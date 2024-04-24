Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 20832084208520862087> Додано: Чет 25 кві, 2024 00:26 Re: Еміграція, заробітчанство А ось вам два)





Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони "виконали свій громадянській обов’язок". cherchiltank

Повідомлень: 1411 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 00:27 Прохожий написав: rjkz написав: В Киеве ничего не продавал, сейчас буду пробовать, если еще не позно. В Киеве ничего не продавал, сейчас буду пробовать, если еще не позно.

если по доверенности(а как иначе) то готовьтесь к -50% от реальных сделок

не шутка)

в спокойные годы было -25-30...

АППСлюкс?)

маякните в личку есличё))) если по доверенности(а как иначе) то готовьтесь к -50% от реальных сделокне шутка)в спокойные годы было -25-30...АППСлюкс?)маякните в личку есличё)))



Пока не решил что именно. По факту сообщу.

Разговаривал со своим риелтором, да дисконт возможно и будет, но с его слов не о таких цифрах речь.

Он периодически делает такие сделки, очень много народу в европах пытается продать и даже продают. Он мне другую проблему нарисовал, сейчас ее надо найти пути решения иначе смысла не будет.

Есть один вариант, чисто ситуативный, продать по доверенности, но не как по доверенности. Но это уже "многоходовка" будет и не от меня одного зависит.

Кстати, "есличё" пишется "есичЁ" (ТМ Биг) . Пока не решил что именно. По факту сообщу.Разговаривал со своим риелтором, да дисконт возможно и будет, но с его слов не о таких цифрах речь.Он периодически делает такие сделки, очень много народу в европах пытается продать и даже продают. Он мне другую проблему нарисовал, сейчас ее надо найти пути решения иначе смысла не будет.Есть один вариант, чисто ситуативный, продать по доверенности, но не как по доверенности. Но это уже "многоходовка" будет и не от меня одного зависит.Кстати, "есличё" пишется "есичЁ" (ТМ Биг) rjkz

Повідомлень: 16565 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8338 раз. Подякували: 5205 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 00:30 Заведите кошку,реально помогает ,я тут в северной Африке первые дни не могла спать: бегали семьями мышки поселили на первый этаж и тараканы тут на пальмах тоже здоровенные.их тоже кошки едят !кстати из нашей группы заробитчан несколько человек призывного возраста уехали по программе U4U пока осваиваются к работе не приступили tzeery608

Повідомлень: 51 З нами з: 18.01.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 00:38 Прохожий написав: Starikan написав: Внуку 16, впереди кАледж и универ. Не спортсмен (американцы поймут). Внуку 16, впереди кАледж и универ.(американцы поймут).

это да но штамп)

у моего брата старший спортсмен, это понятно

а средний имеет хороший вокал, пел в церковном хоре, получил грант)

так что в Америке есть разные варианты, не нужно циклится на очевидном... это да но штамп)у моего брата старший спортсмен, это понятноа средний имеет хороший вокал, пел в церковном хоре, получил грант)так что в Америке есть разные варианты, не нужно циклится на очевидном...



Спортсмен, вокал и тд - это хорошо при "прочих равных". И для получения сколаршип.

Никто не возьмет в медуниверситет баскетболиста, который не имеет понятия о химии и биологии. Разве что это не звезда как минимум городского масштаба. Скорей возьмут того, что в хайскул усиленно это изучал (тут такая система, что подготовка к поступлению в профильный вуз начинается с хайскул. Например, сын моего вайспрезидента поступил в Бруклинтек хайскул. И 4 года будет готовиться к поступлению на какую-нибудь технологическую специальность. Спортсмен, вокал и тд - это хорошо при "прочих равных". И для получения сколаршип.Никто не возьмет в медуниверситет баскетболиста, который не имеет понятия о химии и биологии. Разве что это не звезда как минимум городского масштаба. Скорей возьмут того, что в хайскул усиленно это изучал (тут такая система, что подготовка к поступлению в профильный вуз начинается с хайскул. Например, сын моего вайспрезидента поступил в Бруклинтек хайскул. И 4 года будет готовиться к поступлению на какую-нибудь технологическую специальность. rjkz

Повідомлень: 16565 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8338 раз. Подякували: 5205 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 00:41 cherchiltank написав: Ось вам емігранти ухилянти раз)



Українські чоловіки 18-60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном – постанова КМУ Ось вам емігранти ухилянти раз)Українські чоловіки 18-60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном – постанова КМУ



Печаль.

И на что это влияет? Печаль.И на что это влияет? rjkz

Повідомлень: 16565 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8338 раз. Подякували: 5205 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 00:43 cherchiltank написав: А ось вам два)





Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони "виконали свій громадянській обов’язок". А ось вам два)Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони "виконали свій громадянській обов’язок".



Не думаю, что министр ОБОРОНЫ как-то в состоянии решить этот вопрос.

