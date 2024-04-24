Екстермінатор проти мишей.
Звучить як серіал на нетфліксі
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 кві, 2024 23:22
Re: Еміграція, заробітчанство
Екстермінатор проти мишей.
Звучить як серіал на нетфліксі
Додано: Сер 24 кві, 2024 23:31
Чего-то как-то 10к в месяц = 120к в год на руки при доходе 400к не похоже на 40% налогов. Чисто математически получается 70%. Понятно, что могут быть ещё другие сборы, но не настолько же? Или это после уплаты всех мортгиджей, страховок и кредитов на "Теслу"?
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