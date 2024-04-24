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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2079208020812082> Додано: Сер 24 кві, 2024 13:36 Frant написав: akurt написав: От якби на гілці було більше ось таких розумних людей, то все було б ОК не тільки у світі, а й в Україні.

Але про це тільки мріяти. От якби на гілці було більше ось таких розумних людей, то все було б ОК не тільки у світі, а й в Україні.Але про це тільки мріяти.

Як би дехто не писав тут плітки з усього світу - було би ще краще, правда? Як би дехто не писав тут плітки з усього світу - було би ще краще, правда?

Там написано про розумних людей, вас там не стояло і близько. Там написано про розумних людей, вас там не стояло і близько. Востаннє редагувалось akurt в Сер 24 кві, 2024 13:37, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9625 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3575 раз. Подякували: 1262 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2024 13:37 Faceless написав: З податками можуть бути цікаві пригоди. Наприклад, отримали ви бонуси, акціями своєї компанії. Нехай на момент отримання їх ціна висока. По сумі річного доходу ви перестрибуєте на іншу податкову ставку (бо вона прогресивна). Але ж це акції, не кеш. Проходить якийсь час, акції різко впали в ціні. Але нараховані податки, по вищій ставці і на більшу суму нікуди не ділися, і у вас виникає серйозний борг перед податковою. З податками можуть бути цікаві пригоди. Наприклад, отримали ви бонуси, акціями своєї компанії. Нехай на момент отримання їх ціна висока. По сумі річного доходу ви перестрибуєте на іншу податкову ставку (бо вона прогресивна). Але ж це акції, не кеш. Проходить якийсь час, акції різко впали в ціні. Але нараховані податки, по вищій ставці і на більшу суму нікуди не ділися, і у вас виникає серйозний борг перед податковою.

Податкові зобов'язання повинні виникати лише після продажу цих акцій. Хоч податкові органи можуть мати інше бачення. Податкові зобов'язання повинні виникати лише після продажу цих акцій. Хоч податкові органи можуть мати інше бачення. Gastarbaiter Повідомлень: 3182 З нами з: 26.02.18 Подякував: 670 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2024 13:40 Акції - це довгострокова інвестиція.

Поки власник їх не продасть - не виникає ніяких зобовʼязань.

Єдине, де їх наявність до моменту продажу може враховуватися - це в запиті клієнта банку на надання йому кредиту на придбання житла.

В заявці на кредит він вказує орієнтовну ціну акцій на момент запиту. Востаннє редагувалось akurt в Сер 24 кві, 2024 13:42, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9625 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3575 раз. Подякували: 1262 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2024 13:41 akurt написав: Там написано про розумних людей, вас там не стояло і близько. Там написано про розумних людей, вас там не стояло і близько.



Спокійно!

Нещодавно спілкувався зі знайомую сімїєю українців у Техасі. Живуть вже 5 років. Вже збираються придбати житло



Віктор: Привіт, Олегу та Наталії! Я чув, що ви розглядаєте можливість придбання власного житла в Техасі. Які ваші думки щодо отримання іпотеки тут?

Олег: Привіт, Вікторе! Так, ми дійсно мріємо про власний будинок в Техасі. Але поки що ми не дуже розібралися у процесі отримання іпотеки в цьому штаті.

Наталія: Так, ми знаємо, що у кожному штаті можуть бути свої вимоги та особливості. Але ми не маємо досвіду з іпотекою в США взагалі.

Віктор: Розумію. У Техасі процес отримання іпотеки може бути схожий на інші штати, але все ж є деякі особливості. Зазвичай вам потрібно мати стабільний дохід та докази про вашу кредитну історію.

Олег: А які переваги та недоліки іпотеки в Техасі порівняно з іншими штатами?

Віктор: З одного боку, у Техасі досить низькі податки на нерухомість, що може зробити платежі за іпотеку більш доступними. З іншого боку, ставки на іпотеку можуть коливатися в залежності від ринкових умов.

Наталія: Розумію. Чи є які-небудь додаткові витрати, на які ми повинні звернути увагу при розрахунку витрат на іпотеку?

Віктор: Так, окрім щомісячних виплат за кредитом, ви також повинні враховувати страховку на житло та податки на нерухомість. Крім того, іпотечні компанії можуть вимагати додаткових витрат на оцінку майбутнього будинку.

Олег: Дуже корисна інформація, Вікторе. Дякуємо вам за пояснення!

Віктор: Нема за що, Олегу та Наталії! Якщо у вас будуть ще питання щодо іпотеки в Техасі або будь-які інші питання, не соромтеся запитувати.



