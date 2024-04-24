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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2080208120822083 Додано: Сер 24 кві, 2024 18:34 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Faceless написав: b3320413 написав: Все равно меня что-то беспокоит, что-то не то. И цифры и числа красивые, спору нет. Но чувтствую подвох какой-то, что-то не договаривают. Где-то система поимеет или хочет поиметь. Я прав? Все равно меня что-то беспокоит, что-то не то. И цифры и числа красивые, спору нет. Но чувтствую подвох какой-то, что-то не договаривают. Где-то система поимеет или хочет поиметь. Я прав?

З податками можуть бути цікаві пригоди. Наприклад, отримали ви бонуси, акціями своєї компанії. Нехай на момент отримання їх ціна висока. По сумі річного доходу ви перестрибуєте на іншу податкову ставку (бо вона прогресивна). Але ж це акції, не кеш. Проходить якийсь час, акції різко впали в ціні. Але нараховані податки, по вищій ставці і на більшу суму нікуди не ділися, і у вас виникає серйозний борг перед податковою. З податками можуть бути цікаві пригоди. Наприклад, отримали ви бонуси, акціями своєї компанії. Нехай на момент отримання їх ціна висока. По сумі річного доходу ви перестрибуєте на іншу податкову ставку (бо вона прогресивна). Але ж це акції, не кеш. Проходить якийсь час, акції різко впали в ціні. Але нараховані податки, по вищій ставці і на більшу суму нікуди не ділися, і у вас виникає серйозний борг перед податковою.



Налог начисляется на кэпитал гейн, то есть при продаже.

Причем, если купил и продал в одном году, то налог высокий и платится на сумму дохода. Если купил в одном году, а продал в другом, то в зависимости от общей картины, может быть нулевая или как обычный доход. Там есть определенные нюансы, можно реально до 50 куе платить 0. Налог начисляется на кэпитал гейн, то есть при продаже.Причем, если купил и продал в одном году, то налог высокий и платится на сумму дохода. Если купил в одном году, а продал в другом, то в зависимости от общей картины, может быть нулевая или как обычный доход. Там есть определенные нюансы, можно реально до 50 куе платить 0. Я вище дав посилання на приклад. Я вище дав посилання на приклад. Faceless

Модератор Повідомлень: 34793 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1443 раз. Подякували: 7973 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2024 19:21 Gastarbaiter написав: Shaman написав: чомусь ніхто не каже про такий момент. якщо бонуси виплачуються акції, то людина має сплатити податок за отримані акції - дохід в неї виникає в момент отримання акцій.



відповідно при здешевшанні акцій у людини виникає збиток, який теж має враховуватися - але це треба вже дивитися законодавство конкретної країни чомусь ніхто не каже про такий момент. якщо бонуси виплачуються акції, то людина має сплатити податок за отримані акції - дохід в неї виникає в момент отримання акцій.відповідно при здешевшанні акцій у людини виникає збиток, який теж має враховуватися - але це треба вже дивитися законодавство конкретної країни

У мене в одній компанії була можливість купувати акції з дисконтом. Ніякого податку не було. Тільки коли продав - порахував різницю між цінами і з неї заплатив податок. У мене в одній компанії була можливість купувати акції з дисконтом. Ніякого податку не було. Тільки коли продав - порахував різницю між цінами і з неї заплатив податок.

купівля з дисконтом - це інша ситуація, там немає отримання акцій безкоштовно купівля з дисконтом - це інша ситуація, там немає отримання акцій безкоштовно Shaman

Повідомлень: 5957 З нами з: 29.09.19 Подякував: 575 раз. Подякували: 1397 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2024 19:54 Ой+ написав: BIGor написав: Ой+ написав: В ІФ нове житло 70м2 це 2-кімнатні здебільшого. В ІФ нове житло 70м2 це 2-кімнатні здебільшого.

Брехня, 50-60 м2, але ніяк не 70 здебільшого. Зайдіть на ЛУН і переконайтесь. Але такі планування в ЄС через високу вартість комунальних. Брехня, 50-60 м2, але ніяк не 70 здебільшого. Зайдіть на ЛУН і переконайтесь. Але такі планування в ЄС через високу вартість комунальних.

Полегше у виразах.

Глянув через Лун популярні забудовники:



https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%B4%D ... 1%86%D1%96



https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%BF%D ... 1%8C%D0%BA

70 м якраз діапазон 2-кімнатних в новобудовах, 3-кімнатна рідше такого розміру.

