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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2076207720782079 Додано: Сер 24 кві, 2024 01:58 rjkz написав: akurt

zipcode можете дать? akurtzipcode можете дать?

Извините, только сейчас заметил Ваш вопрос: в воскресенье Shaman загадил своим мусором ветку так, что что-то ценное терялось.

SC 29303 Извините, только сейчас заметил Ваш вопрос: в воскресенье Shaman загадил своим мусором ветку так, что что-то ценное терялось.SC 29303 akurt

Повідомлень: 9620 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3575 раз. Подякували: 1262 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2024 04:13 akurt написав: rjkz написав: akurt

zipcode можете дать? akurtzipcode можете дать?

Извините, только сейчас заметил Ваш вопрос: в воскресенье Shaman загадил своим мусором ветку так, что что-то ценное терялось.

SC 29303 Извините, только сейчас заметил Ваш вопрос: в воскресенье Shaman загадил своим мусором ветку так, что что-то ценное терялось.SC 29303



TNX



Интересный городок.

Из недостатков, ЦА домов с 4 бдрм и 3 горшка - семьи с детьми, это очевидно.

Элементари скул -5/10, мидл 4/10. Обе далековато.

Но хайскул - без рейтинга (это не говорит сразу что она плохая, но и не говорит, что хорошая) в почти 15 км. И это по прямой, реально, километров 17-18 легко получится. Правда, это не редкость для американской глубинки.

Городок, что называется, "с потенциалом", правда небольшим. Если туда придет...хоть поблизости...крупный работодатель, то домики могут подрасти %% на 15-20.

До Шарлотт - далеко, не накатаешься. Для удаленной работы - очень может быть.

Жаль, на Трулии убрали кнопки - средний доход хаузхолда, рассовый состав и крайм ренк. Были когда-то, до ковида. Можно было-бы более полную картину получить.

Для сравнения, городок в 20 минутах на машине от Манхеттена, со школами 7-9/10

минимальный ценник сейчас в районе 450 куе, средний в районе 600.

За 415 и 430 куе домики продались где-то за неделю.

Маленькие и старенькие, годов эдак 1930-х.

Я даже задумался взять преапрув леттер на тот что 415 (он лучше и по локации и по качеству,чем за 430), хотя понимал, что все равно не успею.

Кроме того, за год, в течении которого он мне не будет нужен точно, выплатил-бы около 50 куе мортгиджем (в основном %%) и налоги (около 15 куе), то есть, фактически вхолостую.

В отдаленных городках НДж можно и за 200-250 куе домики купить, правда, далеко не свежие. TNXИнтересный городок.Из недостатков, ЦА домов с 4 бдрм и 3 горшка - семьи с детьми, это очевидно.Элементари скул -5/10, мидл 4/10. Обе далековато.Но хайскул - без рейтинга (это не говорит сразу что она плохая, но и не говорит, что хорошая) в почти 15 км. И это по прямой, реально, километров 17-18 легко получится. Правда, это не редкость для американской глубинки.Городок, что называется, "с потенциалом", правда небольшим. Если туда придет...хоть поблизости...крупный работодатель, то домики могут подрасти %% на 15-20.До Шарлотт - далеко, не накатаешься. Для удаленной работы - очень может быть.Жаль, на Трулии убрали кнопки - средний доход хаузхолда, рассовый состав и крайм ренк. Были когда-то, до ковида. Можно было-бы более полную картину получить.Для сравнения, городок в 20 минутах на машине от Манхеттена, со школами 7-9/10минимальный ценник сейчас в районе 450 куе, средний в районе 600.За 415 и 430 куе домики продались где-то за неделю.Маленькие и старенькие, годов эдак 1930-х.Я даже задумался взять преапрув леттер на тот что 415 (он лучше и по локации и по качеству,чем за 430), хотя понимал, что все равно не успею.Кроме того, за год, в течении которого он мне не будет нужен точно, выплатил-бы около 50 куе мортгиджем (в основном %%) и налоги (около 15 куе), то есть, фактически вхолостую.В отдаленных городках НДж можно и за 200-250 куе домики купить, правда, далеко не свежие. Востаннє редагувалось rjkz в Сер 24 кві, 2024 04:45, всього редагувалось 1 раз. rjkz

Повідомлень: 16544 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8336 раз. Подякували: 5198 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2024 04:19 b3320413 написав: Starikan написав: Вы просто не в курсе, что мне 77 лет (будет через неделю) Вы просто не в курсе, что мне 77 лет (будет через неделю) Ого, поздравляю, два топора)))

И как вам США? Хорошая страна или есть подвохи, которые пытаются скрыть? Ого, поздравляю, два топора)))И как вам США? Хорошая страна или есть подвохи, которые пытаются скрыть?

Это лучше спрашивать у тех, кто работает и общается с местными.

Мы же общаемся только с консьержами ("здрасте" - "здрасте" - "дайте, пожалуйста, посылку"), продавцами в магазине (без переводчика) и врачами (с переводчиком). Остальное общение - с семьей сына и его приятелями, тоже русско-украинскоговорящими эмигрантами.



А вообще, как здесь неоднократно писали, и я полностью согласен, - страна чрезвычайно разнообразная, и подвести ее под какой-то общий знаменатель нельзя.



Медицина нам нравится. Хотя, конечно, попасть на прием непросто, но это общее явление для развитых стран.



Места, где мы обитаем - тихие и спокойные, район очень хорощий.



