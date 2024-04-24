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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2080208120822083 Додано: Сер 24 кві, 2024 18:34 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Faceless написав: b3320413 написав: Все равно меня что-то беспокоит, что-то не то. И цифры и числа красивые, спору нет. Но чувтствую подвох какой-то, что-то не договаривают. Где-то система поимеет или хочет поиметь. Я прав? Все равно меня что-то беспокоит, что-то не то. И цифры и числа красивые, спору нет. Но чувтствую подвох какой-то, что-то не договаривают. Где-то система поимеет или хочет поиметь. Я прав?

З податками можуть бути цікаві пригоди. Наприклад, отримали ви бонуси, акціями своєї компанії. Нехай на момент отримання їх ціна висока. По сумі річного доходу ви перестрибуєте на іншу податкову ставку (бо вона прогресивна). Але ж це акції, не кеш. Проходить якийсь час, акції різко впали в ціні. Але нараховані податки, по вищій ставці і на більшу суму нікуди не ділися, і у вас виникає серйозний борг перед податковою. З податками можуть бути цікаві пригоди. Наприклад, отримали ви бонуси, акціями своєї компанії. Нехай на момент отримання їх ціна висока. По сумі річного доходу ви перестрибуєте на іншу податкову ставку (бо вона прогресивна). Але ж це акції, не кеш. Проходить якийсь час, акції різко впали в ціні. Але нараховані податки, по вищій ставці і на більшу суму нікуди не ділися, і у вас виникає серйозний борг перед податковою.



Налог начисляется на кэпитал гейн, то есть при продаже.

Причем, если купил и продал в одном году, то налог высокий и платится на сумму дохода. Если купил в одном году, а продал в другом, то в зависимости от общей картины, может быть нулевая или как обычный доход. Там есть определенные нюансы, можно реально до 50 куе платить 0. Налог начисляется на кэпитал гейн, то есть при продаже.Причем, если купил и продал в одном году, то налог высокий и платится на сумму дохода. Если купил в одном году, а продал в другом, то в зависимости от общей картины, может быть нулевая или как обычный доход. Там есть определенные нюансы, можно реально до 50 куе платить 0. Я вище дав посилання на приклад. Я вище дав посилання на приклад. Faceless

Модератор Повідомлень: 34793 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1443 раз. Подякували: 7973 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2024 19:21 Gastarbaiter написав: Shaman написав: чомусь ніхто не каже про такий момент. якщо бонуси виплачуються акції, то людина має сплатити податок за отримані акції - дохід в неї виникає в момент отримання акцій.



відповідно при здешевшанні акцій у людини виникає збиток, який теж має враховуватися - але це треба вже дивитися законодавство конкретної країни чомусь ніхто не каже про такий момент. якщо бонуси виплачуються акції, то людина має сплатити податок за отримані акції - дохід в неї виникає в момент отримання акцій.відповідно при здешевшанні акцій у людини виникає збиток, який теж має враховуватися - але це треба вже дивитися законодавство конкретної країни

У мене в одній компанії була можливість купувати акції з дисконтом. Ніякого податку не було. Тільки коли продав - порахував різницю між цінами і з неї заплатив податок. У мене в одній компанії була можливість купувати акції з дисконтом. Ніякого податку не було. Тільки коли продав - порахував різницю між цінами і з неї заплатив податок.

купівля з дисконтом - це інша ситуація, там немає отримання акцій безкоштовно купівля з дисконтом - це інша ситуація, там немає отримання акцій безкоштовно Shaman

Повідомлень: 5957 З нами з: 29.09.19 Подякував: 575 раз. Подякували: 1397 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2024 19:54 Ой+ написав: BIGor написав: Ой+ написав: В ІФ нове житло 70м2 це 2-кімнатні здебільшого. В ІФ нове житло 70м2 це 2-кімнатні здебільшого.

Брехня, 50-60 м2, але ніяк не 70 здебільшого. Зайдіть на ЛУН і переконайтесь. Але такі планування в ЄС через високу вартість комунальних. Брехня, 50-60 м2, але ніяк не 70 здебільшого. Зайдіть на ЛУН і переконайтесь. Але такі планування в ЄС через високу вартість комунальних.

Полегше у виразах.

Глянув через Лун популярні забудовники:



https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%B4%D ... 1%86%D1%96



https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%BF%D ... 1%8C%D0%BA

70 м якраз діапазон 2-кімнатних в новобудовах, 3-кімнатна рідше такого розміру.

А от в РП



"Середній розмір квартири, яку купують українці (не більше 54 квадратних метрів), нижчий за середній розмір квартири, яку купують усі іноземці (58 квадратних метрів)" https://www.rbc.ua/rus/news/ukrayintsi- ... 50560.html Аналітики зазначають, що громадяни України здебільшого купували менші за площею квартири порівняно з іншими іноземцями."Середній розмір квартири, яку купують українці (не більше 54 квадратних метрів), нижчий за середній розмір квартири, яку купують усі іноземці (58 квадратних метрів)" Полегше у виразах.Глянув через Лун популярні забудовники:70 м якраз діапазон 2-кімнатних в новобудовах, 3-кімнатна рідше такого розміру.А от в РП

Дякую, тоді вибачаюсь. Дійсно квартири великі. Дякую, тоді вибачаюсь. Дійсно квартири великі. BIGor

Повідомлень: 8882 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1330 раз. Подякували: 1731 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2024 20:30 b3320413 написав: Faceless написав: Детальніше отут, може я дещо спростив: вказам часовe мітку на affirm: https://www.youtube.com/watch?v=cUKzgy3UhwM&t=827s Детальніше отут, може я дещо спростив: вказам часовe мітку на affirm:



Что тут сказать. Зато "он видит на что идут налоги, на дороги, на медикер и т.п."

Но даже если бы он заработал 1М, то система бы любезно его поимела еще Что тут сказать. Зато "он видит на что идут налоги, на дороги, на медикер и т.п."Но даже если бы он заработал 1М, то система бы любезно его поимела еще

Мне очень неприятно, что вы неожиданно стали женской гигиенической прокладкой у Франта, но я за справедливость: все, написанное вами выш - правда.

Наши люди стонут но платить 40% от заработанного.

Со слезами на глазах, но платят.

Пытаются найти «обходные каналы».

Самое смешное, что обходной канал лучше всего работать через многострадальную Украину.

Больше рассказать не могу: вы себя скомпрометировали сотрудничеством с отбросами общества. Мне очень неприятно, что вы неожиданно стали женской гигиенической прокладкой у Франта, но я за справедливость: все, написанное вами выш - правда.Наши люди стонут но платить 40% от заработанного.Со слезами на глазах, но платят.Пытаются найти «обходные каналы».Самое смешное, что обходной канал лучше всего работать через многострадальную Украину.Больше рассказать не могу: вы себя скомпрометировали сотрудничеством с отбросами общества. akurt

Повідомлень: 9626 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3575 раз. Подякували: 1262 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2080208120822083 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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