Там написано про розумних людей, вас там не стояло і близько.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 кві, 2024 13:36
Там написано про розумних людей, вас там не стояло і близько.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 24 кві, 2024 13:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 24 кві, 2024 13:37
Податкові зобов'язання повинні виникати лише після продажу цих акцій. Хоч податкові органи можуть мати інше бачення.
Додано: Сер 24 кві, 2024 13:40
Акції - це довгострокова інвестиція.
Поки власник їх не продасть - не виникає ніяких зобовʼязань.
Єдине, де їх наявність до моменту продажу може враховуватися - це в запиті клієнта банку на надання йому кредиту на придбання житла.
В заявці на кредит він вказує орієнтовну ціну акцій на момент запиту.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 24 кві, 2024 13:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 24 кві, 2024 13:41
Спокійно!
Нещодавно спілкувався зі знайомую сімїєю українців у Техасі. Живуть вже 5 років. Вже збираються придбати житло
Віктор: Привіт, Олегу та Наталії! Я чув, що ви розглядаєте можливість придбання власного житла в Техасі. Які ваші думки щодо отримання іпотеки тут?
Олег: Привіт, Вікторе! Так, ми дійсно мріємо про власний будинок в Техасі. Але поки що ми не дуже розібралися у процесі отримання іпотеки в цьому штаті.
Наталія: Так, ми знаємо, що у кожному штаті можуть бути свої вимоги та особливості. Але ми не маємо досвіду з іпотекою в США взагалі.
Віктор: Розумію. У Техасі процес отримання іпотеки може бути схожий на інші штати, але все ж є деякі особливості. Зазвичай вам потрібно мати стабільний дохід та докази про вашу кредитну історію.
Олег: А які переваги та недоліки іпотеки в Техасі порівняно з іншими штатами?
Віктор: З одного боку, у Техасі досить низькі податки на нерухомість, що може зробити платежі за іпотеку більш доступними. З іншого боку, ставки на іпотеку можуть коливатися в залежності від ринкових умов.
Наталія: Розумію. Чи є які-небудь додаткові витрати, на які ми повинні звернути увагу при розрахунку витрат на іпотеку?
Віктор: Так, окрім щомісячних виплат за кредитом, ви також повинні враховувати страховку на житло та податки на нерухомість. Крім того, іпотечні компанії можуть вимагати додаткових витрат на оцінку майбутнього будинку.
Олег: Дуже корисна інформація, Вікторе. Дякуємо вам за пояснення!
Віктор: Нема за що, Олегу та Наталії! Якщо у вас будуть ще питання щодо іпотеки в Техасі або будь-які інші питання, не соромтеся запитувати.
Молодці, працьовиті українці, так тримати
А от деякі учасники дискусії на цьому форумі ніколи не були у Техасі і не будуть. Національна забава це повчати хто як має жити за 12 тис. км., причому самі нічого не досягнули
Люди думають головом, а не ногом, як деякі тут на форумі, не буду називати поіменно
Додано: Сер 24 кві, 2024 13:41
якщо ви базові речі з економіки не можете зрозуміти, то не вам оцінювати розумність/не розумність
а лестити можете далі, може хтось зарахує
Додано: Сер 24 кві, 2024 13:42
переплутав обліківки?
Додано: Сер 24 кві, 2024 13:45
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 24 кві, 2024 13:48
Наведений діалог містить нормальну правдиву інформацію. Не зовсім точну, але нормальну.
Для інвестора варто додати: податки на нерухомість в США є різними в залежності від: а) це первинне житло для власного проживання; б) це вторинне житло - як місце для тимчасового відпочинку або здачі в оренду; в) це інвестиційна нерухомість.
Податок може відрізнятися в 1,5 рази.
Також може суттєво відрізнятися відсоткова ставка по іпотеці, наприклад, за п.а) - 6%, а за пунктом б) 7,5$.
На практиці іпотечні кредити видаються на 30 років і переплата може бути суттєвою.
Додано: Сер 24 кві, 2024 13:50
Чего то я не думал что вы настолько глупы.
И не думал, что стали прокладкой у нещасного Франта.
Ошибался.
Я сейчас в Мюнхене - научите торговать квартирами, если я риэлтор.
Поторгую с вашей подачи.
P.S. Насколько я предполагаю, на форуме реальных риэлторов очень много (я не слежу за их количеством, мне не интересно, но как-то проскользнула цифра 89%).
Мне вот интересно, товарищи реальные риэлторы, почему эти глупцы типа споры выше, все время пишут о риэлторах в таком стиле, что это занятие какое-то унизительное или стыдное?
Ну ладно убогого Франта обманули в 2015 году на покупке двух Хрущовок, но вон уже впрягся и этот красавец на букву «б».
Чего они вас, риэлторов, так не любят, что волоски на Финансовый форум Украины свои сопли?
Денег хочУт? Чужих?
Востаннє редагувалось akurt в Сер 24 кві, 2024 13:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 24 кві, 2024 13:54
Re: Еміграція, заробітчанство
Та вы не обижайтесь, я просто пошутил. У каждого можно найти присущие ему мысли и фразы которые он часто произносит
А вот по поводу розовых очков миграции, а тем более природы этих очков я не шучу. Слишком многих перемололи США и Ко
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