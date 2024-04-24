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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2081208220832084
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 23:22

Re: Еміграція, заробітчанство

Екстермінатор проти мишей.
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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 23:31

  akurt написав:Там был разговор примерно такой:
- мы на основной работе зарабатываем примерно 400 000$ в год. Реально чистыми на руки получаем 10 000$. Но и тратим 10 000 в месяц.
Чего-то как-то 10к в месяц = 120к в год на руки при доходе 400к не похоже на 40% налогов. Чисто математически получается 70%. Понятно, что могут быть ещё другие сборы, но не настолько же? Или это после уплаты всех мортгиджей, страховок и кредитов на "Теслу"?
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