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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2080208120822083>
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:34

  Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:З податками можуть бути цікаві пригоди. Наприклад, отримали ви бонуси, акціями своєї компанії. Нехай на момент отримання їх ціна висока. По сумі річного доходу ви перестрибуєте на іншу податкову ставку (бо вона прогресивна). Але ж це акції, не кеш. Проходить якийсь час, акції різко впали в ціні. Але нараховані податки, по вищій ставці і на більшу суму нікуди не ділися, і у вас виникає серйозний борг перед податковою.

Податкові зобов'язання повинні виникати лише після продажу цих акцій. Хоч податкові органи можуть мати інше бачення.

Детальніше отут, може я дещо спростив: вказав часову мітку на affirm: https://www.youtube.com/watch?v=cUKzgy3UhwM&t=827s
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:57

  Faceless написав:Детальніше отут, може я дещо спростив: вказам часовe мітку на affirm: https://www.youtube.com/watch?v=cUKzgy3UhwM&t=827s


Что тут сказать. Зато "он видит на что идут налоги, на дороги, на медикер и т.п."
Но даже если бы он заработал 1М, то система бы любезно его поимела еще
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 15:08

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Опять-же в случае с НЙ, и работы на город, оплачивает работодатель.
Чтобы просто понять о каких суммах в распоряжении города идет речь, то во время ковида местный метрополитен (он-же и автобусный ОТ), из-за снижения перевозок пассажиров терпел убытки в 48 (!) мЛН (!) долларов (!) в ДЕНЬ (!).
И выжил и цветет и пахнет и платит относительно неплохие зарплаты, и открывает новые станции и поддерживает в рабочем состоянии самый большой и один из самых старых метрополитенов мира.
Может такой финансовый монстр платить за страховки сотрудникам? И может и платит.
Ну и не стоит говорить, что врачи оплачиваются овердофига.
Знакомый инженер-электромеханик зарабатывает 300 куе в год.
То есть, работы с зп в 200-300 куе и выше - это не только врачи.

Подивився статистику продажу електромобілів в США, ЄС та Китаї:
США - доля електромобілів 7.6%
https://news.infocar.ua/staly_vidomi_na ... 65414.html
Або 1,2 млн. штук.
В Китаї мільйон електромобілів продали лише за грудень 2023. Доля продажів електромобілів перевалила за 34,5%. Подолання позначки 50% очікується у 2024 році.
https://avtosota.com/38348-novyj-rekord ... biliv.html
В ЄС частка електромобілів у 2023 - 18,5 відсотка, при цьому доля гібридів ще 25.8%
http://autoconsulting.ua/article.php?sid=55587
Таким чином вже з 2025 року ЄС та Китай почнуть суттєво знижувати споживання нафти з монополізованого ринку, а США ще рочків 5-10 посидить на монополізованій нафтовій глі й мінятиме зростання держборгу на пальне, в той час як в Китаї та ЄС буде вже нова економіка на зекономлені гроші.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 15:37

  b3320413 написав:
  rjkz написав:Знакомый инженер-электромеханик зарабатывает 300 куе в год.
То есть, работы с зп в 200-300 куе и выше - это не только врачи.


Все равно меня что-то беспокоит, что-то не то. И цифры и числа красивые, спору нет. Но чувтствую подвох какой-то, что-то не договаривают. Где-то система поимеет или хочет поиметь. Я прав?


Не знаю о чем Вы.
Страховки, когда ложатся на плечи пересичного, то чувствуются, но не смертельно.
Огромное количество населения с огромными как по сравнению с украинскими, доходами= огромный финансовый рынок.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 15:41

  Faceless написав:
  b3320413 написав:Все равно меня что-то беспокоит, что-то не то. И цифры и числа красивые, спору нет. Но чувтствую подвох какой-то, что-то не договаривают. Где-то система поимеет или хочет поиметь. Я прав?

З податками можуть бути цікаві пригоди. Наприклад, отримали ви бонуси, акціями своєї компанії. Нехай на момент отримання їх ціна висока. По сумі річного доходу ви перестрибуєте на іншу податкову ставку (бо вона прогресивна). Але ж це акції, не кеш. Проходить якийсь час, акції різко впали в ціні. Але нараховані податки, по вищій ставці і на більшу суму нікуди не ділися, і у вас виникає серйозний борг перед податковою.


Налог начисляется на кэпитал гейн, то есть при продаже.
Причем, если купил и продал в одном году, то налог высокий и платится на сумму дохода. Если купил в одном году, а продал в другом, то в зависимости от общей картины, может быть нулевая или как обычный доход. Там есть определенные нюансы, можно реально до 50 куе платить 0.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 16:11

  BIGor написав:
  Ой+ написав:
  BIGor написав:В Польщі 3-к квартири всі поголовно з одним сумісним санвузлом , але ввели норму, що нове житло більше 70 м2 (4-5 кімнатні) вже має мати 2 туалети.

