ну і по математиці 6 клас - це вже не прописи, а рівняння, дроби та пропорції..

Я за младшую писал (2й класс). Старшая естественно уже и биологию учит, и географию, и тд. Проблем нет. Дроби и пропорции еще в том году прошла. И очевидно что я не могу оценить разговорный уровень испанского у детей. Но то что младшая переключается между языками на лету, а старшая за меня везде говорит если менеджер/продавец не знает английский, и ее прекрасно понимают, и она мне переводит, для меня показатель понимания языка. Я за младшую писал (2й класс). Старшая естественно уже и биологию учит, и географию, и тд. Проблем нет. Дроби и пропорции еще в том году прошла. И очевидно что я не могу оценить разговорный уровень испанского у детей. Но то что младшая переключается между языками на лету, а старшая за меня везде говорит если менеджер/продавец не знает английский, и ее прекрасно понимают, и она мне переводит, для меня показатель понимания языка. slonomag Повідомлень: 499 З нами з: 23.11.17 Подякував: 10 раз. Подякували: 119 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 15:49 rjkz написав: slonomag написав: gonchik74 написав: Ні Польща, ні Іспанія не є кузнями кадрів для європейського ринку праці. І ще раз, зазвичай при виборі вишу роблять виборку по конкретній спеціальності. Тобто по такій-то спеціальності от такий-то топ 30 вишів і так далі. Системи середньої освіти різні в різних країнах. Я зараз не кажу, що Ваша мала після закінчення іспанської школи не вступить в той універ в Більбао, який зарейтив Дюрі-Бачі. Але до Делфтського технічного, наприклад, навряд чи. Відповідно і попит на випускників цих вишів різний. Чи Ви хочете, щоб Ваші діти повторили Ваш шлях ( книжки вночі після дня на будівництві)? Про це Денік і писав, гадаю. Ні Польща, ні Іспанія не є кузнями кадрів для європейського ринку праці. І ще раз, зазвичай при виборі вишу роблять виборку по конкретній спеціальності. Тобто по такій-то спеціальності от такий-то топ 30 вишів і так далі. Системи середньої освіти різні в різних країнах. Я зараз не кажу, що Ваша мала після закінчення іспанської школи не вступить в той універ в Більбао, який зарейтив Дюрі-Бачі. Але до Делфтського технічного, наприклад, навряд чи. Відповідно і попит на випускників цих вишів різний. Чи Ви хочете, щоб Ваші діти повторили Ваш шлях ( книжки вночі після дня на будівництві)? Про це Денік і писав, гадаю.

Я думаю что в Испании они получат самое обычное образование и будут где-то +/- посередине по уровню и востребованости на рынке труда. Как по мне не худший вариант. Не Гарвард конечно, но и не какая-то хрень уровня Сомали (не знаю есть ли у них там университеты или нет). Я думаю что в Испании они получат самое обычное образование и будут где-то +/- посередине по уровню и востребованости на рынке труда. Как по мне не худший вариант. Не Гарвард конечно, но и не какая-то хрень уровня Сомали (не знаю есть ли у них там университеты или нет).



Наши люди живут по принципу "Полюбить - так королеву...ну и так далее по тексту".

Кстати, в семейных делах это тоже бывает.

Пальцев одной руки точно не хватит, чтобы пересчитать знакомых, которые так долго искали "Прынцев на белом коне", что уже в 40-50 уже и на коня согласились-бы. Наши люди живут по принципу "Полюбить - так королеву...ну и так далее по тексту".Кстати, в семейных делах это тоже бывает.Пальцев одной руки точно не хватит, чтобы пересчитать знакомых, которые так долго искали "Прынцев на белом коне", что уже в 40-50 уже и на коня согласились-бы.

Ото точно. Если учиться то только в Гарварде, если работать, то только за 10куе/день ) Ото точно. Если учиться то только в Гарварде, если работать, то только за 10куе/день ) slonomag Повідомлень: 499 З нами з: 23.11.17 Подякував: 10 раз. Подякували: 119 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 16:00 slonomag написав: rjkz написав: Наши люди живут по принципу "Полюбить - так королеву...ну и так далее по тексту".

