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#<1 ... 2075207620772078 Додано: Вів 23 кві, 2024 18:51 Denik написав: slonomag написав: Дети уже свободно говорят на испанском. Дети уже свободно говорят на испанском.

У Вас С2 з іспанської, що Ви розумієте вільно чи не вільно? slonomag написав: Правда я ее все равно не понимаю, но то такое ) Правда я ее все равно не понимаю, но то такое )

Не розуміти і робити висновки - то таке. slonomag написав: Но, по сравнению с НУШ (новая украинская школа), которую старшая застала до 4го класса, программа +/- на том же уровне. Но, по сравнению с НУШ (новая украинская школа), которую старшая застала до 4го класса, программа +/- на том же уровне.

Як можете порівнювати з НУШ, як Ви 2 роки не тут. І те що Ви бачили НУШ як і все інше - Ви бачити з боку дітей, не бачите методичок, що діти мають вміти, що написати, якої складності і з якою кількістю помилок. slonomag написав: Мне повезло что дети проскочили относительно рано (5 и 10 лет) когда ничего супер сложного еще не учат и нашей помощи было достаточно чтобы подтянуть пробелы. Тем кто приехал уже в 8-10 классах конечно хуже, там и правда потеря 1-2 лет так как физику на лету понимать не зная языка проблематично. А для заполнения прописей и счета 10+12 много ума не надо, можно и не зная язык поделать. Мне повезло что дети проскочили относительно рано (5 и 10 лет) когда ничего супер сложного еще не учат и нашей помощи было достаточно чтобы подтянуть пробелы. Тем кто приехал уже в 8-10 классах конечно хуже, там и правда потеря 1-2 лет так как физику на лету понимать не зная языка проблематично. А для заполнения прописей и счета 10+12 много ума не надо, можно и не зная язык поделать.

Які прописи?

Вимоги 6 класу

https://naurok.com.ua/kompetentnisne-ka ... 47576.html



Ваша старша напише твір інспанською на 1,5 сторінки?

Переказ на 200 слів?

Диктант на 120 слів?

І на високі оцінки - це треба без помилок. І повірте мені - місцеві інспанці напишуть.

Ну і по математиці 6 клас - це вже не прописи, а рівняння, дроби та пропорції.. У Вас С2 з іспанської, що Ви розумієте вільно чи не вільно?Не розуміти і робити висновки - то таке.Як можете порівнювати з НУШ, як Ви 2 роки не тут. І те що Ви бачили НУШ як і все інше - Ви бачити з боку дітей, не бачите методичок, що діти мають вміти, що написати, якої складності і з якою кількістю помилок.Які прописи?Вимоги 6 класуВаша старша напише твір інспанською на 1,5 сторінки?Переказ на 200 слів?Диктант на 120 слів?І на високі оцінки - це треба без помилок. І повірте мені - місцеві інспанці напишуть.Ну і по математиці 6 клас - це вже не прописи, а рівняння, дроби та пропорції..



Сидит такой деник в окопе и таблички выкладывает. Сидит такой деник в окопе и таблички выкладывает. rjkz

Повідомлень: 16538 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8334 раз. Подякували: 5198 раз. Профіль 5 3 4 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 18:57 slonomag написав: Shaman написав:

судячи з загального досвіду, а зараз чимало людей за кордоном - 5-10 років дитині - мова реально заходить легко, там навіть інші механізми працюють. й дитина може й не як носій, але дуже близько. для життя та навчання вистачить судячи з загального досвіду, а зараз чимало людей за кордоном - 5-10 років дитині - мова реально заходить легко, там навіть інші механізми працюють. й дитина може й не як носій, але дуже близько. для життя та навчання вистачить

Нет, Вы не понимаете, каждый ребенок в 5-10 лет уже обязан говорить минимум как препод в универе ) Иначе все, циган, АТБ, уборщица и смерть. Только так! И никак иначе ) Никаких полумер ) Нет, Вы не понимаете, каждый ребенок в 5-10 лет уже обязан говорить минимум как препод в универе ) Иначе все, циган, АТБ, уборщица и смерть. Только так! И никак иначе ) Никаких полумер )



Мне понравилось как деник отжигал про перевод.

