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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2079208020812082 Додано: Сер 24 кві, 2024 14:34 Gastarbaiter написав: Faceless написав: З податками можуть бути цікаві пригоди. Наприклад, отримали ви бонуси, акціями своєї компанії. Нехай на момент отримання їх ціна висока. По сумі річного доходу ви перестрибуєте на іншу податкову ставку (бо вона прогресивна). Але ж це акції, не кеш. Проходить якийсь час, акції різко впали в ціні. Але нараховані податки, по вищій ставці і на більшу суму нікуди не ділися, і у вас виникає серйозний борг перед податковою. З податками можуть бути цікаві пригоди. Наприклад, отримали ви бонуси, акціями своєї компанії. Нехай на момент отримання їх ціна висока. По сумі річного доходу ви перестрибуєте на іншу податкову ставку (бо вона прогресивна). Але ж це акції, не кеш. Проходить якийсь час, акції різко впали в ціні. Але нараховані податки, по вищій ставці і на більшу суму нікуди не ділися, і у вас виникає серйозний борг перед податковою.

Податкові зобов'язання повинні виникати лише після продажу цих акцій. Хоч податкові органи можуть мати інше бачення. Податкові зобов'язання повинні виникати лише після продажу цих акцій. Хоч податкові органи можуть мати інше бачення.

Детальніше отут, може я дещо спростив: вказам часовe мітку на affirm: https://www.youtube.com/watch?v=cUKzgy3UhwM&t=827s Детальніше отут, може я дещо спростив: вказам часовe мітку на affirm: Faceless

Модератор Повідомлень: 34791 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1443 раз. Подякували: 7973 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2024 14:57 Faceless написав: Детальніше отут, може я дещо спростив: вказам часовe мітку на affirm: https://www.youtube.com/watch?v=cUKzgy3UhwM&t=827s Детальніше отут, може я дещо спростив: вказам часовe мітку на affirm:



Что тут сказать. Зато "он видит на что идут налоги, на дороги, на медикер и т.п."

Но даже если бы он заработал 1М, то система бы любезно его поимела еще Что тут сказать. Зато "он видит на что идут налоги, на дороги, на медикер и т.п."Но даже если бы он заработал 1М, то система бы любезно его поимела еще b3320413 Повідомлень: 210 З нами з: 13.08.18 Подякував: 25 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2024 15:08 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Опять-же в случае с НЙ, и работы на город, оплачивает работодатель.

Чтобы просто понять о каких суммах в распоряжении города идет речь, то во время ковида местный метрополитен (он-же и автобусный ОТ), из-за снижения перевозок пассажиров терпел убытки в 48 (!) мЛН (!) долларов (!) в ДЕНЬ (!).

И выжил и цветет и пахнет и платит относительно неплохие зарплаты, и открывает новые станции и поддерживает в рабочем состоянии самый большой и один из самых старых метрополитенов мира.

Может такой финансовый монстр платить за страховки сотрудникам? И может и платит.

Ну и не стоит говорить, что врачи оплачиваются овердофига.

Знакомый инженер-электромеханик зарабатывает 300 куе в год.

То есть, работы с зп в 200-300 куе и выше - это не только врачи. Опять-же в случае с НЙ, и работы на город, оплачивает работодатель.Чтобы просто понять о каких суммах в распоряжении города идет речь, то во время ковида местный метрополитен (он-же и автобусный ОТ), из-за снижения перевозок пассажиров терпел убытки в 48 (!) мЛН (!) долларов (!) в ДЕНЬ (!).И выжил и цветет и пахнет и платит относительно неплохие зарплаты, и открывает новые станции и поддерживает в рабочем состоянии самый большой и один из самых старых метрополитенов мира.Может такой финансовый монстр платить за страховки сотрудникам? И может и платит.Ну и не стоит говорить, что врачи оплачиваются овердофига.Знакомый инженер-электромеханик зарабатывает 300 куе в год.То есть, работы с зп в 200-300 куе и выше - это не только врачи.

Подивився статистику продажу електромобілів в США, ЄС та Китаї:

США - доля електромобілів 7.6%

https://news.infocar.ua/staly_vidomi_na ... 65414.html

Або 1,2 млн. штук.

