flyman написав:cherchiltank написав:"Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, – то так це не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справделивого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно", – наголосив Дмитро Кулеба.
тобто Кулеба вирішив відновити справедливість і листом відмінив ЗУ.
Он заявил шо пой'т в зсу солдатом, если нет то ...