Что не нравится - качество и стиль жилых помещений. Тут можно много расписывать, отмечу только, что и в одной, и в другой квартирах, где проживала семья сына - на 3-бедрумную (4-комнатную) квартиру 1 (один) совмещенный санузел. И эти раздвижные окна с жалюзи, потолки 2.40..., что с амеров возьмешь, у них свои понятия о прекрасном. Свой дом - это неизбежная возня с обслуживанием и ремонтами. Это лучше спрашивать у тех, кто работает и общается с местными.Мы же общаемся только с консьержами ("здрасте" - "здрасте" - "дайте, пожалуйста, посылку"), продавцами в магазине (без переводчика) и врачами (с переводчиком). Остальное общение - с семьей сына и его приятелями, тоже русско-украинскоговорящими эмигрантами.А вообще, как здесь неоднократно писали, и я полностью согласен, - страна чрезвычайно разнообразная, и подвести ее под какой-то общий знаменатель нельзя.Медицина нам нравится. Хотя, конечно, попасть на прием непросто, но это общее явление для развитых стран.Места, где мы обитаем - тихие и спокойные, район очень хорощий.Что не нравится - качество и стиль жилых помещений. Тут можно много расписывать, отмечу только, что и в одной, и в другой квартирах, где проживала семья сына - на 3-бедрумную (4-комнатную) квартиру 1 (один)санузел. И эти раздвижные окна с жалюзи, потолки 2.40..., что с амеров возьмешь, у них свои понятия о прекрасном. Свой дом - это неизбежная возня с обслуживанием и ремонтами. Starikan 2 Повідомлень: 19767 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2606 раз. Подякували: 3156 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2024 04:55 Starikan написав: b3320413 написав: Starikan написав: Вы просто не в курсе, что мне 77 лет (будет через неделю) Вы просто не в курсе, что мне 77 лет (будет через неделю) Ого, поздравляю, два топора)))

И как вам США? Хорошая страна или есть подвохи, которые пытаются скрыть? Ого, поздравляю, два топора)))И как вам США? Хорошая страна или есть подвохи, которые пытаются скрыть?

Это лучше спрашивать у тех, кто работает и общается с местными.

Мы же общаемся только с консьержами ("здрасте" - "здрасте" - "дайте, пожалуйста, посылку"), продавцами в магазине (без переводчика) и врачами (с переводчиком). Остальное общение - с семьей сына и его приятелями, тоже русско-украинскоговорящими эмигрантами.



А вообще, как здесь неоднократно писали, и я полностью согласен, - страна чрезвычайно разнообразная, и подвести ее под какой-то общий знаменатель нельзя.



Медицина нам нравится. Хотя, конечно, попасть на прием непросто, но это общее явление для развитых стран.



Места, где мы обитаем - тихие и спокойные, район очень хорощий.



Что не нравится - качество и стиль жилых помещений. Тут можно много расписывать, отмечу только, что и в одной, и в другой квартирах, где проживала семья сына - на 3-бедрумную (4-комнатную) квартиру 1 (один) совмещенный санузел. И эти раздвижные окна с жалюзи, потолки 2.40..., что с амеров возьмешь, у них свои понятия о прекрасном. Свой дом - это неизбежная возня с обслуживанием и ремонтами. Это лучше спрашивать у тех, кто работает и общается с местными.Мы же общаемся только с консьержами ("здрасте" - "здрасте" - "дайте, пожалуйста, посылку"), продавцами в магазине (без переводчика) и врачами (с переводчиком). Остальное общение - с семьей сына и его приятелями, тоже русско-украинскоговорящими эмигрантами.А вообще, как здесь неоднократно писали, и я полностью согласен, - страна чрезвычайно разнообразная, и подвести ее под какой-то общий знаменатель нельзя.Медицина нам нравится. Хотя, конечно, попасть на прием непросто, но это общее явление для развитых стран.Места, где мы обитаем - тихие и спокойные, район очень хорощий.Что не нравится - качество и стиль жилых помещений. Тут можно много расписывать, отмечу только, что и в одной, и в другой квартирах, где проживала семья сына - на 3-бедрумную (4-комнатную) квартиру 1 (один)санузел. И эти раздвижные окна с жалюзи, потолки 2.40..., что с амеров возьмешь, у них свои понятия о прекрасном. Свой дом - это неизбежная возня с обслуживанием и ремонтами.



В США, кроме крупных городов, да то не всех, квартира - это эконом жилье.

Я там выше писал про городок. 2бдрм 1 горшок двухэтажную, довольно просторную, можно было за 300 куе взять в середине прошлого года.

И это центральная часть городка, но рядом с парком.

Старые синглфэмэли дома часто с низкими или очень низкими потолками (видел вторые этажи со спальнями...ну около 2-х метров потолок), но что поновее - очень даже приемлемые. Надо не забывать, что не всегда в США было "медом намазано", 1930-е года постройки - время ВЕликой депрессии. В США, кроме крупных городов, да то не всех, квартира - это эконом жилье.Я там выше писал про городок. 2бдрм 1 горшок двухэтажную, довольно просторную, можно было за 300 куе взять в середине прошлого года.И это центральная часть городка, но рядом с парком.Старые синглфэмэли дома часто с низкими или очень низкими потолками (видел вторые этажи со спальнями...ну около 2-х метров потолок), но что поновее - очень даже приемлемые. Надо не забывать, что не всегда в США было "медом намазано", 1930-е года постройки - время ВЕликой депрессии. rjkz

Повідомлень: 16544 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8336 раз. Подякували: 5198 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 2076207720782079 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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