В Китаї мільйон електромобілів продали лише за грудень 2023. Доля продажів електромобілів перевалила за 34,5%. Подолання позначки 50% очікується у 2024 році.

https://avtosota.com/38348-novyj-rekord ... biliv.html

В ЄС частка електромобілів у 2023 - 18,5 відсотка, при цьому доля гібридів ще 25.8%

http://autoconsulting.ua/article.php?sid=55587

Таким чином вже з 2025 року ЄС та Китай почнуть суттєво знижувати споживання нафти з монополізованого ринку, а США ще рочків 5-10 посидить на монополізованій нафтовій глі й мінятиме зростання держборгу на пальне, в той час як в Китаї та ЄС буде вже нова економіка на зекономлені гроші. Подивився статистику продажу електромобілів в США, ЄС та Китаї:США - доля електромобілів 7.6%Або 1,2 млн. штук.В Китаї мільйон електромобілів продали лише за грудень 2023. Доля продажів електромобілів перевалила за 34,5%. Подолання позначки 50% очікується у 2024 році.В ЄС частка електромобілів у 2023 - 18,5 відсотка, при цьому доля гібридів ще 25.8%Таким чином вже з 2025 року ЄС та Китай почнуть суттєво знижувати споживання нафти з монополізованого ринку, а США ще рочків 5-10 посидить на монополізованій нафтовій глі й мінятиме зростання держборгу на пальне, в той час як в Китаї та ЄС буде вже нова економіка на зекономлені гроші. Denik Повідомлень: 3112 З нами з: 23.02.09 Подякував: 637 раз. Подякували: 1119 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2024 15:37 b3320413 написав: rjkz написав: Знакомый инженер-электромеханик зарабатывает 300 куе в год.

То есть, работы с зп в 200-300 куе и выше - это не только врачи. Знакомый инженер-электромеханик зарабатывает 300 куе в год.То есть, работы с зп в 200-300 куе и выше - это не только врачи.



Все равно меня что-то беспокоит, что-то не то. И цифры и числа красивые, спору нет. Но чувтствую подвох какой-то, что-то не договаривают. Где-то система поимеет или хочет поиметь. Я прав? Все равно меня что-то беспокоит, что-то не то. И цифры и числа красивые, спору нет. Но чувтствую подвох какой-то, что-то не договаривают. Где-то система поимеет или хочет поиметь. Я прав?



Не знаю о чем Вы.

Страховки, когда ложатся на плечи пересичного, то чувствуются, но не смертельно.

Огромное количество населения с огромными как по сравнению с украинскими, доходами= огромный финансовый рынок. Не знаю о чем Вы.Страховки, когда ложатся на плечи пересичного, то чувствуются, но не смертельно.Огромное количество населения с огромными как по сравнению с украинскими, доходами= огромный финансовый рынок. rjkz

Повідомлень: 16546 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8336 раз. Подякували: 5203 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2024 15:41 Faceless написав: b3320413 написав: Все равно меня что-то беспокоит, что-то не то. И цифры и числа красивые, спору нет. Но чувтствую подвох какой-то, что-то не договаривают. Где-то система поимеет или хочет поиметь. Я прав? Все равно меня что-то беспокоит, что-то не то. И цифры и числа красивые, спору нет. Но чувтствую подвох какой-то, что-то не договаривают. Где-то система поимеет или хочет поиметь. Я прав?

З податками можуть бути цікаві пригоди. Наприклад, отримали ви бонуси, акціями своєї компанії. Нехай на момент отримання їх ціна висока. По сумі річного доходу ви перестрибуєте на іншу податкову ставку (бо вона прогресивна). Але ж це акції, не кеш. Проходить якийсь час, акції різко впали в ціні. Але нараховані податки, по вищій ставці і на більшу суму нікуди не ділися, і у вас виникає серйозний борг перед податковою. З податками можуть бути цікаві пригоди. Наприклад, отримали ви бонуси, акціями своєї компанії. Нехай на момент отримання їх ціна висока. По сумі річного доходу ви перестрибуєте на іншу податкову ставку (бо вона прогресивна). Але ж це акції, не кеш. Проходить якийсь час, акції різко впали в ціні. Але нараховані податки, по вищій ставці і на більшу суму нікуди не ділися, і у вас виникає серйозний борг перед податковою.



Налог начисляется на кэпитал гейн, то есть при продаже.

Причем, если купил и продал в одном году, то налог высокий и платится на сумму дохода. Если купил в одном году, а продал в другом, то в зависимости от общей картины, может быть нулевая или как обычный доход. Там есть определенные нюансы, можно реально до 50 куе платить 0. Налог начисляется на кэпитал гейн, то есть при продаже.Причем, если купил и продал в одном году, то налог высокий и платится на сумму дохода. Если купил в одном году, а продал в другом, то в зависимости от общей картины, может быть нулевая или как обычный доход. Там есть определенные нюансы, можно реально до 50 куе платить 0. rjkz

Повідомлень: 16546 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8336 раз. Подякували: 5203 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 2079208020812082 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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