Молодці, працьовиті українці, так тримати

А от деякі учасники дискусії на цьому форумі ніколи не були у Техасі і не будуть. Національна забава це повчати хто як має жити за 12 тис. км., причому самі нічого не досягнули

Люди думають головом, а не ногом, як деякі тут на форумі, не буду називати поіменно Спокійно!Нещодавно спілкувався зі знайомую сімїєю українців у Техасі. Живуть вже 5 років. Вже збираються придбати житлоВіктор: Привіт, Олегу та Наталії! Я чув, що ви розглядаєте можливість придбання власного житла в Техасі. Які ваші думки щодо отримання іпотеки тут?Олег: Привіт, Вікторе! Так, ми дійсно мріємо про власний будинок в Техасі. Але поки що ми не дуже розібралися у процесі отримання іпотеки в цьому штаті.Наталія: Так, ми знаємо, що у кожному штаті можуть бути свої вимоги та особливості. Але ми не маємо досвіду з іпотекою в США взагалі.Віктор: Розумію. У Техасі процес отримання іпотеки може бути схожий на інші штати, але все ж є деякі особливості. Зазвичай вам потрібно мати стабільний дохід та докази про вашу кредитну історію.Олег: А які переваги та недоліки іпотеки в Техасі порівняно з іншими штатами?Віктор: З одного боку, у Техасі досить низькі податки на нерухомість, що може зробити платежі за іпотеку більш доступними. З іншого боку, ставки на іпотеку можуть коливатися в залежності від ринкових умов.Наталія: Розумію. Чи є які-небудь додаткові витрати, на які ми повинні звернути увагу при розрахунку витрат на іпотеку?Віктор: Так, окрім щомісячних виплат за кредитом, ви також повинні враховувати страховку на житло та податки на нерухомість. Крім того, іпотечні компанії можуть вимагати додаткових витрат на оцінку майбутнього будинку.Олег: Дуже корисна інформація, Вікторе. Дякуємо вам за пояснення!Віктор: Нема за що, Олегу та Наталії! Якщо у вас будуть ще питання щодо іпотеки в Техасі або будь-які інші питання, не соромтеся запитувати.Молодці, працьовиті українці, так триматиА от деякі учасники дискусії на цьому форумі ніколи не були у Техасі і не будуть. Національна забава це повчати хто як має жити за 12 тис. км., причому самі нічого не досягнулиЛюди думають головом, а не ногом, як деякі тут на форумі, не буду називати поіменно b3320413 Повідомлень: 209 З нами з: 13.08.18 Подякував: 25 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2024 13:41 akurt написав: Frant написав: akurt написав: От якби на гілці було більше ось таких розумних людей, то все було б ОК не тільки у світі, а й в Україні.

Але про це тільки мріяти. От якби на гілці було більше ось таких розумних людей, то все було б ОК не тільки у світі, а й в Україні.Але про це тільки мріяти.

Як би дехто не писав тут плітки з усього світу - було би ще краще, правда? Як би дехто не писав тут плітки з усього світу - було би ще краще, правда?

Там написано про розумних людей, вас там не стояло і близько. Там написано про розумних людей, вас там не стояло і близько.

якщо ви базові речі з економіки не можете зрозуміти, то не вам оцінювати розумність/не розумність



а лестити можете далі, може хтось зарахує якщо ви базові речі з економіки не можете зрозуміти, то не вам оцінювати розумність/не розумністьа лестити можете далі, може хтось зарахує Shaman

Повідомлень: 5953 З нами з: 29.09.19 Подякував: 574 раз. Подякували: 1397 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2024 13:42 b3320413 написав: akurt написав: Там написано про розумних людей, вас там не стояло і близько. Там написано про розумних людей, вас там не стояло і близько.



Спокійно!

Нещодавно спілкувався зі знайомую сімїєю українців у Техасі. Живуть вже 5 років. Вже збираються придбати житло



Віктор: Привіт, Олегу та Наталії! Я чув, що ви розглядаєте можливість придбання власного житла в Техасі. Які ваші думки щодо отримання іпотеки тут?

Олег: Привіт, Вікторе! Так, ми дійсно мріємо про власний будинок в Техасі. Але поки що ми не дуже розібралися у процесі отримання іпотеки в цьому штаті.

Наталія: Так, ми знаємо, що у кожному штаті можуть бути свої вимоги та особливості. Але ми не маємо досвіду з іпотекою в США взагалі.

Віктор: Розумію. У Техасі процес отримання іпотеки може бути схожий на інші штати, але все ж є деякі особливості. Зазвичай вам потрібно мати стабільний дохід та докази про вашу кредитну історію.