Кстати, в семейных делах это тоже бывает.

Пальцев одной руки точно не хватит, чтобы пересчитать знакомых, которые так долго искали "Прынцев на белом коне", что уже в 40-50 уже и на коня согласились-бы. Наши люди живут по принципу "Полюбить - так королеву...ну и так далее по тексту".Кстати, в семейных делах это тоже бывает.Пальцев одной руки точно не хватит, чтобы пересчитать знакомых, которые так долго искали "Прынцев на белом коне", что уже в 40-50 уже и на коня согласились-бы.

Ото точно. Если учиться то только в Гарварде, если работать, то только за 10куе/день ) Ото точно. Если учиться то только в Гарварде, если работать, то

якщо почитати місцевих гуру, то на Заході лише так й живуть якщо почитати місцевих гуру, то на Заході лише так й живуть Shaman

Повідомлень: 5944 З нами з: 29.09.19 Подякував: 573 раз. Подякували: 1392 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 16:03 antey1969 написав: Искренне посмеялся над верноподданическими комментариями.

Класс. Выглядит, как будто люди сидят в колеснице с взбесившейся лошадью, которая все ускоряясь несется к обрыву. И при этом бурно радуются, что те, кто из колесницы выскочили, оставили там свои шляпы и зонтики, и больше никогда их обратно не получат.

Вы сделали мой день, господа))) Искренне посмеялся над верноподданическими комментариями.Класс. Выглядит, как будто люди сидят в колеснице с взбесившейся лошадью, которая все ускоряясь несется к обрыву. И при этом бурно радуются, что те, кто из колесницы выскочили, оставили там свои шляпы и зонтики, и больше никогда их обратно не получат.Вы сделали мой день, господа)))

тоді вже корабель, який має пробоїну. хтось вже втік (є порівняння з певною тваринкою), хтось намагається врятувати судно. бо там жінки, діти, старіки.



а у декого з втікачів вистачає нахабності з цього глузувати - от лохи, дітей та стариків рятують, тікати треба... тоді вже корабель, який має пробоїну. хтось вже втік (є порівняння з певною тваринкою), хтось намагається врятувати судно. бо там жінки, діти, старіки.а у декого з втікачів вистачає нахабності з цього глузувати - от лохи, дітей та стариків рятують, тікати треба... Shaman

Повідомлень: 5944 З нами з: 29.09.19 Подякував: 573 раз. Подякували: 1392 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 16:05 Re: Еміграція, заробітчанство

slonomag написав: Проблем нет. Проблем нет.

Друга фраза:

slonomag написав: И очевидно что я не могу оценить разговорный уровень испанского у детей. И очевидно что я не могу оценить разговорный уровень испанского у детей.

Третя фраза.

slonomag написав: Но то что младшая переключается между языками на лету, а старшая за меня везде говорит если менеджер/продавец не знает английский, и ее прекрасно понимают, и она мне переводит, для меня показатель понимания языка. Но то что младшая переключается между языками на лету, а старшая за меня везде говорит если менеджер/продавец не знает английский, и ее прекрасно понимают, и она мне переводит, для меня показатель понимания языка.

Тільки фаховий викладач може оцінити чи є проблеми чи немає. Діти циган десь у Закарпатті теж певно можуть вільно українською в АТБ пояснитися. А ось чи складуть вони ЗНО на 180+ - ось у чому питання.

Та й батьки циганських дітей певно проблем з освітою не бачать. Перша фраза:Друга фраза:Третя фраза.Тільки фаховий викладач може оцінити чи є проблеми чи немає. Діти циган десь у Закарпатті теж певно можуть вільно українською в АТБ пояснитися. А ось чи складуть вони ЗНО на 180+ - ось у чому питання.Та й батьки циганських дітей певно проблем з освітою не бачать. Denik Повідомлень: 3111 З нами з: 23.02.09 Подякував: 637 раз. Подякували: 1119 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2075207620772078> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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