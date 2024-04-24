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#<1 ... 2085208620872088 Додано: Чет 25 кві, 2024 07:06 airmax78 написав: Згадую як з мене тут глузували: Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста — министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш



«Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине», — заявил министр. Згадую як з мене тут глузували: Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста — министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш«Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине», — заявил министр.



Максим, нет абсолютно никакой разницы где "молодые украинские мужчины в гостиницах и кафе" - в Варшаве или Кракове или Нуерке или Вене или Киеве.

В начале большой войны люди одни очередях стояли в военкоматы, другие вещи паковали, третьи решили, что отсидятся в Киеве на съемной хате их не найдут.

Разница только кто и где ухиляется или не ухиляется.

Одни воюют, другие нет.

Для украинского государства, фактически, нет разницы - выехал чел 7 лет назад, 17 лет назад или 2 года назад. Гражданин он другой страны, резидент другой страны или "по приказу начальства". В глазах украинского законодательства - это все ухилянты.

Насчет "принудительного возвращения" - может кому-то и не повезет, но это не будет массовым явлением. Ровно до момента, пока не станет выбор - или страна посылает свои войска в Украину или депортирует туда граждан Украины.

Но в таком случае уже мир будет на грани ядерной войны. Максим, нет абсолютно никакой разницы где "молодые украинские мужчины в гостиницах и кафе" - в Варшаве или Кракове или Нуерке или Вене или Киеве.В начале большой войны люди одни очередях стояли в военкоматы, другие вещи паковали, третьи решили, что отсидятся в Киеве на съемной хате их не найдут.Разница только кто и где ухиляется или не ухиляется.Одни воюют, другие нет.Для украинского государства, фактически, нет разницы - выехал чел 7 лет назад, 17 лет назад или 2 года назад. Гражданин он другой страны, резидент другой страны или "по приказу начальства". В глазах украинского законодательства - это все ухилянты.Насчет "принудительного возвращения" - может кому-то и не повезет, но это не будет массовым явлением. Ровно до момента, пока не станет выбор - или страна посылает свои войска в Украину или депортирует туда граждан Украины.Но в таком случае уже мир будет на грани ядерной войны. rjkz

Повідомлень: 16568 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8339 раз. Подякували: 5207 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 2085208620872088 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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