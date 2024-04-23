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Denik написав:Як можете порівнювати з НУШ, як Ви 2 роки не тут. І те що Ви бачили НУШ як і все інше - Ви бачити з боку дітей, не бачите методичок, що діти мають вміти, що написати, якої складності і з якою кількістю помилок.
Я, як і переважна більшість дотичних до освіти, вважаю НУШ в поточному виконанні - смертю освіти. Сама ідея класна, але ні ресурсів для її виконання ні кадрів катастрофічно не хватає. От і маємо щось в дусі: ось тобі дошка, крейда і відео про розкладанням світла у спектр - хай діти намалюють райдугу. А кольорову крейду, якщо хочеш, купуй сам з мінімальної зарплати.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 23 кві, 2024 16:11, всього редагувалось 2 разів.
slonomag написав:Дети уже свободно говорят на испанском.
У Вас С2 з іспанської, що Ви розумієте вільно чи не вільно?
slonomag написав:Правда я ее все равно не понимаю, но то такое )
Не розуміти і робити висновки - то таке.
судячи з загального досвіду, а зараз чимало людей за кордоном - 5-10 років дитині - мова реально заходить легко, там навіть інші механізми працюють. й дитина може й не як носій, але дуже близько. для життя та навчання вистачить
slonomag написав:Дети уже свободно говорят на испанском.
У Вас С2 з іспанської, що Ви розумієте вільно чи не вільно?
slonomag написав:Правда я ее все равно не понимаю, но то такое )
Не розуміти і робити висновки - то таке.
судячи з загального досвіду, а зараз чимало людей за кордоном - 5-10 років дитині - мова реально заходить легко, там навіть інші механізми працюють. й дитина може й не як носій, але дуже близько. для життя та навчання вистачить
Нет, Вы не понимаете, каждый ребенок в 5-10 лет уже обязан говорить минимум как препод в универе ) Иначе все, циган, АТБ, уборщица и смерть. Только так! И никак иначе ) Никаких полумер )
slonomag написав:Ото точно. Если учиться то только в Гарварде, если работать, то только за 10куе/день )
Взагалі то правда. З понеділка в одному з найбільших госпіталів в США - він розташований в штаті Техас - почали проходити практику для підтвердження диплома, отриманого НЕ в США, наші українці. Надіслали фото: Цитати такі: - Ось така лікарня, тут ціле містечко. - Госпіталь просто супер, краще, ніж ми були на стажуванні в штаті Огайо. - Ось тут ми би хотіли працювати…
Це невеличка частка (1/3) четвертого етапу підтвердження диплома. А закінчили б Гарвард - цього було б не треба…
На рахунок «працювати за 10куе в день» трохи не так: - якщо до вересня їм вдасться пройти ще одне місячне стажування, то отримають право працювати в госпіталі з початковою зарплатнею в 90 000$ на рік. - через три роки такої жебрацької роботи - вже на «вільні хліба» із зарплатнею в 365 000 на рік. А це вже 10к$ на день. Ну майже…
Starikan написав:Зачем мне гражданство? Голосовать за лицедеев в костюмах и галстуках?
1. Так принято 2. Статус 3. Возвышение над другими мигрантами, пока еще без паспорта и тем более без ГК 4. Возможность платить налоги, как гражданин США 5. Возможность повлиять на исход выборов президента 6. Ваши дети тоже будут иметь вышеперечисленные пункты 7. Свифт точно не отлючат, не переживайте. Так же возможность вкладывать в различные финансовые инструменты
Вы просто не в курсе, что мне 77 лет (будет через неделю)