Испанские дети переводят на Украинский? Мне понравилось как деник отжигал про перевод.Испанские дети переводят на Украинский? rjkz

Повідомлень: 16538 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8334 раз. Подякували: 5198 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 19:00 akurt написав: slonomag написав: Ото точно. Если учиться то только в Гарварде, если работать, то только за 10куе/день ) Ото точно. Если учиться то только в Гарварде, если работать, то только за 10куе/день )

Взагалі то правда.

З понеділка в одному з найбільших госпіталів в США - він розташований в штаті Техас - почали проходити практику для підтвердження диплома, отриманого НЕ в США, наші українці.

Надіслали фото:



Цитати такі:

- Ось така лікарня, тут ціле містечко.

- Госпіталь просто супер, краще, ніж ми були на стажуванні в штаті Огайо.

- Ось тут ми би хотіли працювати…



Це невеличка частка (1/3) четвертого етапу підтвердження диплома.

А закінчили б Гарвард - цього було б не треба…



На рахунок «працювати за 10куе в день» трохи не так:

- якщо до вересня їм вдасться пройти ще одне місячне стажування, то отримають право працювати в госпіталі з початковою зарплатнею в 90 000$ на рік.

- через три роки такої жебрацької роботи - вже на «вільні хліба» із зарплатнею в 365 000 на рік.

А це вже 10к$ на день.

Ну майже… Взагалі то правда.З понеділка в одному з найбільших госпіталів в США - він розташований в штаті Техас - почали проходити практику для підтвердження диплома, отриманого НЕ в США, наші українці.Надіслали фото:Цитати такі:- Ось така лікарня, тут ціле містечко.- Госпіталь просто супер, краще, ніж ми були на стажуванні в штаті Огайо.- Ось тут ми би хотіли працювати…Це невеличка частка (1/3) четвертого етапу підтвердження диплома.А закінчили б Гарвард - цього було б не треба…На рахунок «працювати за 10куе в день» трохи не так:- якщо до вересня їм вдасться пройти ще одне місячне стажування, то отримають право працювати в госпіталі з початковою зарплатнею в 90 000$ на рік.- через три роки такої жебрацької роботи - вже на «вільні хліба» із зарплатнею в 365 000 на рік.А це вже 10к$ на день.Ну майже…



Примерно 1450 в день Примерно 1450 в день rjkz

Повідомлень: 16538 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8334 раз. Подякували: 5198 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 19:22 Re: Еміграція, заробітчанство Starikan написав: Вы просто не в курсе, что мне 77 лет (будет через неделю) Вы просто не в курсе, что мне 77 лет (будет через неделю)



Ого, поздравляю, два топора)))

И как вам США? Хорошая страна или есть подвохи, которые пытаются скрыть?



rjkz написав: Примерно 1450 в день Примерно 1450 в день



У меня не давно был разговор, Слава Богу что без цифр.

Я, конечно понимаю, деньги, там все дела. Форум в конце концов называется так.



За счет чего такие большие зп и они сбалансированы или могли б платить больше или наоборот, платящий надрывается ради врачей?



Кста, по поводу анестезиологов, да зп больше 200К, но график работы может не понравиться, там практика никак не 4 часа в день. Система так построена, что врачи работают на износ, живут работой. Это так, другая часть. Но спорить что у них большая котлета я и не собираюсь. Ого, поздравляю, два топора)))И как вам США? Хорошая страна или есть подвохи, которые пытаются скрыть?У меня не давно был разговор, Слава Богу что без цифр.Я, конечно понимаю, деньги, там все дела. Форум в конце концов называется так.За счет чего такие большие зп и они сбалансированы или могли б платить больше или наоборот, платящий надрывается ради врачей?Кста, по поводу анестезиологов, да зп больше 200К, но график работы может не понравиться, там практика никак не 4 часа в день. Система так построена, что врачи работают на износ, живут работой. Это так, другая часть. Но спорить что у них большая котлета я и не собираюсь. b3320413 Повідомлень: 205 З нами з: 13.08.18 Подякував: 25 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 19:32 b3320413 написав: У меня не давно был разговор, Слава Богу что без цифр.