Но если начнется охота по всем странам ЕС, то интересно будет посмотреть на результат. Не думаю, что министр ОБОРОНЫ как-то в состоянии решить этот вопрос.Но если начнется охота по всем странам ЕС, то интересно будет посмотреть на результат. rjkz

Повідомлень: 16565 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8338 раз. Подякували: 5205 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 00:46 tzeery608 написав: Заведите кошку,реально помогает ,я тут в северной Африке первые дни не могла спать: бегали семьями мышки поселили на первый этаж и тараканы тут на пальмах тоже здоровенные.их тоже кошки едят !кстати из нашей группы заробитчан несколько человек призывного возраста уехали по программе U4U пока осваиваются к работе не приступили Заведите кошку,реально помогает ,я тут в северной Африке первые дни не могла спать: бегали семьями мышки поселили на первый этаж и тараканы тут на пальмах тоже здоровенные.их тоже кошки едят !кстати из нашей группы заробитчан несколько человек призывного возраста уехали по программе U4U пока осваиваются к работе не приступили



Несколько лет назад экстерминейтор вывел из этого билдинга всех мышей и тараканов.

Насколько я знаю, если правильно все сделать, то проблема вполне быстро решаема.

Тут экстерминейторы проходят обучение и получают лайсенс.

Если на курсах не спят, то потом эффективно работают. Несколько лет назад экстерминейтор вывел из этого билдинга всех мышей и тараканов.Насколько я знаю, если правильно все сделать, то проблема вполне быстро решаема.Тут экстерминейторы проходят обучение и получают лайсенс.Если на курсах не спят, то потом эффективно работают. rjkz

Повідомлень: 16565 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8338 раз. Подякували: 5205 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 00:47 rjkz написав: cherchiltank написав: Ось вам емігранти ухилянти раз)



Українські чоловіки 18-60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном – постанова КМУ Ось вам емігранти ухилянти раз)Українські чоловіки 18-60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном – постанова КМУ



Печаль.

И на что это влияет? Печаль.И на что это влияет?

Сам подумай) Сам подумай) cherchiltank

Повідомлень: 1411 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 00:49 rjkz написав: cherchiltank написав: А ось вам два)





Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони "виконали свій громадянській обов’язок". А ось вам два)Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони "виконали свій громадянській обов’язок".



Не думаю, что министр ОБОРОНЫ как-то в состоянии решить этот вопрос.

Но если начнется охота по всем странам ЕС, то интересно будет посмотреть на результат. Не думаю, что министр ОБОРОНЫ как-то в состоянии решить этот вопрос.Но если начнется охота по всем странам ЕС, то интересно будет посмотреть на результат.

Похєр на результат але пердаки закордонних ухилянтів палають по всім соцмережам)

Скоро почнуть палити прострочені українські заграни) Похєр на результат але пердаки закордонних ухилянтів палають по всім соцмережам)Скоро почнуть палити прострочені українські заграни) cherchiltank

Повідомлень: 1411 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 00:51 rjkz написав: tzeery608 написав: Заведите кошку,реально помогает ,я тут в северной Африке первые дни не могла спать: бегали семьями мышки поселили на первый этаж и тараканы тут на пальмах тоже здоровенные.их тоже кошки едят !кстати из нашей группы заробитчан несколько человек призывного возраста уехали по программе U4U пока осваиваются к работе не приступили Заведите кошку,реально помогает ,я тут в северной Африке первые дни не могла спать: бегали семьями мышки поселили на первый этаж и тараканы тут на пальмах тоже здоровенные.их тоже кошки едят !кстати из нашей группы заробитчан несколько человек призывного возраста уехали по программе U4U пока осваиваются к работе не приступили



Несколько лет назад экстерминейтор вывел из этого билдинга всех мышей и тараканов.

Насколько я знаю, если правильно все сделать, то проблема вполне быстро решаема.

Тут экстерминейторы проходят обучение и получают лайсенс.

Если на курсах не спят, то потом эффективно работают. Несколько лет назад экстерминейтор вывел из этого билдинга всех мышей и тараканов.Насколько я знаю, если правильно все сделать, то проблема вполне быстро решаема.Тут экстерминейторы проходят обучение и получают лайсенс.Если на курсах не спят, то потом эффективно работают.

Я в селі жив у бабці - там дім був з пресованої глини і соломи - тож миші десь в стінах шурхали)

Зараз би я в такому не жив)

Тарганів і мишей останній раз бачив ще при совку)

В мене дружина побачила павука в ванній - так хотіла переїжджати поки я його на вулицю не виніс) Я в селі жив у бабці - там дім був з пресованої глини і соломи - тож миші десь в стінах шурхали)Зараз би я в такому не жив)Тарганів і мишей останній раз бачив ще при совку)В мене дружина побачила павука в ванній - так хотіла переїжджати поки я його на вулицю не виніс) cherchiltank

Повідомлень: 1411 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 20832084208520862087> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор