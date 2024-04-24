Извините, только сейчас заметил Ваш вопрос: в воскресенье Shaman загадил своим мусором ветку так, что что-то ценное терялось.
SC 29303
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 кві, 2024 01:58
Додано: Сер 24 кві, 2024 04:13
TNX
Интересный городок.
Из недостатков, ЦА домов с 4 бдрм и 3 горшка - семьи с детьми, это очевидно.
Элементари скул -5/10, мидл 4/10. Обе далековато.
Но хайскул - без рейтинга (это не говорит сразу что она плохая, но и не говорит, что хорошая) в почти 15 км. И это по прямой, реально, километров 17-18 легко получится. Правда, это не редкость для американской глубинки.
Городок, что называется, "с потенциалом", правда небольшим. Если туда придет...хоть поблизости...крупный работодатель, то домики могут подрасти %% на 15-20.
До Шарлотт - далеко, не накатаешься. Для удаленной работы - очень может быть.
Жаль, на Трулии убрали кнопки - средний доход хаузхолда, рассовый состав и крайм ренк. Были когда-то, до ковида. Можно было-бы более полную картину получить.
Для сравнения, городок в 20 минутах на машине от Манхеттена, со школами 7-9/10
минимальный ценник сейчас в районе 450 куе, средний в районе 600.
За 415 и 430 куе домики продались где-то за неделю.
Маленькие и старенькие, годов эдак 1930-х.
Я даже задумался взять преапрув леттер на тот что 415 (он лучше и по локации и по качеству,чем за 430), хотя понимал, что все равно не успею.
Кроме того, за год, в течении которого он мне не будет нужен точно, выплатил-бы около 50 куе мортгиджем (в основном %%) и налоги (около 15 куе), то есть, фактически вхолостую.
В отдаленных городках НДж можно и за 200-250 куе домики купить, правда, далеко не свежие.
Востаннє редагувалось rjkz в Сер 24 кві, 2024 04:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 24 кві, 2024 04:19
Это лучше спрашивать у тех, кто работает и общается с местными.
Мы же общаемся только с консьержами ("здрасте" - "здрасте" - "дайте, пожалуйста, посылку"), продавцами в магазине (без переводчика) и врачами (с переводчиком). Остальное общение - с семьей сына и его приятелями, тоже русско-украинскоговорящими эмигрантами.
А вообще, как здесь неоднократно писали, и я полностью согласен, - страна чрезвычайно разнообразная, и подвести ее под какой-то общий знаменатель нельзя.
Медицина нам нравится. Хотя, конечно, попасть на прием непросто, но это общее явление для развитых стран.
Места, где мы обитаем - тихие и спокойные, район очень хорощий.
Что не нравится - качество и стиль жилых помещений. Тут можно много расписывать, отмечу только, что и в одной, и в другой квартирах, где проживала семья сына - на 3-бедрумную (4-комнатную) квартиру 1 (один) совмещенный санузел. И эти раздвижные окна с жалюзи, потолки 2.40..., что с амеров возьмешь, у них свои понятия о прекрасном. Свой дом - это неизбежная возня с обслуживанием и ремонтами.
Додано: Сер 24 кві, 2024 04:55
В США, кроме крупных городов, да то не всех, квартира - это эконом жилье.
Я там выше писал про городок. 2бдрм 1 горшок двухэтажную, довольно просторную, можно было за 300 куе взять в середине прошлого года.
И это центральная часть городка, но рядом с парком.
Старые синглфэмэли дома часто с низкими или очень низкими потолками (видел вторые этажи со спальнями...ну около 2-х метров потолок), но что поновее - очень даже приемлемые. Надо не забывать, что не всегда в США было "медом намазано", 1930-е года постройки - время ВЕликой депрессии.
Додано: Сер 24 кві, 2024 08:38
Re: Еміграція, заробітчанство
Я бачу туалети - це не вирішувана проблема країн золотого мільярду. В Польщі 3-к квартири всі поголовно з одним сумісним санвузлом , але ввели норму, що нове житло більше 70 м2 (4-5 кімнатні) вже має мати 2 туалети.
Додано: Сер 24 кві, 2024 09:02
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 24 кві, 2024 09:17
Re: Еміграція, заробітчанство
Як взагалі можна впхати 4 кімнати (про 5 навіть не питаю) в 70 метрів? Всі кімнати менше 10?
|