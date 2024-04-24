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#<1 ... 2084208520862087> Додано: Чет 25 кві, 2024 00:54 cherchiltank написав: rjkz написав: cherchiltank написав: Ось вам емігранти ухилянти раз)



Українські чоловіки 18-60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном – постанова КМУ Ось вам емігранти ухилянти раз)Українські чоловіки 18-60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном – постанова КМУ



Печаль.

И на что это влияет? Печаль.И на что это влияет?

Сам подумай) Сам подумай)



Подумал. Ничего не придумал.

Может в Европе на что-то влияет.

В США украинский паспорт практически не нужен. Я даже не могу сходу сказать для чего он нужен кроме как для обращения в посольство или консульство Украины. Но по понятным причинам туда мало кто обращаяется. Ну, для поездок в Украину. Но опять таки, все понимают, что это путь в один конец.

Работают другие документы.

Для путешествий можно оформить специальный документ США, который работает как паспорт США за пределами США.

Фактически, это мотивация к скорейшему получению гражданства других стран.

Хотя позиция Украины вполне оправдана. Подумал. Ничего не придумал.Может в Европе на что-то влияет.В США украинский паспорт практически не нужен. Я даже не могу сходу сказать для чего он нужен кроме как для обращения в посольство или консульство Украины. Но по понятным причинам туда мало кто обращаяется. Ну, для поездок в Украину. Но опять таки, все понимают, что это путь в один конец.Работают другие документы.Для путешествий можно оформить специальный документ США, который работает как паспорт США за пределами США.Фактически, это мотивация к скорейшему получению гражданства других стран.Хотя позиция Украины вполне оправдана. rjkz

Повідомлень: 16566 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8338 раз. Подякували: 5205 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 00:58 Подумал. Ничего не придумал.

Может в Европе на что-то влияет.

В США украинский паспорт практически не нужен. Я даже не могу сходу сказать для чего он нужен кроме как для обращения в посольство или консульство Украины. Но по понятным причинам туда мало кто обращаяется. Ну, для поездок в Украину. Но опять таки, все понимают, что это путь в один конец.

Работают другие документы.

Для путешествий можно оформить специальный документ США, который работает как паспорт США за пределами США.

Фактически, это мотивация к скорейшему получению гражданства других стран.

Хотя позиция Украины вполне оправдана.[/quote]

Ти подивися на штурм дп документ у Варшаві)



Проблема в тому - що ухилянти без заграну не зможуть виїхати на відпочинок до Туреччини чи Єгипту)

Чи до тайланду)

Чи до штатів з Канадою)

Маленьки трагедії)

Ну і ще є пара моментів

Про них згодом) cherchiltank

Повідомлень: 1411 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 00:58 cherchiltank написав: rjkz написав: cherchiltank написав: А ось вам два)





Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони "виконали свій громадянській обов’язок". А ось вам два)Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони "виконали свій громадянській обов’язок".



Не думаю, что министр ОБОРОНЫ как-то в состоянии решить этот вопрос.

Но если начнется охота по всем странам ЕС, то интересно будет посмотреть на результат. Не думаю, что министр ОБОРОНЫ как-то в состоянии решить этот вопрос.Но если начнется охота по всем странам ЕС, то интересно будет посмотреть на результат.

Похєр на результат але пердаки закордонних ухилянтів палають по всім соцмережам)

Скоро почнуть палити прострочені українські заграни) Похєр на результат але пердаки закордонних ухилянтів палають по всім соцмережам)Скоро почнуть палити прострочені українські заграни)



И, все таки, к каким последствиям это приведет?

Я знаю одного человека, у него заканчивается загранпаспорт.

И если он не сможет его как-то обновить (если еще не сделал, то уже не успел), то будет искать страну с перспективой получения либо пути к гражданству либо к ПУ.

У "подавляющего большинства" все-таки есть несколько лет в запасе.

Другой вопрос - как министр обороны Польши собирается мужиков в Украину возвращать? И, все таки, к каким последствиям это приведет?Я знаю одного человека, у него заканчивается загранпаспорт.И если он не сможет его как-то обновить (если еще не сделал, то уже не успел), то будет искать страну с перспективой получения либо пути к гражданству либо к ПУ.У "подавляющего большинства" все-таки есть несколько лет в запасе.Другой вопрос - как министр обороны Польши собирается мужиков в Украину возвращать? rjkz

Повідомлень: 16566 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8338 раз. Подякували: 5205 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 00:59 Re: Еміграція, заробітчанство Подивимось

Уже приводить) cherchiltank

Повідомлень: 1411 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 01:05 cherchiltank написав: Подумал. Ничего не придумал.

Может в Европе на что-то влияет.

В США украинский паспорт практически не нужен. Я даже не могу сходу сказать для чего он нужен кроме как для обращения в посольство или консульство Украины. Но по понятным причинам туда мало кто обращаяется. Ну, для поездок в Украину. Но опять таки, все понимают, что это путь в один конец.