Олег: А які переваги та недоліки іпотеки в Техасі порівняно з іншими штатами?

Віктор: З одного боку, у Техасі досить низькі податки на нерухомість, що може зробити платежі за іпотеку більш доступними. З іншого боку, ставки на іпотеку можуть коливатися в залежності від ринкових умов.

Наталія: Розумію. Чи є які-небудь додаткові витрати, на які ми повинні звернути увагу при розрахунку витрат на іпотеку?

Віктор: Так, окрім щомісячних виплат за кредитом, ви також повинні враховувати страховку на житло та податки на нерухомість. Крім того, іпотечні компанії можуть вимагати додаткових витрат на оцінку майбутнього будинку.

Олег: Дуже корисна інформація, Вікторе. Дякуємо вам за пояснення!

Віктор: Нема за що, Олегу та Наталії! Якщо у вас будуть ще питання щодо іпотеки в Техасі або будь-які інші питання, не соромтеся запитувати.



Молодці, працьовиті українці, так тримати

А от деякі учасники дискусії на цьому форумі ніколи не були у Техасі і не будуть. Національна забава це повчати хто як має жити за 12 тис. км., причому самі нічого не досягнули

Люди думають головом, а не ногом, як деякі тут на форумі, не буду називати поіменно Спокійно!Нещодавно спілкувався зі знайомую сімїєю українців у Техасі. Живуть вже 5 років. Вже збираються придбати житлоВіктор: Привіт, Олегу та Наталії! Я чув, що ви розглядаєте можливість придбання власного житла в Техасі. Які ваші думки щодо отримання іпотеки тут?Олег: Привіт, Вікторе! Так, ми дійсно мріємо про власний будинок в Техасі. Але поки що ми не дуже розібралися у процесі отримання іпотеки в цьому штаті.Наталія: Так, ми знаємо, що у кожному штаті можуть бути свої вимоги та особливості. Але ми не маємо досвіду з іпотекою в США взагалі.Віктор: Розумію. У Техасі процес отримання іпотеки може бути схожий на інші штати, але все ж є деякі особливості. Зазвичай вам потрібно мати стабільний дохід та докази про вашу кредитну історію.Олег: А які переваги та недоліки іпотеки в Техасі порівняно з іншими штатами?Віктор: З одного боку, у Техасі досить низькі податки на нерухомість, що може зробити платежі за іпотеку більш доступними. З іншого боку, ставки на іпотеку можуть коливатися в залежності від ринкових умов.Наталія: Розумію. Чи є які-небудь додаткові витрати, на які ми повинні звернути увагу при розрахунку витрат на іпотеку?Віктор: Так, окрім щомісячних виплат за кредитом, ви також повинні враховувати страховку на житло та податки на нерухомість. Крім того, іпотечні компанії можуть вимагати додаткових витрат на оцінку майбутнього будинку.Олег: Дуже корисна інформація, Вікторе. Дякуємо вам за пояснення!Віктор: Нема за що, Олегу та Наталії! Якщо у вас будуть ще питання щодо іпотеки в Техасі або будь-які інші питання, не соромтеся запитувати.Молодці, працьовиті українці, так триматиА от деякі учасники дискусії на цьому форумі ніколи не були у Техасі і не будуть. Національна забава це повчати хто як має жити за 12 тис. км., причому самі нічого не досягнулиЛюди думають головом, а не ногом, як деякі тут на форумі, не буду називати поіменно

переплутав обліківки? переплутав обліківки? Shaman

Повідомлень: 5953 З нами з: 29.09.19 Подякував: 574 раз. Подякували: 1397 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2024 13:45 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: переплутав обліківки? переплутав обліківки?



Почти))))))



Frant написав: Віктор - часом, не турецький ріелтор, який в Фейсбуку світиться під обліківкою "Буров Віктор Семенович"? Віктор - часом, не турецький ріелтор, який в Фейсбуку світиться під обліківкою "Буров Віктор Семенович"?



Он самый)))



А похоже, правда?

Называется, akurt-бинго Почти))))))Он самый)))А похоже, правда?Называется, akurt-бинго b3320413 Повідомлень: 209 З нами з: 13.08.18 Подякував: 25 раз. Подякували: 10 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2024 13:48 b3320413 написав: Молодці, працьовиті українці, так тримати

А от деякі учасники дискусії на цьому форумі ніколи не були у Техасі і не будуть. Національна забава це повчати хто як має жити за 12 тис. км., причому самі нічого не досягнули

Люди думають головом, а не ногом, як деякі тут на форумі, не буду називати поіменно Молодці, працьовиті українці, так триматиА от деякі учасники дискусії на цьому форумі ніколи не були у Техасі і не будуть. Національна забава це повчати хто як має жити за 12 тис. км., причому самі нічого не досягнулиЛюди думають головом, а не ногом, як деякі тут на форумі, не буду називати поіменно



Наведений діалог містить нормальну правдиву інформацію. Не зовсім точну, але нормальну.