А от в РП



"Середній розмір квартири, яку купують українці (не більше 54 квадратних метрів), нижчий за середній розмір квартири, яку купують усі іноземці (58 квадратних метрів)" https://www.rbc.ua/rus/news/ukrayintsi- ... 50560.html Аналітики зазначають, що громадяни України здебільшого купували менші за площею квартири порівняно з іншими іноземцями."Середній розмір квартири, яку купують українці (не більше 54 квадратних метрів), нижчий за середній розмір квартири, яку купують усі іноземці (58 квадратних метрів)" Полегше у виразах.Глянув через Лун популярні забудовники:70 м якраз діапазон 2-кімнатних в новобудовах, 3-кімнатна рідше такого розміру.А от в РП

Дякую, тоді вибачаюсь. Дійсно квартири великі. Дякую, тоді вибачаюсь. Дійсно квартири великі. BIGor

Повідомлень: 8883 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1330 раз. Подякували: 1731 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2024 20:30 b3320413 написав: Faceless написав: Детальніше отут, може я дещо спростив: вказам часовe мітку на affirm: https://www.youtube.com/watch?v=cUKzgy3UhwM&t=827s Детальніше отут, може я дещо спростив: вказам часовe мітку на affirm:



Что тут сказать. Зато "он видит на что идут налоги, на дороги, на медикер и т.п."

Но даже если бы он заработал 1М, то система бы любезно его поимела еще Что тут сказать. Зато "он видит на что идут налоги, на дороги, на медикер и т.п."Но даже если бы он заработал 1М, то система бы любезно его поимела еще

Мне очень неприятно, что вы, b322… неожиданно стали - извините, но правда - женской гигиенической прокладкой у Франта, но я за справедливость: все, написанное вами выше - правда. Верно написали. Отлично!



Наши люди в США стонут, но платят 40% от заработанного.

Со слезами на глазах, но платят.

Пытаются найти «обходные каналы».

Самое смешное, что обходной канал лучше всего работает через многострадальную Украину.

Больше рассказать не могу: вы себя скомпрометировали сотрудничеством с отбросами общества.



Вот не поверите: я сегодня вернулся через Мюнхен в Анталию, где живу с 2017 года, и вспоминаю мой диспут с нашими украинцами в Силиконовой долине с 10 по 13 апреля.

Там был разговор примерно такой:

- мы на основной работе зарабатываем примерно 400 000$ в год. Реально чистыми на руки получаем 10 000$. Но и тратим 10 000 в месяц.

- ясно, что такая нестыковка заставляет делать НЕ то, что вы лично упомянули на предыдущей странице: «Думать надо ногой, а не головой, а наоборот…»

- я их реально убеждал, что если государство - не важно какого названия - позволяет им зарабатывать 400 000$ в год, то надо любить это государство и платить 40% в качестве налогов.

- НЕ СОГЛАШАЛИСЬ (!)



Вот не поверите: слава Богу, они реально не читают нагромождение гноя и инсинуаций на этой ветке от жителей хрущовок и панелек на этом форуме.

Потому развивают бизнес, в который завязаны ребята из Украины.

Простыми и словами: наши украинцы, которые работают в США, и которые реально зарабатывают 400 000$, и которые реально с этих 400 000$ в год платят реальные налоги, придумывают еще кое -что (я не имею права разглашать, ибо вы лично продадите информацию нищебродам Франту и Шаману, в одну телегу дерьма с которыми вы лично - поверьте, к моему удивлению - неожиданно впрягались) и это еще кое-что приносит КАЖДОМУ еще по 400 000$ в год.

Вот с этих 400 000$ отдавать 40% уже жалко.

Ибо ребята занимались тем, чего не хватает этой ветке:

«Думать головой, а не ногой».

Но тут всех убеждают в обратном.

И тут лучше всего идет и помогает анализ цвета моих трусов (сейчас после душа одел боксеры в зелено/ белую клетку, это уточнение для Франта, который раз в 4 дня просит меня пристать в личке фото трусов и не только, а я - злодей - все де видят, как извращенец бесится - отказываюсь, отчего - как все знают - он очень злится…)

Последнее - думать ногой, а не головой - получается просто отлично.

И лично я в этом вижу позитив: концентрация Франтов и Шаманов растет с каждым днем и тогда легко спрогнозировать, что будет дальше.



