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#<1 ... 2075207620772078 Додано: Вів 23 кві, 2024 16:07 Re: Еміграція, заробітчанство Denik написав: Як можете порівнювати з НУШ, як Ви 2 роки не тут. І те що Ви бачили НУШ як і все інше - Ви бачити з боку дітей, не бачите методичок, що діти мають вміти, що написати, якої складності і з якою кількістю помилок. Як можете порівнювати з НУШ, як Ви 2 роки не тут. І те що Ви бачили НУШ як і все інше - Ви бачити з боку дітей, не бачите методичок, що діти мають вміти, що написати, якої складності і з якою кількістю помилок.

Я, як і переважна більшість дотичних до освіти, вважаю НУШ в поточному виконанні - смертю освіти. Сама ідея класна, але ні ресурсів для її виконання ні кадрів катастрофічно не хватає. От і маємо щось в дусі: ось тобі дошка, крейда і відео про розкладанням світла у спектр - хай діти намалюють райдугу. А кольорову крейду, якщо хочеш, купуй сам з мінімальної зарплати. Я, як і переважна більшість дотичних до освіти, вважаю НУШ в поточному виконанні - смертю освіти. Сама ідея класна, але ні ресурсів для її виконання ні кадрів катастрофічно не хватає. От і маємо щось в дусі: ось тобі дошка, крейда і відео про розкладанням світла у спектр - хай діти намалюють райдугу. А кольорову крейду, якщо хочеш, купуй сам з мінімальної зарплати. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 23 кві, 2024 16:11, всього редагувалось 2 разів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2936 З нами з: 29.07.22 Подякував: 529 раз. Подякували: 380 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 16:08 Denik написав: slonomag написав: Дети уже свободно говорят на испанском. Дети уже свободно говорят на испанском.

У Вас С2 з іспанської, що Ви розумієте вільно чи не вільно? slonomag написав: Правда я ее все равно не понимаю, но то такое ) Правда я ее все равно не понимаю, но то такое )

Не розуміти і робити висновки - то таке.

У Вас С2 з іспанської, що Ви розумієте вільно чи не вільно?Не розуміти і робити висновки - то таке.

судячи з загального досвіду, а зараз чимало людей за кордоном - 5-10 років дитині - мова реально заходить легко, там навіть інші механізми працюють. й дитина може й не як носій, але дуже близько. для життя та навчання вистачить судячи з загального досвіду, а зараз чимало людей за кордоном - 5-10 років дитині - мова реально заходить легко, там навіть інші механізми працюють. й дитина може й не як носій, але дуже близько. для життя та навчання вистачить Shaman

Повідомлень: 5944 З нами з: 29.09.19 Подякував: 573 раз. Подякували: 1392 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 16:20 Shaman написав: Denik написав: slonomag написав: Дети уже свободно говорят на испанском. Дети уже свободно говорят на испанском.

У Вас С2 з іспанської, що Ви розумієте вільно чи не вільно? slonomag написав: Правда я ее все равно не понимаю, но то такое ) Правда я ее все равно не понимаю, но то такое )

Не розуміти і робити висновки - то таке.

У Вас С2 з іспанської, що Ви розумієте вільно чи не вільно?Не розуміти і робити висновки - то таке.

судячи з загального досвіду, а зараз чимало людей за кордоном - 5-10 років дитині - мова реально заходить легко, там навіть інші механізми працюють. й дитина може й не як носій, але дуже близько. для життя та навчання вистачить судячи з загального досвіду, а зараз чимало людей за кордоном - 5-10 років дитині - мова реально заходить легко, там навіть інші механізми працюють. й дитина може й не як носій, але дуже близько. для життя та навчання вистачить

Нет, Вы не понимаете, каждый ребенок в 5-10 лет уже обязан говорить минимум как препод в универе ) Иначе все, циган, АТБ, уборщица и смерть. Только так! И никак иначе ) Никаких полумер ) Нет, Вы не понимаете, каждый ребенок в 5-10 лет уже обязан говорить минимум как препод в универе ) Иначе все, циган, АТБ, уборщица и смерть. Только так! И никак иначе ) Никаких полумер ) slonomag Повідомлень: 499 З нами з: 23.11.17 Подякував: 10 раз. Подякували: 119 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 16:21 slonomag написав: Ото точно. Если учиться то только в Гарварде, если работать, то только за 10куе/день ) Ото точно. Если учиться то только в Гарварде, если работать, то только за 10куе/день )

Взагалі то правда.

З понеділка в одному з найбільших госпіталів в США - він розташований в штаті Техас - почали проходити практику для підтвердження диплома, отриманого НЕ в США, наші українці.

Надіслали фото:



Цитати такі:

- Ось така лікарня, тут ціле містечко.

- Госпіталь просто супер, краще, ніж ми були на стажуванні в штаті Огайо.

- Ось тут ми би хотіли працювати…



Це невеличка частка (1/3) четвертого етапу підтвердження диплома.

А закінчили б Гарвард - цього було б не треба…



На рахунок «працювати за 10куе в день» трохи не так:

- якщо до вересня їм вдасться пройти ще одне місячне стажування, то отримають право працювати в госпіталі з початковою зарплатнею в 90 000$ на рік.

