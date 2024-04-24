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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 кві, 2024 23:22
Екстермінатор проти мишей.
Звучить як серіал на нетфліксі
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Faceless
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Додано: Сер 24 кві, 2024 23:31
akurt написав:
Там был разговор примерно такой:
- мы на основной работе зарабатываем примерно 400 000$ в год. Реально чистыми на руки получаем 10 000$. Но и тратим 10 000 в месяц.
Чего-то как-то 10к в месяц = 120к в год на руки при доходе 400к не похоже на 40% налогов. Чисто математически получается 70%. Понятно, что могут быть ещё другие сборы, но не настолько же? Или это после уплаты всех мортгиджей, страховок и кредитов на "Теслу"?
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Додано: Чет 25 кві, 2024 00:00
В телеграмі публікують начебто постанову кабміну з таким змістом (вибачте, цитую опис, а не постанову, бо там картинка):
Украинцы призывного возраста больше не смогут получить загранпаспорта за пределами
Украины, — постановление Кабмина
Пересылание таких паспортов заграницу производится не будет
Виключення стосуються звичних категорій інвалідів/багатодітних і т.ін. Тобто, хоч оновлюй дані в якомусь міфічному кабінеті, хоч не оновлюй, паспорт за кордоном буде не отримати.
Цікаво, правда чи ІСПО? Бо ніде більше не бачу.
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Додано: Чет 25 кві, 2024 00:04
rjkz написав:
В Киеве ничего не продавал, сейчас буду пробовать, если еще не позно.
если по доверенности(а как иначе) то готовьтесь к -50% от реальных сделок
не шутка)
в спокойные годы было -25-30...
АППСлюкс?)
маякните в личку есличё)))
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Додано: Чет 25 кві, 2024 00:04
M-Audio написав:
В телеграмі публікують начебто постанову кабміну з таким змістом (вибачте, цитую опис, а не постанову, бо там картинка):
Украинцы призывного возраста больше не смогут получить загранпаспорта за пределами
Украины, — постановление Кабмина
Пересылание таких паспортов заграницу производится не будет
Виключення стосуються звичних категорій інвалідів/багатодітних і т.ін. Тобто, хоч оновлюй дані в якомусь міфічному кабінеті, хоч не оновлюй, паспорт за кордоном буде не отримати.
Цікаво, правда чи ІСПО? Бо ніде більше не бачу.
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-punktu-11-poriadku-realizatsii-eksperymentalnoho-proektu-shchodo-oformlennia-pasporta-hromadianyna-ukrainy-ta-pasporta-hromadianyna-ukrainy-i230424-443
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Faceless
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Додано: Чет 25 кві, 2024 00:08
Starikan написав:
Внуку 16, впереди кАледж и универ. Не спортсмен
(американцы поймут).
это да но штамп)
у моего брата старший спортсмен, это понятно
а средний имеет хороший вокал, пел в церковном хоре, получил грант)
так что в Америке есть разные варианты, не нужно циклится на очевидном...
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Додано: Чет 25 кві, 2024 00:10
M-Audio написав:
В телеграмі публікують начебто постанову кабміну з таким змістом (вибачте, цитую опис, а не постанову, бо там картинка):
Украинцы призывного возраста больше не смогут получить загранпаспорта за пределами
Украины, — постановление Кабмина
Пересылание таких паспортов заграницу производится не будет
Виключення стосуються звичних категорій інвалідів/багатодітних і т.ін. Тобто, хоч оновлюй дані в якомусь міфічному кабінеті, хоч не оновлюй, паспорт за кордоном буде не отримати.
Цікаво, правда чи ІСПО? Бо ніде більше не бачу.
таки да...
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Додано: Чет 25 кві, 2024 00:17
Faceless написав:
Екстермінатор проти мишей.
Звучить як серіал на нетфліксі
На самом деле, очень нужная в НЙ профессия и хороший экстерминейтор дорогого стоит. Я жил в билдинге где ПОЧТИ не было тараканов и мышей. Но это было ПОЧТИ.
И когда сидим, ужинаем и мимо нас мышь под диван - мерзкое зрелище.
Поставил ловушку и ночью она попалась и пищала.
Сейчас живу в билдинге, где СОВСЕМ нет тараканов, мышей и прочей нечисти.
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Додано: Чет 25 кві, 2024 00:20
M-Audio написав: akurt написав:
Там был разговор примерно такой:
- мы на основной работе зарабатываем примерно 400 000$ в год. Реально чистыми на руки получаем 10 000$. Но и тратим 10 000 в месяц.
Чего-то как-то 10к в месяц = 120к в год на руки при доходе 400к не похоже на 40% налогов. Чисто математически получается 70%. Понятно, что могут быть ещё другие сборы, но не настолько же? Или это после уплаты всех мортгиджей, страховок и кредитов на "Теслу"?
Скорей всего, имеется ввиду, что на постоянные расходы стоит автопеймент и сразу списывает на погашение всех постоянных платежей.
Хотя все равно, даже для конских налогов Калифорнии и пусть даже половине выплат на мортгиджи и машину, 10 к - это как-то маловато.
Скорей всего, еще и отчисления на 401К и закидывают на еще какие-то инвестаккаунты.
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Додано: Чет 25 кві, 2024 00:26
Ось вам емігранти ухилянти раз)
Українські чоловіки 18-60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном – постанова КМУ
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