Работают другие документы.

Для путешествий можно оформить специальный документ США, который работает как паспорт США за пределами США.

Фактически, это мотивация к скорейшему получению гражданства других стран.

Хотя позиция Украины вполне оправдана. Подумал. Ничего не придумал.Может в Европе на что-то влияет.В США украинский паспорт практически не нужен. Я даже не могу сходу сказать для чего он нужен кроме как для обращения в посольство или консульство Украины. Но по понятным причинам туда мало кто обращаяется. Ну, для поездок в Украину. Но опять таки, все понимают, что это путь в один конец.Работают другие документы.Для путешествий можно оформить специальный документ США, который работает как паспорт США за пределами США.Фактически, это мотивация к скорейшему получению гражданства других стран.Хотя позиция Украины вполне оправдана.

Ти подивися на штурм дп документ у Варшаві)



Проблема в тому - що ухилянти без заграну не зможуть виїхати на відпочинок до Туреччини чи Єгипту)

Чи до тайланду)

Чи до штатів з Канадою)

Маленьки трагедії)

Ну і ще є пара моментів

Про них згодом)[/quote]

А, понял, ну то такое. Можно никуда и не выезжать.

В Канаду уже - кто не успел тот опоздал, в США пока еще можно.

Ты думаешь, что кто-то стоя перед выбором - или в Украину и с паспортом или сидеть в условной Вене, поедет в Украину, если выехал именно как ухилянт?

И еще, для Украины не существует понятия гражданства другого государства.

Именно из-за этого знакомые-уже граждане США перестали возить гуманитарку в Украину, после того, как один из них с огромным трудом смог выехать, имея на руках паспорт гражданина СЩА. Ти подивися на штурм дп документ у Варшаві)Проблема в тому - що ухилянти без заграну не зможуть виїхати на відпочинок до Туреччини чи Єгипту)Чи до тайланду)Чи до штатів з Канадою)Маленьки трагедії)Ну і ще є пара моментівПро них згодом)[/quote]А, понял, ну то такое. Можно никуда и не выезжать.В Канаду уже - кто не успел тот опоздал, в США пока еще можно.Ты думаешь, что кто-то стоя перед выбором - или в Украину и с паспортом или сидеть в условной Вене, поедет в Украину, если выехал именно как ухилянт?И еще, для Украины не существует понятия гражданства другого государства.Именно из-за этого знакомые-уже граждане США перестали возить гуманитарку в Украину, после того, как один из них с огромным трудом смог выехать, имея на руках паспорт гражданина СЩА. rjkz

Повідомлень: 16566 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8338 раз. Подякували: 5205 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 01:07 Re: Еміграція, sзаробітчанство Нам насрати на вашу гуманітарку, гуманітарії) cherchiltank

Повідомлень: 1411 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 01:07 Re: Еміграція, заробітчанство І нам насрати на проблеми закордонних ухилянтів) cherchiltank

Повідомлень: 1411 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 01:08 Re: Еміграція, заробітчанство Якщо твої знайомі не захотіли вийти з громадянства України - то в них є обовʼязки громадян України

Ось такий пердимонокль) cherchiltank

Повідомлень: 1411 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 01:10 cherchiltank написав: Подивимось

Уже приводить) ПодивимосьУже приводить)



Кого?

Я скажу больше - даже полное ограничение, со стороны Украины, прав резидентов других государств-граждан Украины не приведет к возвращению.

Из разговора со знакомым, у которого заканчивается паспорт.

В случае невозможности продлить, просто "потеряю" его и останусь нелегалом. Это не США. Как правило, страны дают какие-то другие документы, тн фотоайди. Кого?Я скажу больше - даже полное ограничение, со стороны Украины, прав резидентов других государств-граждан Украины не приведет к возвращению.Из разговора со знакомым, у которого заканчивается паспорт.В случае невозможности продлить, просто "потеряю" его и останусь нелегалом. Это не США. Как правило, страны дают какие-то другие документы, тн фотоайди. rjkz

Повідомлень: 16566 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8338 раз. Подякували: 5205 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 01:13 cherchiltank написав: Нам насрати на вашу гуманітарку, гуманітарії) Нам насрати на вашу гуманітарку, гуманітарії)



Ну и зря.

Тебе может и насрать, а кому-то она жизни спасает.

Что ты себе представляешь под "гуманитаркой"?

Зубную пасту? Или средства женской гигиены?

Или секондхенд одежду?

Гуманитарий.))) Ну и зря.Тебе может и насрать, а кому-то она жизни спасает.Что ты себе представляешь под "гуманитаркой"?Зубную пасту? Или средства женской гигиены?Или секондхенд одежду?Гуманитарий.))) rjkz

Повідомлень: 16566 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8338 раз. Подякували: 5205 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 2084208520862087> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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