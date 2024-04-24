RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 208220832084208520862087>
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 23:22

Re: Еміграція, заробітчанство

Екстермінатор проти мишей.
Звучить як серіал на нетфліксі
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34795
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 7974 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 23:31

  akurt написав:Там был разговор примерно такой:
- мы на основной работе зарабатываем примерно 400 000$ в год. Реально чистыми на руки получаем 10 000$. Но и тратим 10 000 в месяц.
Чего-то как-то 10к в месяц = 120к в год на руки при доходе 400к не похоже на 40% налогов. Чисто математически получается 70%. Понятно, что могут быть ещё другие сборы, но не настолько же? Или это после уплаты всех мортгиджей, страховок и кредитов на "Теслу"?
M-Audio
 
Повідомлень: 2888
З нами з: 23.03.11
Подякував: 564 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 00:00

В телеграмі публікують начебто постанову кабміну з таким змістом (вибачте, цитую опис, а не постанову, бо там картинка):
Украинцы призывного возраста больше не смогут получить загранпаспорта за пределами
Украины, — постановление Кабмина

Пересылание таких паспортов заграницу производится не будет

Виключення стосуються звичних категорій інвалідів/багатодітних і т.ін. Тобто, хоч оновлюй дані в якомусь міфічному кабінеті, хоч не оновлюй, паспорт за кордоном буде не отримати.
Цікаво, правда чи ІСПО? Бо ніде більше не бачу.
M-Audio
 
Повідомлень: 2888
З нами з: 23.03.11
Подякував: 564 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 00:04

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:В Киеве ничего не продавал, сейчас буду пробовать, если еще не позно.

если по доверенности(а как иначе) то готовьтесь к -50% от реальных сделок
не шутка)
в спокойные годы было -25-30...
АППСлюкс?)
маякните в личку есличё)))
Прохожий
 
Повідомлень: 13617
З нами з: 05.06.13
Подякував: 912 раз.
Подякували: 1441 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 00:04

Re: Еміграція, заробітчанство

M-Audio написав:В телеграмі публікують начебто постанову кабміну з таким змістом (вибачте, цитую опис, а не постанову, бо там картинка):
Украинцы призывного возраста больше не смогут получить загранпаспорта за пределами
Украины, — постановление Кабмина

Пересылание таких паспортов заграницу производится не будет

Виключення стосуються звичних категорій інвалідів/багатодітних і т.ін. Тобто, хоч оновлюй дані в якомусь міфічному кабінеті, хоч не оновлюй, паспорт за кордоном буде не отримати.
Цікаво, правда чи ІСПО? Бо ніде більше не бачу.
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-punktu-11-poriadku-realizatsii-eksperymentalnoho-proektu-shchodo-oformlennia-pasporta-hromadianyna-ukrainy-ta-pasporta-hromadianyna-ukrainy-i230424-443
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34795
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 7974 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 00:08

Re: Еміграція, заробітчанство

  Starikan написав:Внуку 16, впереди кАледж и универ. Не спортсмен (американцы поймут).

это да но штамп)
у моего брата старший спортсмен, это понятно
а средний имеет хороший вокал, пел в церковном хоре, получил грант)
так что в Америке есть разные варианты, не нужно циклится на очевидном...
Прохожий
 
Повідомлень: 13617
З нами з: 05.06.13
Подякував: 912 раз.
Подякували: 1441 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 00:10

  M-Audio написав:В телеграмі публікують начебто постанову кабміну з таким змістом (вибачте, цитую опис, а не постанову, бо там картинка):
Украинцы призывного возраста больше не смогут получить загранпаспорта за пределами
Украины, — постановление Кабмина

Пересылание таких паспортов заграницу производится не будет

Виключення стосуються звичних категорій інвалідів/багатодітних і т.ін. Тобто, хоч оновлюй дані в якомусь міфічному кабінеті, хоч не оновлюй, паспорт за кордоном буде не отримати.
Цікаво, правда чи ІСПО? Бо ніде більше не бачу.

таки да...
Прохожий
 
Повідомлень: 13617
З нами з: 05.06.13
Подякував: 912 раз.
Подякували: 1441 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 00:17

  Faceless написав:Екстермінатор проти мишей.
Звучить як серіал на нетфліксі


На самом деле, очень нужная в НЙ профессия и хороший экстерминейтор дорогого стоит. Я жил в билдинге где ПОЧТИ не было тараканов и мышей. Но это было ПОЧТИ.
И когда сидим, ужинаем и мимо нас мышь под диван - мерзкое зрелище.
Поставил ловушку и ночью она попалась и пищала.
Сейчас живу в билдинге, где СОВСЕМ нет тараканов, мышей и прочей нечисти.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16565
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8338 раз.
Подякували: 5205 раз.
 
Профіль
5
3
4
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 00:20

  M-Audio написав:
  akurt написав:Там был разговор примерно такой:
- мы на основной работе зарабатываем примерно 400 000$ в год. Реально чистыми на руки получаем 10 000$. Но и тратим 10 000 в месяц.
Чего-то как-то 10к в месяц = 120к в год на руки при доходе 400к не похоже на 40% налогов. Чисто математически получается 70%. Понятно, что могут быть ещё другие сборы, но не настолько же? Или это после уплаты всех мортгиджей, страховок и кредитов на "Теслу"?


Скорей всего, имеется ввиду, что на постоянные расходы стоит автопеймент и сразу списывает на погашение всех постоянных платежей.
Хотя все равно, даже для конских налогов Калифорнии и пусть даже половине выплат на мортгиджи и машину, 10 к - это как-то маловато.
Скорей всего, еще и отчисления на 401К и закидывают на еще какие-то инвестаккаунты.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16565
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8338 раз.
Подякували: 5205 раз.
 
Профіль
5
3
4
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 00:26

Re: Еміграція, заробітчанство

Ось вам емігранти ухилянти раз)

Українські чоловіки 18-60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном – постанова КМУ
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1411
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 208220832084208520862087>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11854)
24.04.2024 22:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.