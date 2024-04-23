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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2075207620772078
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 18:51

  Denik написав:
  slonomag написав:Дети уже свободно говорят на испанском.

У Вас С2 з іспанської, що Ви розумієте вільно чи не вільно?
  slonomag написав:Правда я ее все равно не понимаю, но то такое )

Не розуміти і робити висновки - то таке.
  slonomag написав:Но, по сравнению с НУШ (новая украинская школа), которую старшая застала до 4го класса, программа +/- на том же уровне.

Як можете порівнювати з НУШ, як Ви 2 роки не тут. І те що Ви бачили НУШ як і все інше - Ви бачити з боку дітей, не бачите методичок, що діти мають вміти, що написати, якої складності і з якою кількістю помилок.
  slonomag написав:Мне повезло что дети проскочили относительно рано (5 и 10 лет) когда ничего супер сложного еще не учат и нашей помощи было достаточно чтобы подтянуть пробелы. Тем кто приехал уже в 8-10 классах конечно хуже, там и правда потеря 1-2 лет так как физику на лету понимать не зная языка проблематично. А для заполнения прописей и счета 10+12 много ума не надо, можно и не зная язык поделать.

Які прописи?
Вимоги 6 класу
https://naurok.com.ua/kompetentnisne-ka ... 47576.html
Зображення
Ваша старша напише твір інспанською на 1,5 сторінки?
Переказ на 200 слів?
Диктант на 120 слів?
І на високі оцінки - це треба без помилок. І повірте мені - місцеві інспанці напишуть.
Ну і по математиці 6 клас - це вже не прописи, а рівняння, дроби та пропорції..


Сидит такой деник в окопе и таблички выкладывает.
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 18:57

  slonomag написав:
  Shaman написав:
судячи з загального досвіду, а зараз чимало людей за кордоном - 5-10 років дитині - мова реально заходить легко, там навіть інші механізми працюють. й дитина може й не як носій, але дуже близько. для життя та навчання вистачить

Нет, Вы не понимаете, каждый ребенок в 5-10 лет уже обязан говорить минимум как препод в универе ) Иначе все, циган, АТБ, уборщица и смерть. Только так! И никак иначе ) Никаких полумер )


Мне понравилось как деник отжигал про перевод.
Испанские дети переводят на Украинский?
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 19:00

  akurt написав:
  slonomag написав:Ото точно. Если учиться то только в Гарварде, если работать, то только за 10куе/день )

Взагалі то правда.
З понеділка в одному з найбільших госпіталів в США - він розташований в штаті Техас - почали проходити практику для підтвердження диплома, отриманого НЕ в США, наші українці.
Надіслали фото:
Зображення
Цитати такі:
- Ось така лікарня, тут ціле містечко.
- Госпіталь просто супер, краще, ніж ми були на стажуванні в штаті Огайо.
- Ось тут ми би хотіли працювати…

Це невеличка частка (1/3) четвертого етапу підтвердження диплома.
А закінчили б Гарвард - цього було б не треба…

На рахунок «працювати за 10куе в день» трохи не так:
- якщо до вересня їм вдасться пройти ще одне місячне стажування, то отримають право працювати в госпіталі з початковою зарплатнею в 90 000$ на рік.
- через три роки такої жебрацької роботи - вже на «вільні хліба» із зарплатнею в 365 000 на рік.
А це вже 10к$ на день.
Ну майже…


Примерно 1450 в день
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 19:22

Re: Еміграція, заробітчанство

  Starikan написав:Вы просто не в курсе, что мне 77 лет (будет через неделю)


Ого, поздравляю, два топора)))
И как вам США? Хорошая страна или есть подвохи, которые пытаются скрыть?

  rjkz написав:Примерно 1450 в день


У меня не давно был разговор, Слава Богу что без цифр.
Я, конечно понимаю, деньги, там все дела. Форум в конце концов называется так.

За счет чего такие большие зп и они сбалансированы или могли б платить больше или наоборот, платящий надрывается ради врачей?

Кста, по поводу анестезиологов, да зп больше 200К, но график работы может не понравиться, там практика никак не 4 часа в день. Система так построена, что врачи работают на износ, живут работой. Это так, другая часть. Но спорить что у них большая котлета я и не собираюсь.
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 19:32

  b3320413 написав:У меня не давно был разговор, Слава Богу что без цифр.
Я, конечно понимаю, деньги, там все дела. Форум в конце концов называется так.

За счет чего такие большие зп и они сбалансированы или могли б платить больше или наоборот, платящий надрывается ради врачей?

Кста, по поводу анестезиологов, да зп больше 200К, но график работы может не понравиться, там практика никак не 4 часа в день. Система так построена, что врачи работают на износ, живут работой. Это так, другая часть. Но спорить что у них большая котлета я и не собираюсь.

переважна більшість послуг оплачується страховими компаніями. оскільки більшість страхівки сплачує, то суми чималі й грошей для медицини достатньо.

якщо потрапити у лікарню без страхівки - то дуже вірогідний шлях банкрутство, на такі суми вже навіть не надірвешся :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 19:34

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:переважна більшість послуг оплачується страховими компаніями. оскільки більшість страхівки сплачує, то суми чималі й грошей для медицини достатньо.


Вижу вы не совсем поняли мой вопрос, уточню.
Страховики оплачивают врачам надрываясь или могут в легкую доплатить больше?
Те, кто платят страховки, им это напряжно или мелочь?
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 19:52

  b3320413 написав:
  Shaman написав:переважна більшість послуг оплачується страховими компаніями. оскільки більшість страхівки сплачує, то суми чималі й грошей для медицини достатньо.


Вижу вы не совсем поняли мой вопрос, уточню.
Страховики оплачивают врачам надрываясь или могут в легкую доплатить больше?
Те, кто платят страховки, им это напряжно или мелочь?

оплата медичного страхування - значна частина бюджету середнього американця. точні цифри нехай назвуть місцеві, умовно - тисяча доларів на місяць.

страхові компанії отримують свій відсоток - він не досить великий (відсоток % в наших страхових вище), але на таких сумах вистачає. медики трошки купаються в грошах, платять за це пересічні.

наслідок - вартість медичних послуг доволі висока. відповідно й витрати держави на страхування тих, хто не може собі дозволити самостійно сплачувати - теж великі.

так бачу, як функціонує американська модель медичної допомоги
Shaman
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