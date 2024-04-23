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slonomag написав:Дети уже свободно говорят на испанском.
У Вас С2 з іспанської, що Ви розумієте вільно чи не вільно?
slonomag написав:Правда я ее все равно не понимаю, но то такое )
Не розуміти і робити висновки - то таке.
slonomag написав:Но, по сравнению с НУШ (новая украинская школа), которую старшая застала до 4го класса, программа +/- на том же уровне.
Як можете порівнювати з НУШ, як Ви 2 роки не тут. І те що Ви бачили НУШ як і все інше - Ви бачити з боку дітей, не бачите методичок, що діти мають вміти, що написати, якої складності і з якою кількістю помилок.
slonomag написав:Мне повезло что дети проскочили относительно рано (5 и 10 лет) когда ничего супер сложного еще не учат и нашей помощи было достаточно чтобы подтянуть пробелы. Тем кто приехал уже в 8-10 классах конечно хуже, там и правда потеря 1-2 лет так как физику на лету понимать не зная языка проблематично. А для заполнения прописей и счета 10+12 много ума не надо, можно и не зная язык поделать.
Які прописи? Вимоги 6 класу https://naurok.com.ua/kompetentnisne-ka ... 47576.html Ваша старша напише твір інспанською на 1,5 сторінки? Переказ на 200 слів? Диктант на 120 слів? І на високі оцінки - це треба без помилок. І повірте мені - місцеві інспанці напишуть. Ну і по математиці 6 клас - це вже не прописи, а рівняння, дроби та пропорції..
Shaman написав: судячи з загального досвіду, а зараз чимало людей за кордоном - 5-10 років дитині - мова реально заходить легко, там навіть інші механізми працюють. й дитина може й не як носій, але дуже близько. для життя та навчання вистачить
Нет, Вы не понимаете, каждый ребенок в 5-10 лет уже обязан говорить минимум как препод в универе ) Иначе все, циган, АТБ, уборщица и смерть. Только так! И никак иначе ) Никаких полумер )
Мне понравилось как деник отжигал про перевод. Испанские дети переводят на Украинский?
slonomag написав:Ото точно. Если учиться то только в Гарварде, если работать, то только за 10куе/день )
Взагалі то правда. З понеділка в одному з найбільших госпіталів в США - він розташований в штаті Техас - почали проходити практику для підтвердження диплома, отриманого НЕ в США, наші українці. Надіслали фото: Цитати такі: - Ось така лікарня, тут ціле містечко. - Госпіталь просто супер, краще, ніж ми були на стажуванні в штаті Огайо. - Ось тут ми би хотіли працювати…
Це невеличка частка (1/3) четвертого етапу підтвердження диплома. А закінчили б Гарвард - цього було б не треба…
На рахунок «працювати за 10куе в день» трохи не так: - якщо до вересня їм вдасться пройти ще одне місячне стажування, то отримають право працювати в госпіталі з початковою зарплатнею в 90 000$ на рік. - через три роки такої жебрацької роботи - вже на «вільні хліба» із зарплатнею в 365 000 на рік. А це вже 10к$ на день. Ну майже…
Starikan написав:Вы просто не в курсе, что мне 77 лет (будет через неделю)
Ого, поздравляю, два топора))) И как вам США? Хорошая страна или есть подвохи, которые пытаются скрыть?
rjkz написав:Примерно 1450 в день
У меня не давно был разговор, Слава Богу что без цифр. Я, конечно понимаю, деньги, там все дела. Форум в конце концов называется так.
За счет чего такие большие зп и они сбалансированы или могли б платить больше или наоборот, платящий надрывается ради врачей?
Кста, по поводу анестезиологов, да зп больше 200К, но график работы может не понравиться, там практика никак не 4 часа в день. Система так построена, что врачи работают на износ, живут работой. Это так, другая часть. Но спорить что у них большая котлета я и не собираюсь.
b3320413 написав:У меня не давно был разговор, Слава Богу что без цифр. Я, конечно понимаю, деньги, там все дела. Форум в конце концов называется так.
