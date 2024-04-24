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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 кві, 2024 00:54
cherchiltank написав: rjkz написав: cherchiltank написав:
Ось вам емігранти ухилянти раз)
Українські чоловіки 18-60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном – постанова КМУ
Печаль.
И на что это влияет?
Сам подумай)
Подумал. Ничего не придумал.
Может в Европе на что-то влияет.
В США украинский паспорт практически не нужен. Я даже не могу сходу сказать для чего он нужен кроме как для обращения в посольство или консульство Украины. Но по понятным причинам туда мало кто обращаяется. Ну, для поездок в Украину. Но опять таки, все понимают, что это путь в один конец.
Работают другие документы.
Для путешествий можно оформить специальный документ США, который работает как паспорт США за пределами США.
Фактически, это мотивация к скорейшему получению гражданства других стран.
Хотя позиция Украины вполне оправдана.
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Додано: Чет 25 кві, 2024 00:58
Подумал. Ничего не придумал.
Может в Европе на что-то влияет.
В США украинский паспорт практически не нужен. Я даже не могу сходу сказать для чего он нужен кроме как для обращения в посольство или консульство Украины. Но по понятным причинам туда мало кто обращаяется. Ну, для поездок в Украину. Но опять таки, все понимают, что это путь в один конец.
Работают другие документы.
Для путешествий можно оформить специальный документ США, который работает как паспорт США за пределами США.
Фактически, это мотивация к скорейшему получению гражданства других стран.
Хотя позиция Украины вполне оправдана.[/quote]
Ти подивися на штурм дп документ у Варшаві)
Проблема в тому - що ухилянти без заграну не зможуть виїхати на відпочинок до Туреччини чи Єгипту)
Чи до тайланду)
Чи до штатів з Канадою)
Маленьки трагедії)
Ну і ще є пара моментів
Про них згодом)
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Додано: Чет 25 кві, 2024 00:58
cherchiltank написав: rjkz написав: cherchiltank написав:
А ось вам два)
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони "виконали свій громадянській обов’язок".
Не думаю, что министр ОБОРОНЫ как-то в состоянии решить этот вопрос.
Но если начнется охота по всем странам ЕС, то интересно будет посмотреть на результат.
Похєр на результат але пердаки закордонних ухилянтів палають по всім соцмережам)
Скоро почнуть палити прострочені українські заграни)
И, все таки, к каким последствиям это приведет?
Я знаю одного человека, у него заканчивается загранпаспорт.
И если он не сможет его как-то обновить (если еще не сделал, то уже не успел), то будет искать страну с перспективой получения либо пути к гражданству либо к ПУ.
У "подавляющего большинства" все-таки есть несколько лет в запасе.
Другой вопрос - как министр обороны Польши собирается мужиков в Украину возвращать?
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Додано: Чет 25 кві, 2024 00:59
Подивимось
Уже приводить)
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Додано: Чет 25 кві, 2024 01:05
cherchiltank написав:
Подумал. Ничего не придумал.
Может в Европе на что-то влияет.
В США украинский паспорт практически не нужен. Я даже не могу сходу сказать для чего он нужен кроме как для обращения в посольство или консульство Украины. Но по понятным причинам туда мало кто обращаяется. Ну, для поездок в Украину. Но опять таки, все понимают, что это путь в один конец.
Работают другие документы.
Для путешествий можно оформить специальный документ США, который работает как паспорт США за пределами США.
Фактически, это мотивация к скорейшему получению гражданства других стран.
Хотя позиция Украины вполне оправдана.
Ти подивися на штурм дп документ у Варшаві)
Проблема в тому - що ухилянти без заграну не зможуть виїхати на відпочинок до Туреччини чи Єгипту)
Чи до тайланду)
Чи до штатів з Канадою)
Маленьки трагедії)
Ну і ще є пара моментів
Про них згодом)[/quote]
А, понял, ну то такое. Можно никуда и не выезжать.
В Канаду уже - кто не успел тот опоздал, в США пока еще можно.
Ты думаешь, что кто-то стоя перед выбором - или в Украину и с паспортом или сидеть в условной Вене, поедет в Украину, если выехал именно как ухилянт?
И еще, для Украины не существует понятия гражданства другого государства.
Именно из-за этого знакомые-уже граждане США перестали возить гуманитарку в Украину, после того, как один из них с огромным трудом смог выехать, имея на руках паспорт гражданина СЩА.
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Додано: Чет 25 кві, 2024 01:07
Нам насрати на вашу гуманітарку, гуманітарії)
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Додано: Чет 25 кві, 2024 01:07
І нам насрати на проблеми закордонних ухилянтів)
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Додано: Чет 25 кві, 2024 01:08
Якщо твої знайомі не захотіли вийти з громадянства України - то в них є обовʼязки громадян України
Ось такий пердимонокль)
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Додано: Чет 25 кві, 2024 01:10
cherchiltank написав:
Подивимось
Уже приводить)
Кого?
Я скажу больше - даже полное ограничение, со стороны Украины, прав резидентов других государств-граждан Украины не приведет к возвращению.
Из разговора со знакомым, у которого заканчивается паспорт.
В случае невозможности продлить, просто "потеряю" его и останусь нелегалом. Это не США. Как правило, страны дают какие-то другие документы, тн фотоайди.
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rjkz
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Додано: Чет 25 кві, 2024 01:13
cherchiltank написав:
Нам насрати на вашу гуманітарку, гуманітарії)
Ну и зря.
Тебе может и насрать, а кому-то она жизни спасает.
Что ты себе представляешь под "гуманитаркой"?
Зубную пасту? Или средства женской гигиены?
Или секондхенд одежду?
Гуманитарий.)))
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