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Denik написав:Як можете порівнювати з НУШ, як Ви 2 роки не тут. І те що Ви бачили НУШ як і все інше - Ви бачити з боку дітей, не бачите методичок, що діти мають вміти, що написати, якої складності і з якою кількістю помилок.
Я, як і переважна більшість дотичних до освіти, вважаю НУШ в поточному виконанні - смертю освіти. Сама ідея класна, але ні ресурсів для її виконання ні кадрів катастрофічно не хватає. От і маємо щось в дусі: ось тобі дошка, крейда і відео про розкладанням світла у спектр - хай діти намалюють райдугу. А кольорову крейду, якщо хочеш, купуй сам з мінімальної зарплати.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 23 кві, 2024 16:11, всього редагувалось 2 разів.
slonomag написав:Дети уже свободно говорят на испанском.
У Вас С2 з іспанської, що Ви розумієте вільно чи не вільно?
slonomag написав:Правда я ее все равно не понимаю, но то такое )
Не розуміти і робити висновки - то таке.
судячи з загального досвіду, а зараз чимало людей за кордоном - 5-10 років дитині - мова реально заходить легко, там навіть інші механізми працюють. й дитина може й не як носій, але дуже близько. для життя та навчання вистачить
slonomag написав:Дети уже свободно говорят на испанском.
У Вас С2 з іспанської, що Ви розумієте вільно чи не вільно?
slonomag написав:Правда я ее все равно не понимаю, но то такое )
Не розуміти і робити висновки - то таке.
судячи з загального досвіду, а зараз чимало людей за кордоном - 5-10 років дитині - мова реально заходить легко, там навіть інші механізми працюють. й дитина може й не як носій, але дуже близько. для життя та навчання вистачить
Нет, Вы не понимаете, каждый ребенок в 5-10 лет уже обязан говорить минимум как препод в универе ) Иначе все, циган, АТБ, уборщица и смерть. Только так! И никак иначе ) Никаких полумер )
slonomag написав:Ото точно. Если учиться то только в Гарварде, если работать, то только за 10куе/день )
Взагалі то правда. З понеділка в одному з найбільших госпіталів в США - він розташований в штаті Техас - почали проходити практику для підтвердження диплома, отриманого НЕ в США, наші українці. Надіслали фото: Цитати такі: - Ось така лікарня, тут ціле містечко. - Госпіталь просто супер, краще, ніж ми були на стажуванні в штаті Огайо. - Ось тут ми би хотіли працювати…
Це невеличка частка (1/3) четвертого етапу підтвердження диплома. А закінчили б Гарвард - цього було б не треба…
На рахунок «працювати за 10куе в день» трохи не так: - якщо до вересня їм вдасться пройти ще одне місячне стажування, то отримають право працювати в госпіталі з початковою зарплатнею в 90 000$ на рік. - через три роки такої жебрацької роботи - вже на «вільні хліба» із зарплатнею в 365 000 на рік. А це вже 10к$ на день. Ну майже…
antey1969 написав:Искренне посмеялся над верноподданическими комментариями. Класс. Выглядит, как будто люди сидят в колеснице с взбесившейся лошадью, которая все ускоряясь несется к обрыву. И при этом бурно радуются, что те, кто из колесницы выскочили, оставили там свои шляпы и зонтики, и больше никогда их обратно не получат. Вы сделали мой день, господа)))
тоді вже корабель, який має пробоїну. хтось вже втік (є порівняння з певною тваринкою), хтось намагається врятувати судно. бо там жінки, діти, старіки.
а у декого з втікачів вистачає нахабності з цього глузувати - от лохи, дітей та стариків рятують, тікати треба...
Не, это сравнение не прокатит. Там где корабль тонет, только идиот может бегать по судну, снося таблички с названиями палуб на неправильном языке, закупать солонину для моряков втридорога, мостить мрамор в коридорах вместо доставки помпы и орать в рупор вслед пассажирам, которых подобрали соседние корабли "вернитесь, ухылянты!"