За счет чего такие большие зп и они сбалансированы или могли б платить больше или наоборот, платящий надрывается ради врачей?
Кста, по поводу анестезиологов, да зп больше 200К, но график работы может не понравиться, там практика никак не 4 часа в день. Система так построена, что врачи работают на износ, живут работой. Это так, другая часть. Но спорить что у них большая котлета я и не собираюсь.
переважна більшість послуг оплачується страховими компаніями. оскільки більшість страхівки сплачує, то суми чималі й грошей для медицини достатньо.
якщо потрапити у лікарню без страхівки - то дуже вірогідний шлях банкрутство, на такі суми вже навіть не надірвешся
cherchiltank написав:"Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, – то так це не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справделивого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно", – наголосив Дмитро Кулеба.
тобто Кулеба вирішив відновити справедливість і листом відмінив ЗУ.
Starikan написав:Вы просто не в курсе, что мне 77 лет (будет через неделю)
Ого, поздравляю, два топора))) И как вам США? Хорошая страна или есть подвохи, которые пытаются скрыть?
rjkz написав:Примерно 1450 в день
У меня не давно был разговор, Слава Богу что без цифр. Я, конечно понимаю, деньги, там все дела. Форум в конце концов называется так.
За счет чего такие большие зп и они сбалансированы или могли б платить больше или наоборот, платящий надрывается ради врачей?
Кста, по поводу анестезиологов, да зп больше 200К, но график работы может не понравиться, там практика никак не 4 часа в день. Система так построена, что врачи работают на износ, живут работой. Это так, другая часть. Но спорить что у них большая котлета я и не собираюсь.
Везде система отличается. На примере НЙ - огромное число сити джаберов. Страховка от города на всю семью. Через 10 лет можно уволиться, а страховка останется пожизненная на человека и супругу/супруга, для детей до достижения 26 лет. Кроме того, огромное количество работ с профсоюзами - тоже страховка от профсоюза. Кроме того, многие работодатели дают страховку. Кроме того, по материальному цензу город дает субсидированные страховки разного уровня. Кроме того, для совсем бедных, а это если один, то примерно зп в 18,5 долларов в час, если семья из 4-х человек, то, кажется, 53 или 57 куе в год, предоставляется абсолютно бесплатный и отлично много чего покрывающий, медикейд. Ну и в сухом остатке остается очень небольшое количество людей, платящих за страховку из своего кармана и еще меньшее - люди, предпочитающие платить за себя без страховки (получается почти в 2 раза меньше, чем по страховке). А, да, дети в НЙ имеют право вне зависимости от дохода семьи, на бесплатную страховку от города.
Shaman написав:переважна більшість послуг оплачується страховими компаніями. оскільки більшість страхівки сплачує, то суми чималі й грошей для медицини достатньо.
Вижу вы не совсем поняли мой вопрос, уточню. Страховики оплачивают врачам надрываясь или могут в легкую доплатить больше? Те, кто платят страховки, им это напряжно или мелочь?
Опять-же в случае с НЙ, и работы на город, оплачивает работодатель. Чтобы просто понять о каких суммах в распоряжении города идет речь, то во время ковида местный метрополитен (он-же и автобусный ОТ), из-за снижения перевозок пассажиров терпел убытки в 48 (!) мЛН (!) долларов (!) в ДЕНЬ (!). И выжил и цветет и пахнет и платит относительно неплохие зарплаты, и открывает новые станции и поддерживает в рабочем состоянии самый большой и один из самых старых метрополитенов мира. Может такой финансовый монстр платить за страховки сотрудникам? И может и платит. Ну и не стоит говорить, что врачи оплачиваются овердофига. Знакомый инженер-электромеханик зарабатывает 300 куе в год. То есть, работы с зп в 200-300 куе и выше - это не только врачи.