P.S. Я не ошибся - я никогда не ошибаюсь в цифрах - наши ФОПы получают по 400 000$ в год, с источником происхождения: США, с очень небольшими вложениями (не плутать с реальної - я думаю - оплатой flyman за 20$ в час. Прикольно, что ни один из них не хоронит деньги на ОВГЗ, как flyman).

Главное то, чего нет абсолютно на этой ветке: надежность и отсутствие подлячества.

Подлости в смысле.

Но такова уж судьба этого форума….

Здесь годами выращивают Франтов. Годами!

И это справедливо: тупость должна быть нищей. Мне очень неприятно, что вы, b322… неожиданно стали - извините, но правда - женской гигиенической прокладкой у Франта, но я за справедливость: все, написанное вами выше - правда. Верно написали. Отлично!Наши люди в США стонут, но платят 40% от заработанного.Со слезами на глазах, но платят.Пытаются найти «обходные каналы».Самое смешное, что обходной канал лучше всего работает через многострадальную Украину.Больше рассказать не могу: вы себя скомпрометировали сотрудничеством с отбросами общества.Вот не поверите: я сегодня вернулся через Мюнхен в Анталию, где живу с 2017 года, и вспоминаю мой диспут с нашими украинцами в Силиконовой долине с 10 по 13 апреля.Там был разговор примерно такой:- мы на основной работе зарабатываем примерно 400 000$ в год. Реально чистыми на руки получаем 10 000$. Но и тратим 10 000 в месяц.- ясно, что такая нестыковка заставляет делать НЕ то, что вы лично упомянули на предыдущей странице: «Думать надо ногой, а не головой, а наоборот…»- я их реально убеждал, что если государство - не важно какого названия - позволяет им зарабатывать 400 000$ в год, то надо любить это государство и платить 40% в качестве налогов.- НЕ СОГЛАШАЛИСЬ (!)Вот не поверите: слава Богу, они реально не читают нагромождение гноя и инсинуаций на этой ветке от жителей хрущовок и панелек на этом форуме.Потому развивают бизнес, в который завязаны ребята из Украины.Простыми и словами: наши украинцы, которые работают в США, и которые реально зарабатывают 400 000$, и которые реально с этих 400 000$ в год платят реальные налоги, придумывают еще кое -что (я не имею права разглашать, ибо вы лично продадите информацию нищебродам Франту и Шаману, в одну телегу дерьма с которыми вы лично - поверьте, к моему удивлению - неожиданно впрягались) и это еще кое-что приносит КАЖДОМУ еще по 400 000$ в год.Вот с этих 400 000$ отдавать 40% уже жалко.Ибо ребята занимались тем, чего не хватает этой ветке:«Думать головой, а не ногой».Но тут всех убеждают в обратном.И тут лучше всего идет и помогает анализ цвета моих трусов (сейчас после душа одел боксеры в зелено/ белую клетку, это уточнение для Франта, который раз в 4 дня просит меня пристать в личке фото трусов и не только, а я - злодей - все де видят, как извращенец бесится - отказываюсь, отчего - как все знают - он очень злится…)Последнее - думать ногой, а не головой - получается просто отлично.И лично я в этом вижу позитив: концентрация Франтов и Шаманов растет с каждым днем и тогда легко спрогнозировать, что будет дальше.P.S. Я не ошибся - я никогда не ошибаюсь в цифрах - наши ФОПы получают по 400 000$ в год, с источником происхождения: США, с очень небольшими вложениями (не плутать с реальної - я думаю - оплатой flyman за 20$ в час. Прикольно, что ни один из них не хоронит деньги на ОВГЗ, как flyman).Главное то, чего нет абсолютно на этой ветке: надежность и отсутствие подлячества.Подлости в смысле.Но такова уж судьба этого форума….Здесь годами выращивают Франтов. Годами!И это справедливо: тупость должна быть нищей. akurt

Повідомлень: 9626 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3575 раз. Подякували: 1262 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2024 21:29 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Чат ЖПТ, что сказать-то хотел? Чат ЖПТ, что сказать-то хотел?