Я, конечно понимаю, деньги, там все дела. Форум в конце концов называется так.



За счет чего такие большие зп и они сбалансированы или могли б платить больше или наоборот, платящий надрывается ради врачей?



Кста, по поводу анестезиологов, да зп больше 200К, но график работы может не понравиться, там практика никак не 4 часа в день. Система так построена, что врачи работают на износ, живут работой. Это так, другая часть. Но спорить что у них большая котлета я и не собираюсь. У меня не давно был разговор, Слава Богу что без цифр.Я, конечно понимаю, деньги, там все дела. Форум в конце концов называется так.За счет чего такие большие зп и они сбалансированы или могли б платить больше или наоборот, платящий надрывается ради врачей?Кста, по поводу анестезиологов, да зп больше 200К, но график работы может не понравиться, там практика никак не 4 часа в день. Система так построена, что врачи работают на износ, живут работой. Это так, другая часть. Но спорить что у них большая котлета я и не собираюсь.

переважна більшість послуг оплачується страховими компаніями. оскільки більшість страхівки сплачує, то суми чималі й грошей для медицини достатньо.



якщо потрапити у лікарню без страхівки - то дуже вірогідний шлях банкрутство, на такі суми вже навіть не надірвешся переважна більшість послуг оплачується страховими компаніями. оскільки більшість страхівки сплачує, то суми чималі й грошей для медицини достатньо.якщо потрапити у лікарню без страхівки - то дуже вірогідний шлях банкрутство, на такі суми вже навіть не надірвешся Shaman

Повідомлень: 5946 З нами з: 29.09.19 Подякував: 573 раз. Подякували: 1396 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 19:34 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: переважна більшість послуг оплачується страховими компаніями. оскільки більшість страхівки сплачує, то суми чималі й грошей для медицини достатньо. переважна більшість послуг оплачується страховими компаніями. оскільки більшість страхівки сплачує, то суми чималі й грошей для медицини достатньо.



Вижу вы не совсем поняли мой вопрос, уточню.

Страховики оплачивают врачам надрываясь или могут в легкую доплатить больше?

Те, кто платят страховки, им это напряжно или мелочь? Вижу вы не совсем поняли мой вопрос, уточню.Страховики оплачивают врачам надрываясь или могут в легкую доплатить больше?Те, кто платят страховки, им это напряжно или мелочь? b3320413 Повідомлень: 205 З нами з: 13.08.18 Подякував: 25 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 19:52 b3320413 написав: Shaman написав: переважна більшість послуг оплачується страховими компаніями. оскільки більшість страхівки сплачує, то суми чималі й грошей для медицини достатньо. переважна більшість послуг оплачується страховими компаніями. оскільки більшість страхівки сплачує, то суми чималі й грошей для медицини достатньо.



Вижу вы не совсем поняли мой вопрос, уточню.

Страховики оплачивают врачам надрываясь или могут в легкую доплатить больше?

Те, кто платят страховки, им это напряжно или мелочь? Вижу вы не совсем поняли мой вопрос, уточню.Страховики оплачивают врачам надрываясь или могут в легкую доплатить больше?Те, кто платят страховки, им это напряжно или мелочь?

оплата медичного страхування - значна частина бюджету середнього американця. точні цифри нехай назвуть місцеві, умовно - тисяча доларів на місяць.



страхові компанії отримують свій відсоток - він не досить великий (відсоток % в наших страхових вище), але на таких сумах вистачає. медики трошки купаються в грошах, платять за це пересічні.



