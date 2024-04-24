А ось вам два)
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони "виконали свій громадянській обов’язок".
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 кві, 2024 00:26
Re: Еміграція, заробітчанство
А ось вам два)
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони "виконали свій громадянській обов’язок".
Додано: Чет 25 кві, 2024 00:27
Пока не решил что именно. По факту сообщу.
Разговаривал со своим риелтором, да дисконт возможно и будет, но с его слов не о таких цифрах речь.
Он периодически делает такие сделки, очень много народу в европах пытается продать и даже продают. Он мне другую проблему нарисовал, сейчас ее надо найти пути решения иначе смысла не будет.
Есть один вариант, чисто ситуативный, продать по доверенности, но не как по доверенности. Но это уже "многоходовка" будет и не от меня одного зависит.
Кстати, "есличё" пишется "есичЁ" (ТМ Биг) .
Додано: Чет 25 кві, 2024 00:30
Заведите кошку,реально помогает ,я тут в северной Африке первые дни не могла спать: бегали семьями мышки поселили на первый этаж и тараканы тут на пальмах тоже здоровенные.их тоже кошки едят !кстати из нашей группы заробитчан несколько человек призывного возраста уехали по программе U4U пока осваиваются к работе не приступили
Додано: Чет 25 кві, 2024 00:38
Спортсмен, вокал и тд - это хорошо при "прочих равных". И для получения сколаршип.
Никто не возьмет в медуниверситет баскетболиста, который не имеет понятия о химии и биологии. Разве что это не звезда как минимум городского масштаба. Скорей возьмут того, что в хайскул усиленно это изучал (тут такая система, что подготовка к поступлению в профильный вуз начинается с хайскул. Например, сын моего вайспрезидента поступил в Бруклинтек хайскул. И 4 года будет готовиться к поступлению на какую-нибудь технологическую специальность.
Додано: Чет 25 кві, 2024 00:41
Додано: Чет 25 кві, 2024 00:43
Не думаю, что министр ОБОРОНЫ как-то в состоянии решить этот вопрос.
Но если начнется охота по всем странам ЕС, то интересно будет посмотреть на результат.
Додано: Чет 25 кві, 2024 00:46
Несколько лет назад экстерминейтор вывел из этого билдинга всех мышей и тараканов.
Насколько я знаю, если правильно все сделать, то проблема вполне быстро решаема.
Тут экстерминейторы проходят обучение и получают лайсенс.
Если на курсах не спят, то потом эффективно работают.
Додано: Чет 25 кві, 2024 00:47
Додано: Чет 25 кві, 2024 00:49
Похєр на результат але пердаки закордонних ухилянтів палають по всім соцмережам)
Скоро почнуть палити прострочені українські заграни)
Додано: Чет 25 кві, 2024 00:51
Я в селі жив у бабці - там дім був з пресованої глини і соломи - тож миші десь в стінах шурхали)
Зараз би я в такому не жив)
Тарганів і мишей останній раз бачив ще при совку)
В мене дружина побачила павука в ванній - так хотіла переїжджати поки я його на вулицю не виніс)
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