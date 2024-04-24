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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2084208520862087
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 01:14

  cherchiltank написав:І нам насрати на проблеми закордонних ухилянтів)


Они еще не поняли, что у них есть проблемы.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 01:17

  cherchiltank написав:Якщо твої знайомі не захотіли вийти з громадянства України - то в них є обовʼязки громадян України
Ось такий пердимонокль)


У меня друг на фронте с марта 2022.
Его сын уже больше 10 лет в Германии.
До большой войны получил гражданство.
Подал на выход из гражданства Украины - просто как в космос. Ни да ни нет.
Сейчас выйти из гражданства Украины фактически невозможно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 01:25

  rjkz написав:
  cherchiltank написав:Подивимось
Уже приводить)


Кого?
Я скажу больше - даже полное ограничение, со стороны Украины, прав резидентов других государств-граждан Украины не приведет к возвращению.
Из разговора со знакомым, у которого заканчивается паспорт.
В случае невозможности продлить, просто "потеряю" его и останусь нелегалом. Это не США. Как правило, страны дают какие-то другие документы, тн фотоайди.

Ок)
Тримайте в курсі
Польські ухилянти так не думають - але штати то інша цивілізація)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 01:26

  rjkz написав:
  cherchiltank написав:І нам насрати на проблеми закордонних ухилянтів)


Они еще не поняли, что у них есть проблемы.

Вже штурмують да документ у Варшаві і ниють в фейсбуках)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 01:27

  rjkz написав:
  cherchiltank написав:Якщо твої знайомі не захотіли вийти з громадянства України - то в них є обовʼязки громадян України
Ось такий пердимонокль)


У меня друг на фронте с марта 2022.
Его сын уже больше 10 лет в Германии.
До большой войны получил гражданство.
Подал на выход из гражданства Украины - просто как в космос. Ни да ни нет.
Сейчас выйти из гражданства Украины фактически невозможно.

Що раніше заважало вийти?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 02:15

Замовляв паспорт у лютому. Вже готовий, але до Польщі не так і не надіслали. Цікаво, гроші хоч повернуть?
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 02:57

  cherchiltank написав:
  rjkz написав:
  cherchiltank написав:Якщо твої знайомі не захотіли вийти з громадянства України - то в них є обовʼязки громадян України
Ось такий пердимонокль)


У меня друг на фронте с марта 2022.
Его сын уже больше 10 лет в Германии.
До большой войны получил гражданство.
Подал на выход из гражданства Украины - просто как в космос. Ни да ни нет.
Сейчас выйти из гражданства Украины фактически невозможно.

Що раніше заважало вийти?)


Слущай, Черчилль, я понимаю, время позднее и вполне понятно что ты сейчас делаешь, но попробуй сконцентрироваться.
Парень получил гражданство Германии и подал на выход из гражданства Украины.
ДО БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ.
До получения гражданства Германии, логично, что не подавал.
Повторюсь, ДО 2022 года еще.
Сейчас выйти из гражданства Украины - нереально, это просто не рассматривается.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 03:32

Згадую як з мене тут глузували: Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста — министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш

«Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине», — заявил министр.
airmax78
 
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  #<1 ... 2084208520862087
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