airmax78 написав:Згадую як з мене тут глузували: Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста — министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш
«Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине», — заявил министр.
Максим, нет абсолютно никакой разницы где "молодые украинские мужчины в гостиницах и кафе" - в Варшаве или Кракове или Нуерке или Вене или Киеве.
В начале большой войны люди одни очередях стояли в военкоматы, другие вещи паковали, третьи решили, что отсидятся в Киеве на съемной хате их не найдут.
Разница только кто и где ухиляется или не ухиляется.
Одни воюют, другие нет.
Для украинского государства, фактически, нет разницы - выехал чел 7 лет назад, 17 лет назад или 2 года назад. Гражданин он другой страны, резидент другой страны или "по приказу начальства". В глазах украинского законодательства - это все ухилянты.
Насчет "принудительного возвращения" - может кому-то и не повезет, но это не будет массовым явлением. Ровно до момента, пока не станет выбор - или страна посылает свои войска в Украину или депортирует туда граждан Украины.
Но в таком случае уже мир будет на грани ядерной войны.