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b3320413 написав:Все равно меня что-то беспокоит, что-то не то. И цифры и числа красивые, спору нет. Но чувтствую подвох какой-то, что-то не договаривают. Где-то система поимеет или хочет поиметь. Я прав?
З податками можуть бути цікаві пригоди. Наприклад, отримали ви бонуси, акціями своєї компанії. Нехай на момент отримання їх ціна висока. По сумі річного доходу ви перестрибуєте на іншу податкову ставку (бо вона прогресивна). Але ж це акції, не кеш. Проходить якийсь час, акції різко впали в ціні. Але нараховані податки, по вищій ставці і на більшу суму нікуди не ділися, і у вас виникає серйозний борг перед податковою.
Налог начисляется на кэпитал гейн, то есть при продаже. Причем, если купил и продал в одном году, то налог высокий и платится на сумму дохода. Если купил в одном году, а продал в другом, то в зависимости от общей картины, может быть нулевая или как обычный доход. Там есть определенные нюансы, можно реально до 50 куе платить 0.
Аналітики зазначають, що громадяни України здебільшого купували менші за площею квартири порівняно з іншими іноземцями. "Середній розмір квартири, яку купують українці (не більше 54 квадратних метрів), нижчий за середній розмір квартири, яку купують усі іноземці (58 квадратних метрів)" https://www.rbc.ua/rus/news/ukrayintsi- ... 50560.html
Что тут сказать. Зато "он видит на что идут налоги, на дороги, на медикер и т.п." Но даже если бы он заработал 1М, то система бы любезно его поимела еще
Мне очень неприятно, что вы неожиданно стали женской гигиенической прокладкой у Франта, но я за справедливость: все, написанное вами выш - правда. Наши люди стонут но платить 40% от заработанного. Со слезами на глазах, но платят. Пытаются найти «обходные каналы». Самое смешное, что обходной канал лучше всего работать через многострадальную Украину. Больше рассказать не могу: вы себя скомпрометировали сотрудничеством с отбросами общества.