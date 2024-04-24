Извините, только сейчас заметил Ваш вопрос: в воскресенье Shaman загадил своим мусором ветку так, что что-то ценное терялось.
SC 29303
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 кві, 2024 01:58
Додано: Сер 24 кві, 2024 04:13
TNX
Интересный городок.
Из недостатков, ЦА домов с 4 бдрм и 3 горшка - семьи с детьми, это очевидно.
Элементари скул -5/10, мидл 4/10. Обе далековато.
Но хайскул - без рейтинга (это не говорит сразу что она плохая, но и не говорит, что хорошая) в почти 15 км. И это по прямой, реально, километров 17-18 легко получится. Правда, это не редкость для американской глубинки.
Городок, что называется, "с потенциалом", правда небольшим. Если туда придет...хоть поблизости...крупный работодатель, то домики могут подрасти %% на 15-20.
До Шарлотт - далеко, не накатаешься. Для удаленной работы - очень может быть.
Жаль, на Трулии убрали кнопки - средний доход хаузхолда, рассовый состав и крайм ренк. Были когда-то, до ковида. Можно было-бы более полную картину получить.
Для сравнения, городок в 20 минутах на машине от Манхеттена, со школами 7-9/10
минимальный ценник сейчас в районе 450 куе, средний в районе 600.
За 415 и 430 куе домики продались где-то за неделю.
Маленькие и старенькие, годов эдак 1930-х.
Я даже задумался взять преапрув леттер на тот что 415 (он лучше и по локации и по качеству,чем за 430), хотя понимал, что все равно не успею.
Кроме того, за год, в течении которого он мне не будет нужен точно, выплатил-бы около 50 куе мортгиджем (в основном %%) и налоги (около 15 куе), то есть, фактически вхолостую.
В отдаленных городках НДж можно и за 200-250 куе домики купить, правда, далеко не свежие.
Востаннє редагувалось rjkz в Сер 24 кві, 2024 04:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 24 кві, 2024 04:19
Это лучше спрашивать у тех, кто работает и общается с местными.
Мы же общаемся только с консьержами ("здрасте" - "здрасте" - "дайте, пожалуйста, посылку"), продавцами в магазине (без переводчика) и врачами (с переводчиком). Остальное общение - с семьей сына и его приятелями, тоже русско-украинскоговорящими эмигрантами.
А вообще, как здесь неоднократно писали, и я полностью согласен, - страна чрезвычайно разнообразная, и подвести ее под какой-то общий знаменатель нельзя.
Медицина нам нравится. Хотя, конечно, попасть на прием непросто, но это общее явление для развитых стран.
Места, где мы обитаем - тихие и спокойные, район очень хорощий.
Что не нравится - качество и стиль жилых помещений. Тут можно много расписывать, отмечу только, что и в одной, и в другой квартирах, где проживала семья сына - на 3-бедрумную (4-комнатную) квартиру 1 (один) совмещенный санузел. И эти раздвижные окна с жалюзи, потолки 2.40..., что с амеров возьмешь, у них свои понятия о прекрасном. Свой дом - это неизбежная возня с обслуживанием и ремонтами.
Додано: Сер 24 кві, 2024 04:55
В США, кроме крупных городов, да то не всех, квартира - это эконом жилье.
Я там выше писал про городок. 2бдрм 1 горшок двухэтажную, довольно просторную, можно было за 300 куе взять в середине прошлого года.
И это центральная часть городка, но рядом с парком.
Старые синглфэмэли дома часто с низкими или очень низкими потолками (видел вторые этажи со спальнями...ну около 2-х метров потолок), но что поновее - очень даже приемлемые. Надо не забывать, что не всегда в США было "медом намазано", 1930-е года постройки - время ВЕликой депрессии.
Додано: Сер 24 кві, 2024 08:38
Re: Еміграція, заробітчанство
Я бачу туалети - це не вирішувана проблема країн золотого мільярду. В Польщі 3-к квартири всі поголовно з одним сумісним санвузлом , але ввели норму, що нове житло більше 70 м2 (4-5 кімнатні) вже має мати 2 туалети.
Додано: Сер 24 кві, 2024 09:02
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 24 кві, 2024 09:17
Re: Еміграція, заробітчанство
Як взагалі можна впхати 4 кімнати (про 5 навіть не питаю) в 70 метрів? Всі кімнати менше 10?
Додано: Сер 24 кві, 2024 10:45
Re: Еміграція, заробітчанство
Все равно меня что-то беспокоит, что-то не то. И цифры и числа красивые, спору нет. Но чувтствую подвох какой-то, что-то не договаривают. Где-то система поимеет или хочет поиметь. Я прав?
Додано: Сер 24 кві, 2024 11:01
Re: Еміграція, заробітчанство
З податками можуть бути цікаві пригоди. Наприклад, отримали ви бонуси, акціями своєї компанії. Нехай на момент отримання їх ціна висока. По сумі річного доходу ви перестрибуєте на іншу податкову ставку (бо вона прогресивна). Але ж це акції, не кеш. Проходить якийсь час, акції різко впали в ціні. Але нараховані податки, по вищій ставці і на більшу суму нікуди не ділися, і у вас виникає серйозний борг перед податковою.
|