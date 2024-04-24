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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2077207820792080
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 11:30

Sir rjkz!
Розкішний аналіз. Супер.
От якби на гілці було більше ось таких розумних людей, то все було б ОК не тільки у світі, а й в Україні.
Але про це тільки мріяти.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 11:38

До чого би це?! 🤔😏
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Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 11:57

  Bolt написав:До чого би це?! 🤔😏
https://m.censor.net/ua/news/3486050/ra ... lujbovtsiv

До дорожаю перепливання тими і блукання в горах)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 11:59

  Ой+ написав:
  BIGor написав:В Польщі 3-к квартири всі поголовно з одним сумісним санвузлом , але ввели норму, що нове житло більше 70 м2 (4-5 кімнатні) вже має мати 2 туалети.

В ІФ нове житло 70м2 це 2-кімнатні здебільшого.

Брехня, 50-60 м2, але ніяк не 70 здебільшого. Зайдіть на ЛУН і переконайтесь. Але такі планування в ЄС через високу вартість комунальних.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 12:01

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Starikan написав:Что не нравится - качество и стиль жилых помещений. Тут можно много расписывать, отмечу только, что и в одной, и в другой квартирах, где проживала семья сына - на 3-бедрумную (4-комнатную) квартиру 1 (один) совмещенный санузел.

Я бачу туалети - це не вирішувана проблема країн золотого мільярду. В Польщі 3-к квартири всі поголовно з одним сумісним санвузлом :? , але ввели норму, що нове житло більше 70 м2 (4-5 кімнатні) вже має мати 2 туалети.
Як взагалі можна впхати 4 кімнати (про 5 навіть не питаю) в 70 метрів? Всі кімнати менше 10?

В новобудах середні спальні то 8-12 метрів. Тобто в 70 метрів влізе 4 спальні (40 м загалом, кухня, ванна і коридори 30 м2)
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 12:45

  Bolt написав:До чого би це?! 🤔😏
https://m.censor.net/ua/news/3486050/ra ... lujbovtsiv

до перемоги, до чого ще мало б?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 13:02

  flyman написав:
  Bolt написав:До чого би це?! 🤔😏
https://m.censor.net/ua/news/3486050/ra ... lujbovtsiv

до перемоги, до чого ще мало б?

Чиєї?
Мабуть тих свіжемобілізованих погранців на східний кордон з рашкою воювати відправлять? 😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 13:03

  akurt написав:От якби на гілці було більше ось таких розумних людей, то все було б ОК не тільки у світі, а й в Україні.
Але про це тільки мріяти.

Як би дехто не писав тут плітки з усього світу - було би ще краще, правда?
Frant
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  #<1 ... 2077207820792080
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