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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2084208520862087 Додано: Чет 25 кві, 2024 01:14 cherchiltank написав: І нам насрати на проблеми закордонних ухилянтів) І нам насрати на проблеми закордонних ухилянтів)



Они еще не поняли, что у них есть проблемы. Они еще не поняли, что у них есть проблемы. rjkz

Повідомлень: 16567 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8338 раз. Подякували: 5206 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 01:17 cherchiltank написав: Якщо твої знайомі не захотіли вийти з громадянства України - то в них є обовʼязки громадян України

Ось такий пердимонокль) Якщо твої знайомі не захотіли вийти з громадянства України - то в них є обовʼязки громадян УкраїниОсь такий пердимонокль)



У меня друг на фронте с марта 2022.

Его сын уже больше 10 лет в Германии.

До большой войны получил гражданство.

Подал на выход из гражданства Украины - просто как в космос. Ни да ни нет.

Сейчас выйти из гражданства Украины фактически невозможно. У меня друг на фронте с марта 2022.Его сын уже больше 10 лет в Германии.До большой войны получил гражданство.Подал на выход из гражданства Украины - просто как в космос. Ни да ни нет.Сейчас выйти из гражданства Украины фактически невозможно. rjkz

Повідомлень: 16567 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8338 раз. Подякували: 5206 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 01:25 rjkz написав: cherchiltank написав: Подивимось

Уже приводить) ПодивимосьУже приводить)



Кого?

Я скажу больше - даже полное ограничение, со стороны Украины, прав резидентов других государств-граждан Украины не приведет к возвращению.

Из разговора со знакомым, у которого заканчивается паспорт.

В случае невозможности продлить, просто "потеряю" его и останусь нелегалом. Это не США. Как правило, страны дают какие-то другие документы, тн фотоайди. Кого?Я скажу больше - даже полное ограничение, со стороны Украины, прав резидентов других государств-граждан Украины не приведет к возвращению.Из разговора со знакомым, у которого заканчивается паспорт.В случае невозможности продлить, просто "потеряю" его и останусь нелегалом. Это не США. Как правило, страны дают какие-то другие документы, тн фотоайди.

Ок)

Тримайте в курсі

Польські ухилянти так не думають - але штати то інша цивілізація) Ок)Тримайте в курсіПольські ухилянти так не думають - але штати то інша цивілізація) cherchiltank

Повідомлень: 1414 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 01:26 rjkz написав: cherchiltank написав: І нам насрати на проблеми закордонних ухилянтів) І нам насрати на проблеми закордонних ухилянтів)



Они еще не поняли, что у них есть проблемы. Они еще не поняли, что у них есть проблемы.

Вже штурмують да документ у Варшаві і ниють в фейсбуках) Вже штурмують да документ у Варшаві і ниють в фейсбуках) cherchiltank

Повідомлень: 1414 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 01:27 rjkz написав: cherchiltank написав: Якщо твої знайомі не захотіли вийти з громадянства України - то в них є обовʼязки громадян України

Ось такий пердимонокль) Якщо твої знайомі не захотіли вийти з громадянства України - то в них є обовʼязки громадян УкраїниОсь такий пердимонокль)



У меня друг на фронте с марта 2022.

Его сын уже больше 10 лет в Германии.

До большой войны получил гражданство.

Подал на выход из гражданства Украины - просто как в космос. Ни да ни нет.

Сейчас выйти из гражданства Украины фактически невозможно. У меня друг на фронте с марта 2022.Его сын уже больше 10 лет в Германии.До большой войны получил гражданство.Подал на выход из гражданства Украины - просто как в космос. Ни да ни нет.Сейчас выйти из гражданства Украины фактически невозможно.

Що раніше заважало вийти?) Що раніше заважало вийти?) cherchiltank

Повідомлень: 1414 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 02:15 Замовляв паспорт у лютому. Вже готовий, але до Польщі не так і не надіслали. Цікаво, гроші хоч повернуть? Gastarbaiter Повідомлень: 3186 З нами з: 26.02.18 Подякував: 670 раз. Подякували: 533 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 02:57 cherchiltank написав: rjkz написав: cherchiltank написав: Якщо твої знайомі не захотіли вийти з громадянства України - то в них є обовʼязки громадян України

Ось такий пердимонокль) Якщо твої знайомі не захотіли вийти з громадянства України - то в них є обовʼязки громадян УкраїниОсь такий пердимонокль)



У меня друг на фронте с марта 2022.

Его сын уже больше 10 лет в Германии.

До большой войны получил гражданство.

Подал на выход из гражданства Украины - просто как в космос. Ни да ни нет.

Сейчас выйти из гражданства Украины фактически невозможно. У меня друг на фронте с марта 2022.Его сын уже больше 10 лет в Германии.До большой войны получил гражданство.Подал на выход из гражданства Украины - просто как в космос. Ни да ни нет.Сейчас выйти из гражданства Украины фактически невозможно.

Що раніше заважало вийти?) Що раніше заважало вийти?)



Слущай, Черчилль, я понимаю, время позднее и вполне понятно что ты сейчас делаешь, но попробуй сконцентрироваться.

Парень получил гражданство Германии и подал на выход из гражданства Украины.

ДО БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ.

До получения гражданства Германии, логично, что не подавал.

Повторюсь, ДО 2022 года еще.

Сейчас выйти из гражданства Украины - нереально, это просто не рассматривается. Слущай, Черчилль, я понимаю, время позднее и вполне понятно что ты сейчас делаешь, но попробуй сконцентрироваться.Парень получил гражданство Германии и подал на выход из гражданства Украины.ДО БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ.До получения гражданства Германии, логично, что не подавал.Повторюсь, ДО 2022 года еще.Сейчас выйти из гражданства Украины - нереально, это просто не рассматривается. rjkz

Повідомлень: 16567 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8338 раз. Подякували: 5206 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 03:32 Згадую як з мене тут глузували: Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста — министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш



«Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине», — заявил министр. airmax78 Повідомлень: 42895 З нами з: 25.10.12 Подякував: 971 раз. Подякували: 5286 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2084208520862087 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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