В ІФ нове житло 70м2 це 2-кімнатні здебільшого.

Брехня, 50-60 м2, але ніяк не 70 здебільшого. Зайдіть на ЛУН і переконайтесь. Але такі планування в ЄС через високу вартість комунальних.

Полегше у виразах.
Глянув через Лун популярні забудовники:
Зображення
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%B4%D ... 1%86%D1%96
Зображення
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%BF%D ... 1%8C%D0%BA
70 м якраз діапазон 2-кімнатних в новобудовах, 3-кімнатна рідше такого розміру.
А от в РП
Аналітики зазначають, що громадяни України здебільшого купували менші за площею квартири порівняно з іншими іноземцями.
"Середній розмір квартири, яку купують українці (не більше 54 квадратних метрів), нижчий за середній розмір квартири, яку купують усі іноземці (58 квадратних метрів)" https://www.rbc.ua/rus/news/ukrayintsi- ... 50560.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 18:16

  Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:З податками можуть бути цікаві пригоди. Наприклад, отримали ви бонуси, акціями своєї компанії. Нехай на момент отримання їх ціна висока. По сумі річного доходу ви перестрибуєте на іншу податкову ставку (бо вона прогресивна). Але ж це акції, не кеш. Проходить якийсь час, акції різко впали в ціні. Але нараховані податки, по вищій ставці і на більшу суму нікуди не ділися, і у вас виникає серйозний борг перед податковою.

Податкові зобов'язання повинні виникати лише після продажу цих акцій. Хоч податкові органи можуть мати інше бачення.


Так и есть.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 18:22

  rjkz написав:
  Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:З податками можуть бути цікаві пригоди. Наприклад, отримали ви бонуси, акціями своєї компанії. Нехай на момент отримання їх ціна висока. По сумі річного доходу ви перестрибуєте на іншу податкову ставку (бо вона прогресивна). Але ж це акції, не кеш. Проходить якийсь час, акції різко впали в ціні. Але нараховані податки, по вищій ставці і на більшу суму нікуди не ділися, і у вас виникає серйозний борг перед податковою.

Податкові зобов'язання повинні виникати лише після продажу цих акцій. Хоч податкові органи можуть мати інше бачення.

Так и есть.

чомусь ніхто не каже про такий момент. якщо бонуси виплачуються акції, то людина має сплатити податок за отримані акції - дохід в неї виникає в момент отримання акцій.

відповідно при здешевшанні акцій у людини виникає збиток, який теж має враховуватися - але це треба вже дивитися законодавство конкретної країни
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 18:25

  Denik написав:
  rjkz написав:Опять-же в случае с НЙ, и работы на город, оплачивает работодатель.
Чтобы просто понять о каких суммах в распоряжении города идет речь, то во время ковида местный метрополитен (он-же и автобусный ОТ), из-за снижения перевозок пассажиров терпел убытки в 48 (!) мЛН (!) долларов (!) в ДЕНЬ (!).
И выжил и цветет и пахнет и платит относительно неплохие зарплаты, и открывает новые станции и поддерживает в рабочем состоянии самый большой и один из самых старых метрополитенов мира.
Может такой финансовый монстр платить за страховки сотрудникам? И может и платит.
Ну и не стоит говорить, что врачи оплачиваются овердофига.
Знакомый инженер-электромеханик зарабатывает 300 куе в год.
То есть, работы с зп в 200-300 куе и выше - это не только врачи.

Подивився статистику продажу електромобілів в США, ЄС та Китаї:
США - доля електромобілів 7.6%
https://news.infocar.ua/staly_vidomi_na ... 65414.html
Або 1,2 млн. штук.
В Китаї мільйон електромобілів продали лише за грудень 2023. Доля продажів електромобілів перевалила за 34,5%. Подолання позначки 50% очікується у 2024 році.
https://avtosota.com/38348-novyj-rekord ... biliv.html
В ЄС частка електромобілів у 2023 - 18,5 відсотка, при цьому доля гібридів ще 25.8%
http://autoconsulting.ua/article.php?sid=55587
Таким чином вже з 2025 року ЄС та Китай почнуть суттєво знижувати споживання нафти з монополізованого ринку, а США ще рочків 5-10 посидить на монополізованій нафтовій глі й мінятиме зростання держборгу на пальне, в той час як в Китаї та ЄС буде вже нова економіка на зекономлені гроші.


Чат ЖПТ, что сказать-то хотел?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 18:34

  Shaman написав:чомусь ніхто не каже про такий момент. якщо бонуси виплачуються акції, то людина має сплатити податок за отримані акції - дохід в неї виникає в момент отримання акцій.

відповідно при здешевшанні акцій у людини виникає збиток, який теж має враховуватися - але це треба вже дивитися законодавство конкретної країни

У мене в одній компанії була можливість купувати акції з дисконтом. Ніякого податку не було. Тільки коли продав - порахував різницю між цінами і з неї заплатив податок.
Gastarbaiter
 
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