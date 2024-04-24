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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2085208620872088>
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 01:14

  cherchiltank написав:І нам насрати на проблеми закордонних ухилянтів)


Они еще не поняли, что у них есть проблемы.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 01:17

  cherchiltank написав:Якщо твої знайомі не захотіли вийти з громадянства України - то в них є обовʼязки громадян України
Ось такий пердимонокль)


У меня друг на фронте с марта 2022.
Его сын уже больше 10 лет в Германии.
До большой войны получил гражданство.
Подал на выход из гражданства Украины - просто как в космос. Ни да ни нет.
Сейчас выйти из гражданства Украины фактически невозможно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 01:25

  rjkz написав:
  cherchiltank написав:Подивимось
Уже приводить)


Кого?
Я скажу больше - даже полное ограничение, со стороны Украины, прав резидентов других государств-граждан Украины не приведет к возвращению.
Из разговора со знакомым, у которого заканчивается паспорт.
В случае невозможности продлить, просто "потеряю" его и останусь нелегалом. Это не США. Как правило, страны дают какие-то другие документы, тн фотоайди.

Ок)
Тримайте в курсі
Польські ухилянти так не думають - але штати то інша цивілізація)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 01:26

  rjkz написав:
  cherchiltank написав:І нам насрати на проблеми закордонних ухилянтів)


Они еще не поняли, что у них есть проблемы.

Вже штурмують да документ у Варшаві і ниють в фейсбуках)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 01:27

  rjkz написав:
  cherchiltank написав:Якщо твої знайомі не захотіли вийти з громадянства України - то в них є обовʼязки громадян України
Ось такий пердимонокль)


У меня друг на фронте с марта 2022.
Его сын уже больше 10 лет в Германии.
До большой войны получил гражданство.
Подал на выход из гражданства Украины - просто как в космос. Ни да ни нет.
Сейчас выйти из гражданства Украины фактически невозможно.

Що раніше заважало вийти?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 02:15

Замовляв паспорт у лютому. Вже готовий, але до Польщі не так і не надіслали. Цікаво, гроші хоч повернуть?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 02:57

  cherchiltank написав:
  rjkz написав:
  cherchiltank написав:Якщо твої знайомі не захотіли вийти з громадянства України - то в них є обовʼязки громадян України
Ось такий пердимонокль)


У меня друг на фронте с марта 2022.
Его сын уже больше 10 лет в Германии.
До большой войны получил гражданство.
Подал на выход из гражданства Украины - просто как в космос. Ни да ни нет.
Сейчас выйти из гражданства Украины фактически невозможно.

Що раніше заважало вийти?)


Слущай, Черчилль, я понимаю, время позднее и вполне понятно что ты сейчас делаешь, но попробуй сконцентрироваться.
Парень получил гражданство Германии и подал на выход из гражданства Украины.
ДО БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ.
До получения гражданства Германии, логично, что не подавал.
Повторюсь, ДО 2022 года еще.
Сейчас выйти из гражданства Украины - нереально, это просто не рассматривается.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 03:32

Згадую як з мене тут глузували: Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста — министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш

«Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине», — заявил министр.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 06:23

  airmax78 написав:Згадую як з мене тут глузували: Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста — министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш

«Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине», — заявил министр.

Ну да. Там уже трускавки собирать не кому, а так не будет кому на стройках и тп работах работать.😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 06:38

  cherchiltank написав:
  rjkz написав:
  cherchiltank написав:А ось вам два)
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони "виконали свій громадянській обов’язок".

Не думаю, что министр ОБОРОНЫ как-то в состоянии решить этот вопрос.
Но если начнется охота по всем странам ЕС, то интересно будет посмотреть на результат.

Похєр на результат але пердаки закордонних ухилянтів палають по всім соцмережам)
Скоро почнуть палити прострочені українські заграни)

Думка переляканого урядовця це ще далеко не закон. Хоча в РП досить сильні позиції націонал-патріотів які з задоволенням би раді якомусь такому рішенню.
Трохи історії як виживали євреїв:
Президент Польщі Анджей Дуда вибачився перед тисячами євреїв, які були змушені залишити країну наприкінці 1960-х років
Комуністичний режим тоді почав антисемітську кампанію, звинувативши в організації заворушень євреїв.
Євреї були оголошені Гомулкою "п'ятою колоною". Їх виключали з партії, звільняли з роботи й змушували виїхати з Польщі.
За оцінками істориків, тоді з Польської Народної Республіки (ПНР) виїхало біля 13 тис. осіб єврейської національності. https://espreso.tv/news/2018/03/08/duda ... tys_lyudey

Зараз такі вислови та ще інші моменти призведуть до посилення перетікання українських мігрантів з РП в інші країни.
Польща - одна з небагатьох європейських країн, яка досі формально не врегулювала статус українських біженців на довгостроковий період, продовживши його лише до 30 червня 2024 року. https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cgrjdnmj7gzo

А щодо ситуації з консульськими послугами, то згоден з Фурсою:
Ці дії не змусять жодного чоловіка, який обрав бути за кордоном під час війни, повернутися в Україну. Ці незручності, які створені абсолютно всім чоловікам, які є за кордоном, жодним чином в голові у тих чоловіків, яких держава хотіла б бачити у війську, не йдуть у порівняння з незручностями, які їм доставить мобілізація. При чому, не всі чоловіки за кордоном перепливали Тису. Багато хто перебуває там легально.
Таким чином ефективність цього заходу нульова. Проте держава його застосовує, та ще й смакує. Фокусуючись на цьому, замість того, щоб застосовувати непопулярні кроки, які мають дати результат. Результат у вигляді збільшення числа мобілізованих. Але, схоже, результат не на часі. ...
Причому зараз свідомо не йдеться про внесок людей, які перебуваючи за кордоном і відчуваючи докори сумління, почуття провини, можуть активно донатити. І робити це більше, ніж ті, хто перебуває в цей час в Україні подалі від фронту.
https://nv.ua/ukr/opinion/cholovikam-za ... 12583.html
Ой+
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