Те що Ви отримаєте підвишені податки до старості замість пенсії та спостерігатимете як афроамериканці навколо за Ваші податки катаються на великих бензинових пікапах просто заради понтів. Те що Ви отримаєте підвишені податки до старості замість пенсії та спостерігатимете як афроамериканці навколо за Ваші податки катаються на великих бензинових пікапах просто заради понтів. Denik Повідомлень: 3113 З нами з: 23.02.09 Подякував: 637 раз. Подякували: 1119 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2024 22:06 rjkz написав: Starikan написав: Что не нравится - качество и стиль жилых помещений. Тут можно много расписывать, отмечу только, что и в одной, и в другой квартирах, где проживала семья сына - на 3-бедрумную (4-комнатную) квартиру 1 (один) совмещенный санузел. И эти раздвижные окна с жалюзи, потолки 2.40..., что с амеров возьмешь, у них свои понятия о прекрасном. Свой дом - это неизбежная возня с обслуживанием и ремонтами. Что не нравится - качество и стиль жилых помещений. Тут можно много расписывать, отмечу только, что и в одной, и в другой квартирах, где проживала семья сына - на 3-бедрумную (4-комнатную) квартиру 1 (один)санузел. И эти раздвижные окна с жалюзи, потолки 2.40..., что с амеров возьмешь, у них свои понятия о прекрасном. Свой дом - это неизбежная возня с обслуживанием и ремонтами.

В США, кроме крупных городов, да то не всех, квартира - это эконом жилье.

Я там выше писал про городок. 2бдрм 1 горшок двухэтажную, довольно просторную, можно было за 300 куе взять в середине прошлого года.

И это центральная часть городка, но рядом с парком.

Старые синглфэмэли дома часто с низкими или очень низкими потолками (видел вторые этажи со спальнями...ну около 2-х метров потолок), но что поновее - очень даже приемлемые. Надо не забывать, что не всегда в США было "медом намазано", 1930-е года постройки - время ВЕликой депрессии. В США, кроме крупных городов, да то не всех, квартира - это эконом жилье.Я там выше писал про городок. 2бдрм 1 горшок двухэтажную, довольно просторную, можно было за 300 куе взять в середине прошлого года.И это центральная часть городка, но рядом с парком.Старые синглфэмэли дома часто с низкими или очень низкими потолками (видел вторые этажи со спальнями...ну около 2-х метров потолок), но что поновее - очень даже приемлемые. Надо не забывать, что не всегда в США было "медом намазано", 1930-е года постройки - время ВЕликой депрессии.

В нашем эриа хорошие домики - порядка 1 млн и более.

Сын - айтишник на двух работах (что-то финансовое + Найки) - такую сумму не потянет, еще надо выплатить за нынешнюю квартиру в 4-этажном кондо и второе авто. Гипертоник, скоро и полтинник стукнет. Вовремя не продали 3к квартиру в Харькове, как сделали многие из его приятелей (не только харьковские).



Бесконечные протечки в санузле и ремонты, практически за свой счет. От плоской крыши (как в хрущевках) летом жара, кондёр не выключается. В предыдущей (съемной) 3бд квартире в примерно таком же кондо заедали мыши, соответствующие службы ничего не могли сделать.



Невестка стала инвалидом уже официально, подрабатывает за копейки в русскоязычной воскресной школе.

Внуку 16, впереди кАледж и универ. Не спортсмен (американцы поймут).

и еще 2000/мес за нашу квартиру и страховки.



Так что учеба в условных Гарвардах и работа в условных Гуглах далеко не для всех. В нашем эриа хорошие домики - порядка 1 млн и более.Сын - айтишник на двух работах (что-то финансовое + Найки) - такую сумму не потянет, еще надо выплатить за нынешнюю квартиру в 4-этажном кондо и второе авто. Гипертоник, скоро и полтинник стукнет. Вовремя не продали 3к квартиру в Харькове, как сделали многие из его приятелей (не только харьковские).Бесконечные протечки в санузле и ремонты, практически за свой счет. От плоской крыши (как в хрущевках) летом жара, кондёр не выключается. В предыдущей (съемной) 3бд квартире в примерно таком же кондо заедали мыши, соответствующие службы ничего не могли сделать.Невестка стала инвалидом уже официально, подрабатывает за копейки в русскоязычной воскресной школе.Внуку 16, впереди кАледж и универ. Не спортсмен (американцы поймут).и еще 2000/мес за нашу квартиру и страховки.Так что учеба в условных Гарвардах и работа в условных Гуглах далеко не для всех. Starikan 2 Повідомлень: 19768 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2606 раз. Подякували: 3156 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2080208120822083 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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