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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2080208120822083
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 18:34

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:
  Faceless написав:
  b3320413 написав:Все равно меня что-то беспокоит, что-то не то. И цифры и числа красивые, спору нет. Но чувтствую подвох какой-то, что-то не договаривают. Где-то система поимеет или хочет поиметь. Я прав?

З податками можуть бути цікаві пригоди. Наприклад, отримали ви бонуси, акціями своєї компанії. Нехай на момент отримання їх ціна висока. По сумі річного доходу ви перестрибуєте на іншу податкову ставку (бо вона прогресивна). Але ж це акції, не кеш. Проходить якийсь час, акції різко впали в ціні. Але нараховані податки, по вищій ставці і на більшу суму нікуди не ділися, і у вас виникає серйозний борг перед податковою.


Налог начисляется на кэпитал гейн, то есть при продаже.
Причем, если купил и продал в одном году, то налог высокий и платится на сумму дохода. Если купил в одном году, а продал в другом, то в зависимости от общей картины, может быть нулевая или как обычный доход. Там есть определенные нюансы, можно реально до 50 куе платить 0.
Я вище дав посилання на приклад.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 19:21

  Gastarbaiter написав:
  Shaman написав:чомусь ніхто не каже про такий момент. якщо бонуси виплачуються акції, то людина має сплатити податок за отримані акції - дохід в неї виникає в момент отримання акцій.

відповідно при здешевшанні акцій у людини виникає збиток, який теж має враховуватися - але це треба вже дивитися законодавство конкретної країни

У мене в одній компанії була можливість купувати акції з дисконтом. Ніякого податку не було. Тільки коли продав - порахував різницю між цінами і з неї заплатив податок.

купівля з дисконтом - це інша ситуація, там немає отримання акцій безкоштовно
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 19:54

  Ой+ написав:
  BIGor написав:
  Ой+ написав:В ІФ нове житло 70м2 це 2-кімнатні здебільшого.

Брехня, 50-60 м2, але ніяк не 70 здебільшого. Зайдіть на ЛУН і переконайтесь. Але такі планування в ЄС через високу вартість комунальних.

Полегше у виразах.
Глянув через Лун популярні забудовники:
Зображення
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%B4%D ... 1%86%D1%96
Зображення
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%BF%D ... 1%8C%D0%BA
70 м якраз діапазон 2-кімнатних в новобудовах, 3-кімнатна рідше такого розміру.
А от в РП
Аналітики зазначають, що громадяни України здебільшого купували менші за площею квартири порівняно з іншими іноземцями.
"Середній розмір квартири, яку купують українці (не більше 54 квадратних метрів), нижчий за середній розмір квартири, яку купують усі іноземці (58 квадратних метрів)" https://www.rbc.ua/rus/news/ukrayintsi- ... 50560.html

Дякую, тоді вибачаюсь. Дійсно квартири великі.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 20:30

  b3320413 написав:
  Faceless написав:Детальніше отут, може я дещо спростив: вказам часовe мітку на affirm: https://www.youtube.com/watch?v=cUKzgy3UhwM&t=827s


Что тут сказать. Зато "он видит на что идут налоги, на дороги, на медикер и т.п."
Но даже если бы он заработал 1М, то система бы любезно его поимела еще

Мне очень неприятно, что вы неожиданно стали женской гигиенической прокладкой у Франта, но я за справедливость: все, написанное вами выш - правда.
Наши люди стонут но платить 40% от заработанного.
Со слезами на глазах, но платят.
Пытаются найти «обходные каналы».
Самое смешное, что обходной канал лучше всего работать через многострадальную Украину.
Больше рассказать не могу: вы себя скомпрометировали сотрудничеством с отбросами общества.
akurt
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  #<1 ... 2080208120822083
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