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cherchiltank написав:Якщо твої знайомі не захотіли вийти з громадянства України - то в них є обовʼязки громадян України Ось такий пердимонокль)
У меня друг на фронте с марта 2022. Его сын уже больше 10 лет в Германии. До большой войны получил гражданство. Подал на выход из гражданства Украины - просто как в космос. Ни да ни нет. Сейчас выйти из гражданства Украины фактически невозможно.
Кого? Я скажу больше - даже полное ограничение, со стороны Украины, прав резидентов других государств-граждан Украины не приведет к возвращению. Из разговора со знакомым, у которого заканчивается паспорт. В случае невозможности продлить, просто "потеряю" его и останусь нелегалом. Это не США. Как правило, страны дают какие-то другие документы, тн фотоайди.
Ок) Тримайте в курсі Польські ухилянти так не думають - але штати то інша цивілізація)
cherchiltank написав:Якщо твої знайомі не захотіли вийти з громадянства України - то в них є обовʼязки громадян України Ось такий пердимонокль)
У меня друг на фронте с марта 2022. Его сын уже больше 10 лет в Германии. До большой войны получил гражданство. Подал на выход из гражданства Украины - просто как в космос. Ни да ни нет. Сейчас выйти из гражданства Украины фактически невозможно.
cherchiltank написав:Якщо твої знайомі не захотіли вийти з громадянства України - то в них є обовʼязки громадян України Ось такий пердимонокль)
У меня друг на фронте с марта 2022. Его сын уже больше 10 лет в Германии. До большой войны получил гражданство. Подал на выход из гражданства Украины - просто как в космос. Ни да ни нет. Сейчас выйти из гражданства Украины фактически невозможно.
Що раніше заважало вийти?)
Слущай, Черчилль, я понимаю, время позднее и вполне понятно что ты сейчас делаешь, но попробуй сконцентрироваться. Парень получил гражданство Германии и подал на выход из гражданства Украины. ДО БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ. До получения гражданства Германии, логично, что не подавал. Повторюсь, ДО 2022 года еще. Сейчас выйти из гражданства Украины - нереально, это просто не рассматривается.
cherchiltank написав:А ось вам два) Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони "виконали свій громадянській обов’язок".
Не думаю, что министр ОБОРОНЫ как-то в состоянии решить этот вопрос. Но если начнется охота по всем странам ЕС, то интересно будет посмотреть на результат.
Похєр на результат але пердаки закордонних ухилянтів палають по всім соцмережам) Скоро почнуть палити прострочені українські заграни)
Думка переляканого урядовця це ще далеко не закон. Хоча в РП досить сильні позиції націонал-патріотів які з задоволенням би раді якомусь такому рішенню. Трохи історії як виживали євреїв:
Президент Польщі Анджей Дуда вибачився перед тисячами євреїв, які були змушені залишити країну наприкінці 1960-х років Комуністичний режим тоді почав антисемітську кампанію, звинувативши в організації заворушень євреїв. Євреї були оголошені Гомулкою "п'ятою колоною". Їх виключали з партії, звільняли з роботи й змушували виїхати з Польщі. За оцінками істориків, тоді з Польської Народної Республіки (ПНР) виїхало біля 13 тис. осіб єврейської національності. https://espreso.tv/news/2018/03/08/duda ... tys_lyudey
Зараз такі вислови та ще інші моменти призведуть до посилення перетікання українських мігрантів з РП в інші країни.
А щодо ситуації з консульськими послугами, то згоден з Фурсою:
Ці дії не змусять жодного чоловіка, який обрав бути за кордоном під час війни, повернутися в Україну. Ці незручності, які створені абсолютно всім чоловікам, які є за кордоном, жодним чином в голові у тих чоловіків, яких держава хотіла б бачити у війську, не йдуть у порівняння з незручностями, які їм доставить мобілізація. При чому, не всі чоловіки за кордоном перепливали Тису. Багато хто перебуває там легально. Таким чином ефективність цього заходу нульова. Проте держава його застосовує, та ще й смакує. Фокусуючись на цьому, замість того, щоб застосовувати непопулярні кроки, які мають дати результат. Результат у вигляді збільшення числа мобілізованих. Але, схоже, результат не на часі. ... Причому зараз свідомо не йдеться про внесок людей, які перебуваючи за кордоном і відчуваючи докори сумління, почуття провини, можуть активно донатити. І робити це більше, ніж ті, хто перебуває в цей час в Україні подалі від фронту. https://nv.ua/ukr/opinion/cholovikam-za ... 12583.html