- через три роки такої жебрацької роботи - вже на «вільні хліба» із зарплатнею в 365 000 на рік.

А це вже 10к$ на день.

Ну майже… Взагалі то правда.З понеділка в одному з найбільших госпіталів в США - він розташований в штаті Техас - почали проходити практику для підтвердження диплома, отриманого НЕ в США, наші українці.Надіслали фото:Цитати такі:- Ось така лікарня, тут ціле містечко.- Госпіталь просто супер, краще, ніж ми були на стажуванні в штаті Огайо.- Ось тут ми би хотіли працювати…Це невеличка частка (1/3) четвертого етапу підтвердження диплома.А закінчили б Гарвард - цього було б не треба…На рахунок «працювати за 10куе в день» трохи не так:- якщо до вересня їм вдасться пройти ще одне місячне стажування, то отримають право працювати в госпіталі з початковою зарплатнею в 90 000$ на рік.- через три роки такої жебрацької роботи - вже на «вільні хліба» із зарплатнею в 365 000 на рік.А це вже 10к$ на день.Ну майже… akurt

Повідомлень: 9620 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3575 раз. Подякували: 1261 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 17:03 Shaman написав: antey1969 написав: Искренне посмеялся над верноподданическими комментариями.

Класс. Выглядит, как будто люди сидят в колеснице с взбесившейся лошадью, которая все ускоряясь несется к обрыву. И при этом бурно радуются, что те, кто из колесницы выскочили, оставили там свои шляпы и зонтики, и больше никогда их обратно не получат.

Вы сделали мой день, господа))) Искренне посмеялся над верноподданическими комментариями.Класс. Выглядит, как будто люди сидят в колеснице с взбесившейся лошадью, которая все ускоряясь несется к обрыву. И при этом бурно радуются, что те, кто из колесницы выскочили, оставили там свои шляпы и зонтики, и больше никогда их обратно не получат.Вы сделали мой день, господа)))

тоді вже корабель, який має пробоїну. хтось вже втік (є порівняння з певною тваринкою), хтось намагається врятувати судно. бо там жінки, діти, старіки.



а у декого з втікачів вистачає нахабності з цього глузувати - от лохи, дітей та стариків рятують, тікати треба... тоді вже корабель, який має пробоїну. хтось вже втік (є порівняння з певною тваринкою), хтось намагається врятувати судно.а у декого з втікачів вистачає нахабності з цього глузувати - от лохи, дітей та стариків рятують, тікати треба...

Якась в тебе топорна маніпуляція. Виїхали в основному жінки, діти, старіки, а лишились 1860. От тепер 1860 мають захищати активи невеликої групки можновладців. Якась в тебе топорна маніпуляція. Виїхали в основному, а лишились. От тепермають захищати активи невеликої групки можновладців. BIGor

Повідомлень: 8874 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1329 раз. Подякували: 1732 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 17:05 Shaman написав: antey1969 написав: Искренне посмеялся над верноподданическими комментариями.

Класс. Выглядит, как будто люди сидят в колеснице с взбесившейся лошадью, которая все ускоряясь несется к обрыву. И при этом бурно радуются, что те, кто из колесницы выскочили, оставили там свои шляпы и зонтики, и больше никогда их обратно не получат.

Вы сделали мой день, господа))) Искренне посмеялся над верноподданическими комментариями.Класс. Выглядит, как будто люди сидят в колеснице с взбесившейся лошадью, которая все ускоряясь несется к обрыву. И при этом бурно радуются, что те, кто из колесницы выскочили, оставили там свои шляпы и зонтики, и больше никогда их обратно не получат.Вы сделали мой день, господа)))

тоді вже корабель, який має пробоїну. хтось вже втік (є порівняння з певною тваринкою), хтось намагається врятувати судно. бо там жінки, діти, старіки.



а у декого з втікачів вистачає нахабності з цього глузувати - от лохи, дітей та стариків рятують, тікати треба... тоді вже корабель, який має пробоїну. хтось вже втік (є порівняння з певною тваринкою), хтось намагається врятувати судно. бо там жінки, діти, старіки.а у декого з втікачів вистачає нахабності з цього глузувати - от лохи, дітей та стариків рятують, тікати треба...

Не, это сравнение не прокатит.

Там где корабль тонет, только идиот может бегать по судну, снося таблички с названиями палуб на неправильном языке, закупать солонину для моряков втридорога, мостить мрамор в коридорах вместо доставки помпы и орать в рупор вслед пассажирам, которых подобрали соседние корабли "вернитесь, ухылянты!" Не, это сравнение не прокатит.Там где корабль тонет, только идиот может бегать по судну, снося таблички с названиями палуб на неправильном языке, закупать солонину для моряков втридорога, мостить мрамор в коридорах вместо доставки помпы и орать в рупор вслед пассажирам, которых подобрали соседние корабли "вернитесь, ухылянты!" antey1969 1

Повідомлень: 12325 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1698 раз. Подякували: 3636 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2075207620772078 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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