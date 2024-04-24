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Faceless написав:З податками можуть бути цікаві пригоди. Наприклад, отримали ви бонуси, акціями своєї компанії. Нехай на момент отримання їх ціна висока. По сумі річного доходу ви перестрибуєте на іншу податкову ставку (бо вона прогресивна). Але ж це акції, не кеш. Проходить якийсь час, акції різко впали в ціні. Але нараховані податки, по вищій ставці і на більшу суму нікуди не ділися, і у вас виникає серйозний борг перед податковою.
Податкові зобов'язання повинні виникати лише після продажу цих акцій. Хоч податкові органи можуть мати інше бачення.
rjkz написав:Опять-же в случае с НЙ, и работы на город, оплачивает работодатель. Чтобы просто понять о каких суммах в распоряжении города идет речь, то во время ковида местный метрополитен (он-же и автобусный ОТ), из-за снижения перевозок пассажиров терпел убытки в 48 (!) мЛН (!) долларов (!) в ДЕНЬ (!). И выжил и цветет и пахнет и платит относительно неплохие зарплаты, и открывает новые станции и поддерживает в рабочем состоянии самый большой и один из самых старых метрополитенов мира. Может такой финансовый монстр платить за страховки сотрудникам? И может и платит. Ну и не стоит говорить, что врачи оплачиваются овердофига. Знакомый инженер-электромеханик зарабатывает 300 куе в год. То есть, работы с зп в 200-300 куе и выше - это не только врачи.
Подивився статистику продажу електромобілів в США, ЄС та Китаї: США - доля електромобілів 7.6% https://news.infocar.ua/staly_vidomi_na ... 65414.html Або 1,2 млн. штук. В Китаї мільйон електромобілів продали лише за грудень 2023. Доля продажів електромобілів перевалила за 34,5%. Подолання позначки 50% очікується у 2024 році. https://avtosota.com/38348-novyj-rekord ... biliv.html В ЄС частка електромобілів у 2023 - 18,5 відсотка, при цьому доля гібридів ще 25.8% http://autoconsulting.ua/article.php?sid=55587 Таким чином вже з 2025 року ЄС та Китай почнуть суттєво знижувати споживання нафти з монополізованого ринку, а США ще рочків 5-10 посидить на монополізованій нафтовій глі й мінятиме зростання держборгу на пальне, в той час як в Китаї та ЄС буде вже нова економіка на зекономлені гроші.
rjkz написав:Знакомый инженер-электромеханик зарабатывает 300 куе в год. То есть, работы с зп в 200-300 куе и выше - это не только врачи.
Все равно меня что-то беспокоит, что-то не то. И цифры и числа красивые, спору нет. Но чувтствую подвох какой-то, что-то не договаривают. Где-то система поимеет или хочет поиметь. Я прав?
Не знаю о чем Вы. Страховки, когда ложатся на плечи пересичного, то чувствуются, но не смертельно. Огромное количество населения с огромными как по сравнению с украинскими, доходами= огромный финансовый рынок.
b3320413 написав:Все равно меня что-то беспокоит, что-то не то. И цифры и числа красивые, спору нет. Но чувтствую подвох какой-то, что-то не договаривают. Где-то система поимеет или хочет поиметь. Я прав?
З податками можуть бути цікаві пригоди. Наприклад, отримали ви бонуси, акціями своєї компанії. Нехай на момент отримання їх ціна висока. По сумі річного доходу ви перестрибуєте на іншу податкову ставку (бо вона прогресивна). Але ж це акції, не кеш. Проходить якийсь час, акції різко впали в ціні. Але нараховані податки, по вищій ставці і на більшу суму нікуди не ділися, і у вас виникає серйозний борг перед податковою.
Налог начисляется на кэпитал гейн, то есть при продаже. Причем, если купил и продал в одном году, то налог высокий и платится на сумму дохода. Если купил в одном году, а продал в другом, то в зависимости от общей картины, может быть нулевая или как обычный доход. Там есть определенные нюансы, можно реально до 50 куе платить 0.