Для інвестора варто додати: податки на нерухомість в США є різними в залежності від: а) це первинне житло для власного проживання; б) це вторинне житло - як місце для тимчасового відпочинку або здачі в оренду; в) це інвестиційна нерухомість.

Податок може відрізнятися в 1,5 рази.

Також може суттєво відрізнятися відсоткова ставка по іпотеці, наприклад, за п.а) - 6%, а за пунктом б) 7,5$.

На практиці іпотечні кредити видаються на 30 років і переплата може бути суттєвою. Наведений діалог містить нормальну правдиву інформацію. Не зовсім точну, але нормальну.Для інвестора варто додати: податки на нерухомість в США є різними в залежності від: а) це первинне житло для власного проживання; б) це вторинне житло - як місце для тимчасового відпочинку або здачі в оренду; в) це інвестиційна нерухомість.Податок може відрізнятися в 1,5 рази.Також може суттєво відрізнятися відсоткова ставка по іпотеці, наприклад, за п.а) - 6%, а за пунктом б) 7,5$.На практиці іпотечні кредити видаються на 30 років і переплата може бути суттєвою. akurt

Повідомлень: 9625 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3575 раз. Подякували: 1262 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2024 13:50 b3320413 написав: Он самый)))



А похоже, правда?

Называется, akurt-бинго Он самый)))А похоже, правда?Называется, akurt-бинго



Чего то я не думал что вы настолько глупы.

И не думал, что стали прокладкой у нещасного Франта.

Ошибался.

Я сейчас в Мюнхене - научите торговать квартирами, если я риэлтор.

Поторгую с вашей подачи.



P.S. Насколько я предполагаю, на форуме реальных риэлторов очень много (я не слежу за их количеством, мне не интересно, но как-то проскользнула цифра 89%).

Мне вот интересно, товарищи реальные риэлторы, почему эти глупцы типа споры выше, все время пишут о риэлторах в таком стиле, что это занятие какое-то унизительное или стыдное?

Ну ладно убогого Франта обманули в 2015 году на покупке двух Хрущовок, но вон уже впрягся и этот красавец на букву «б».

Чего они вас, риэлторов, так не любят, что волоски на Финансовый форум Украины свои сопли?

Денег хочУт? Чужих? Чего то я не думал что вы настолько глупы.И не думал, что стали прокладкой у нещасного Франта.Ошибался.Я сейчас в Мюнхене - научите торговать квартирами, если я риэлтор.Поторгую с вашей подачи.P.S. Насколько я предполагаю, на форуме реальных риэлторов очень много (я не слежу за их количеством, мне не интересно, но как-то проскользнула цифра 89%).Мне вот интересно, товарищи реальные риэлторы, почему эти глупцы типа споры выше, все время пишут о риэлторах в таком стиле, что это занятие какое-то унизительное или стыдное?Ну ладно убогого Франта обманули в 2015 году на покупке двух Хрущовок, но вон уже впрягся и этот красавец на букву «б».Чего они вас, риэлторов, так не любят, что волоски на Финансовый форум Украины свои сопли?Денег хочУт? Чужих? Востаннє редагувалось akurt в Сер 24 кві, 2024 13:58, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9625 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3575 раз. Подякували: 1262 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2024 13:54 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Чего то я не думал что вы настолько глупы.

И не думал, что стали прокладкой у нещасного Франта.

Ошибался.

Я сейчас в Мюнхене - научите торговать квартирами, если я риэлтор.

Поторгую с вашей подачи. Чего то я не думал что вы настолько глупы.И не думал, что стали прокладкой у нещасного Франта.Ошибался.Я сейчас в Мюнхене - научите торговать квартирами, если я риэлтор.Поторгую с вашей подачи.



Та вы не обижайтесь, я просто пошутил. У каждого можно найти присущие ему мысли и фразы которые он часто произносит



А вот по поводу розовых очков миграции, а тем более природы этих очков я не шучу. Слишком многих перемололи США и Ко Та вы не обижайтесь, я просто пошутил. У каждого можно найти присущие ему мысли и фразы которые он часто произноситА вот по поводу розовых очков миграции, а тем более природы этих очков я не шучу. Слишком многих перемололи США и Ко b3320413 Повідомлень: 209 З нами з: 13.08.18 Подякував: 25 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2079208020812082> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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