наслідок - вартість медичних послуг доволі висока. відповідно й витрати держави на страхування тих, хто не може собі дозволити самостійно сплачувати - теж великі.



так бачу, як функціонує американська модель медичної допомоги оплата медичного страхування - значна частина бюджету середнього американця. точні цифри нехай назвуть місцеві, умовно - тисяча доларів на місяць.страхові компанії отримують свій відсоток - він не досить великий (відсоток % в наших страхових вище), але на таких сумах вистачає. медики трошки купаються в грошах, платять за це пересічні.наслідок - вартість медичних послуг доволі висока. відповідно й витрати держави на страхування тих, хто не може собі дозволити самостійно сплачувати - теж великі.так бачу, як функціонує американська модель медичної допомоги Shaman

Повідомлень: 5946 З нами з: 29.09.19 Подякував: 573 раз. Подякували: 1396 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 21:03 b3320413 написав: Starikan написав: Вы просто не в курсе, что мне 77 лет (будет через неделю) Вы просто не в курсе, что мне 77 лет (будет через неделю)



Ого, поздравляю, два топора)))

И как вам США? Хорошая страна или есть подвохи, которые пытаются скрыть?



rjkz написав: Примерно 1450 в день Примерно 1450 в день



У меня не давно был разговор, Слава Богу что без цифр.

Я, конечно понимаю, деньги, там все дела. Форум в конце концов называется так.



За счет чего такие большие зп и они сбалансированы или могли б платить больше или наоборот, платящий надрывается ради врачей?



Кста, по поводу анестезиологов, да зп больше 200К, но график работы может не понравиться, там практика никак не 4 часа в день. Система так построена, что врачи работают на износ, живут работой. Это так, другая часть. Но спорить что у них большая котлета я и не собираюсь. Ого, поздравляю, два топора)))И как вам США? Хорошая страна или есть подвохи, которые пытаются скрыть?У меня не давно был разговор, Слава Богу что без цифр.Я, конечно понимаю, деньги, там все дела. Форум в конце концов называется так.За счет чего такие большие зп и они сбалансированы или могли б платить больше или наоборот, платящий надрывается ради врачей?Кста, по поводу анестезиологов, да зп больше 200К, но график работы может не понравиться, там практика никак не 4 часа в день. Система так построена, что врачи работают на износ, живут работой. Это так, другая часть. Но спорить что у них большая котлета я и не собираюсь.



Везде система отличается.

На примере НЙ - огромное число сити джаберов. Страховка от города на всю семью.

Через 10 лет можно уволиться, а страховка останется пожизненная на человека и супругу/супруга, для детей до достижения 26 лет.

Кроме того, огромное количество работ с профсоюзами - тоже страховка от профсоюза.

Кроме того, многие работодатели дают страховку.

Кроме того, по материальному цензу город дает субсидированные страховки разного уровня.

Кроме того, для совсем бедных, а это если один, то примерно зп в 18,5 долларов в час, если семья из 4-х человек, то, кажется, 53 или 57 куе в год, предоставляется абсолютно бесплатный и отлично много чего покрывающий, медикейд.

Ну и в сухом остатке остается очень небольшое количество людей, платящих за страховку из своего кармана и еще меньшее - люди, предпочитающие платить за себя без страховки (получается почти в 2 раза меньше, чем по страховке).

А, да, дети в НЙ имеют право вне зависимости от дохода семьи, на бесплатную страховку от города. Везде система отличается.На примере НЙ - огромное число сити джаберов. Страховка от города на всю семью.Через 10 лет можно уволиться, а страховка останется пожизненная на человека и супругу/супруга, для детей до достижения 26 лет.Кроме того, огромное количество работ с профсоюзами - тоже страховка от профсоюза.Кроме того, многие работодатели дают страховку.Кроме того, по материальному цензу город дает субсидированные страховки разного уровня.Кроме того, для совсем бедных, а это если один, то примерно зп в 18,5 долларов в час, если семья из 4-х человек, то, кажется, 53 или 57 куе в год, предоставляется абсолютно бесплатный и отлично много чего покрывающий, медикейд.Ну и в сухом остатке остается очень небольшое количество людей, платящих за страховку из своего кармана и еще меньшее - люди, предпочитающие платить за себя без страховки (получается почти в 2 раза меньше, чем по страховке).А, да, дети в НЙ имеют право вне зависимости от дохода семьи, на бесплатную страховку от города. rjkz

