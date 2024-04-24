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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 кві, 2024 11:30
Sir rjkz!
Розкішний аналіз. Супер.
От якби на гілці було більше ось таких розумних людей, то все було б ОК не тільки у світі, а й в Україні.
Але про це тільки мріяти.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 11:38
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До дорожаю перепливання тими і блукання в горах)
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Додано: Сер 24 кві, 2024 11:59
Ой+ написав: BIGor написав:
В Польщі 3-к квартири всі поголовно з одним сумісним санвузлом , але ввели норму, що нове житло більше 70 м2 (4-5 кімнатні) вже має мати 2 туалети.
В ІФ нове житло 70м2 це 2-кімнатні здебільшого.
Брехня, 50-60 м2, але ніяк не 70 здебільшого. Зайдіть на ЛУН і переконайтесь. Але такі планування в ЄС через високу вартість комунальних.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 12:01
Faceless написав: BIGor написав: Starikan написав:
Что не нравится - качество и стиль жилых помещений. Тут можно много расписывать, отмечу только, что и в одной, и в другой квартирах, где проживала семья сына - на 3-бедрумную (4-комнатную) квартиру 1 (один) совмещенный санузел
.
Я бачу туалети - це не вирішувана проблема країн золотого мільярду. В Польщі 3-к квартири всі поголовно з одним сумісним санвузлом
, але ввели норму, що нове житло більше 70 м2 (4-5 кімнатні) вже має мати 2 туалети.
Як взагалі можна впхати 4 кімнати (про 5 навіть не питаю) в 70 метрів? Всі кімнати менше 10?
В новобудах середні спальні то 8-12 метрів. Тобто в 70 метрів влізе 4 спальні (40 м загалом, кухня, ванна і коридори 30 м2)
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Додано: Сер 24 кві, 2024 12:45
до перемоги, до чого ще мало б?
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flyman
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Додано: Сер 24 кві, 2024 13:02
flyman написав:
до перемоги, до чого ще мало б?
Чиєї?
Мабуть тих свіжемобілізованих погранців на східний кордон з рашкою воювати відправлять? 😏
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Додано: Сер 24 кві, 2024 13:03
akurt написав:
От якби на гілці було більше ось таких розумних людей, то все було б ОК не тільки у світі, а й в Україні.
Але про це тільки мріяти.
Як би дехто не писав тут плітки з усього світу - було би ще краще, правда?
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