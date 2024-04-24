b3320413 написав:
Что тут сказать. Зато "он видит на что идут налоги, на дороги, на медикер и т.п."
Но даже если бы он заработал 1М, то система бы любезно его поимела еще
Мне очень неприятно, что вы, b322… неожиданно стали - извините, но правда - женской гигиенической прокладкой у Франта, но я за справедливость: все, написанное вами выше - правда. Верно написали. Отлично!
Наши люди в США стонут, но платят 40% от заработанного.
Со слезами на глазах, но платят.
Пытаются найти «обходные каналы».
Самое смешное, что обходной канал лучше всего работает через многострадальную Украину.
Больше рассказать не могу: вы себя скомпрометировали сотрудничеством с отбросами общества.
Вот не поверите: я сегодня вернулся через Мюнхен в Анталию, где живу с 2017 года, и вспоминаю мой диспут с нашими украинцами в Силиконовой долине с 10 по 13 апреля.
Там был разговор примерно такой:
- мы на основной работе зарабатываем примерно 400 000$ в год. Реально чистыми на руки получаем 10 000$. Но и тратим 10 000 в месяц.
- ясно, что такая нестыковка заставляет делать НЕ то, что вы лично упомянули на предыдущей странице: «Думать надо ногой, а не головой, а наоборот…»
- я их реально убеждал, что если государство - не важно какого названия - позволяет им зарабатывать 400 000$ в год, то надо любить это государство и платить 40% в качестве налогов.
- НЕ СОГЛАШАЛИСЬ (!)
Вот не поверите: слава Богу, они реально не читают нагромождение гноя и инсинуаций на этой ветке от жителей хрущовок и панелек на этом форуме.
Потому развивают бизнес, в который завязаны ребята из Украины.
Простыми и словами: наши украинцы, которые работают в США, и которые реально зарабатывают 400 000$, и которые реально с этих 400 000$ в год платят реальные налоги, придумывают еще кое -что (я не имею права разглашать, ибо вы лично продадите информацию нищебродам Франту и Шаману, в одну телегу дерьма с которыми вы лично - поверьте, к моему удивлению - неожиданно впрягались) и это еще кое-что приносит КАЖДОМУ еще по 400 000$ в год.
Вот с этих 400 000$ отдавать 40% уже жалко.
Ибо ребята занимались тем, чего не хватает этой ветке:
«Думать головой, а не ногой».
Но тут всех убеждают в обратном.
И тут лучше всего идет и помогает анализ цвета моих трусов (сейчас после душа одел боксеры в зелено/ белую клетку, это уточнение для Франта, который раз в 4 дня просит меня пристать в личке фото трусов и не только, а я - злодей - все де видят, как извращенец бесится - отказываюсь, отчего - как все знают - он очень злится…)
Последнее - думать ногой, а не головой - получается просто отлично.
И лично я в этом вижу позитив: концентрация Франтов и Шаманов растет с каждым днем и тогда легко спрогнозировать, что будет дальше.
P.S. Я не ошибся - я никогда не ошибаюсь в цифрах - наши ФОПы получают по 400 000$ в год, с источником происхождения: США, с очень небольшими вложениями (не плутать с реальної - я думаю - оплатой flyman за 20$ в час. Прикольно, что ни один из них не хоронит деньги на ОВГЗ, как flyman).
Главное то, чего нет абсолютно на этой ветке: надежность и отсутствие подлячества.
Подлости в смысле.
Но такова уж судьба этого форума….
Здесь годами выращивают Франтов. Годами!
И это справедливо: тупость должна быть нищей.