Повідомлень: 16538 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8334 раз. Подякували: 5198 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 21:12 b3320413 написав: Shaman написав: переважна більшість послуг оплачується страховими компаніями. оскільки більшість страхівки сплачує, то суми чималі й грошей для медицини достатньо. переважна більшість послуг оплачується страховими компаніями. оскільки більшість страхівки сплачує, то суми чималі й грошей для медицини достатньо.



Вижу вы не совсем поняли мой вопрос, уточню.

Страховики оплачивают врачам надрываясь или могут в легкую доплатить больше?

Те, кто платят страховки, им это напряжно или мелочь? Вижу вы не совсем поняли мой вопрос, уточню.Страховики оплачивают врачам надрываясь или могут в легкую доплатить больше?Те, кто платят страховки, им это напряжно или мелочь?



Опять-же в случае с НЙ, и работы на город, оплачивает работодатель.

Чтобы просто понять о каких суммах в распоряжении города идет речь, то во время ковида местный метрополитен (он-же и автобусный ОТ), из-за снижения перевозок пассажиров терпел убытки в 48 (!) мЛН (!) долларов (!) в ДЕНЬ (!).

И выжил и цветет и пахнет и платит относительно неплохие зарплаты, и открывает новые станции и поддерживает в рабочем состоянии самый большой и один из самых старых метрополитенов мира.

Может такой финансовый монстр платить за страховки сотрудникам? И может и платит.

Ну и не стоит говорить, что врачи оплачиваются овердофига.

Знакомый инженер-электромеханик зарабатывает 300 куе в год.

То есть, работы с зп в 200-300 куе и выше - это не только врачи. Опять-же в случае с НЙ, и работы на город, оплачивает работодатель.Чтобы просто понять о каких суммах в распоряжении города идет речь, то во время ковида местный метрополитен (он-же и автобусный ОТ), из-за снижения перевозок пассажиров терпел убытки в 48 (!) мЛН (!) долларов (!) в ДЕНЬ (!).И выжил и цветет и пахнет и платит относительно неплохие зарплаты, и открывает новые станции и поддерживает в рабочем состоянии самый большой и один из самых старых метрополитенов мира.Может такой финансовый монстр платить за страховки сотрудникам? И может и платит.Ну и не стоит говорить, что врачи оплачиваются овердофига.Знакомый инженер-электромеханик зарабатывает 300 куе в год.То есть, работы с зп в 200-300 куе и выше - это не только врачи. rjkz

Повідомлень: 16538 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8334 раз. Подякували: 5198 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 22:11 Споглядаючи за тим, як наші люди рухаються до посади лікаря в США, думаю, що зарплатня і не може бути низькою.

Фактично без зарплатні та за свої витрати:

- 6 років навчання в медичному університеті;

- від 2-х до 3-х років підготовка до визнання диплому медичного університету; під час такого 4-и ступеневого визнання сам несеш всі витрати / деякі етапи тільки за дозвіл пройти коштують по 2000$. Всі стажування і проживання - за свій рахунок.

- тільки тоді отримаєш право працювати в ординатурі на термін 3 роки;

- загалом вже нарахувати можна 11-12 років підготовки за свій рахунок.

Потім треба ж ці гроші «відбити».



P.S. Тепер мені зрозуміло, чому в госпіталі в Клівленді лікар (штатний) з Індії (!) дуже злилася, була дуже грубою з нашими стажистами та відверто говорила, що не хоче їх бачити. akurt

Повідомлень: 9618 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3575 раз. Подякували: 1261 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2075207620772078 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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