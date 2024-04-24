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cherchiltank написав:Якщо твої знайомі не захотіли вийти з громадянства України - то в них є обовʼязки громадян України Ось такий пердимонокль)
У меня друг на фронте с марта 2022. Его сын уже больше 10 лет в Германии. До большой войны получил гражданство. Подал на выход из гражданства Украины - просто как в космос. Ни да ни нет. Сейчас выйти из гражданства Украины фактически невозможно.
Що раніше заважало вийти?)
Слущай, Черчилль, я понимаю, время позднее и вполне понятно что ты сейчас делаешь, но попробуй сконцентрироваться. Парень получил гражданство Германии и подал на выход из гражданства Украины. ДО БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ. До получения гражданства Германии, логично, что не подавал. Повторюсь, ДО 2022 года еще. Сейчас выйти из гражданства Украины - нереально, это просто не рассматривается.
cherchiltank написав:А ось вам два) Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони "виконали свій громадянській обов’язок".
Не думаю, что министр ОБОРОНЫ как-то в состоянии решить этот вопрос. Но если начнется охота по всем странам ЕС, то интересно будет посмотреть на результат.
Похєр на результат але пердаки закордонних ухилянтів палають по всім соцмережам) Скоро почнуть палити прострочені українські заграни)
Думка переляканого урядовця це ще далеко не закон. Хоча в РП досить сильні позиції націонал-патріотів які з задоволенням би раді якомусь такому рішенню. Трохи історії як виживали євреїв:
Президент Польщі Анджей Дуда вибачився перед тисячами євреїв, які були змушені залишити країну наприкінці 1960-х років Комуністичний режим тоді почав антисемітську кампанію, звинувативши в організації заворушень євреїв. Євреї були оголошені Гомулкою "п'ятою колоною". Їх виключали з партії, звільняли з роботи й змушували виїхати з Польщі. За оцінками істориків, тоді з Польської Народної Республіки (ПНР) виїхало біля 13 тис. осіб єврейської національності. https://espreso.tv/news/2018/03/08/duda ... tys_lyudey
Зараз такі вислови та ще інші моменти призведуть до посилення перетікання українських мігрантів з РП в інші країни.
А щодо ситуації з консульськими послугами, то згоден з Фурсою:
Ці дії не змусять жодного чоловіка, який обрав бути за кордоном під час війни, повернутися в Україну. Ці незручності, які створені абсолютно всім чоловікам, які є за кордоном, жодним чином в голові у тих чоловіків, яких держава хотіла б бачити у війську, не йдуть у порівняння з незручностями, які їм доставить мобілізація. При чому, не всі чоловіки за кордоном перепливали Тису. Багато хто перебуває там легально. Таким чином ефективність цього заходу нульова. Проте держава його застосовує, та ще й смакує. Фокусуючись на цьому, замість того, щоб застосовувати непопулярні кроки, які мають дати результат. Результат у вигляді збільшення числа мобілізованих. Але, схоже, результат не на часі. ... Причому зараз свідомо не йдеться про внесок людей, які перебуваючи за кордоном і відчуваючи докори сумління, почуття провини, можуть активно донатити. І робити це більше, ніж ті, хто перебуває в цей час в Україні подалі від фронту. https://nv.ua/ukr/opinion/cholovikam-za ... 12583.html
airmax78 написав:Згадую як з мене тут глузували: Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста — министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш
«Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине», — заявил министр.
Максим, нет абсолютно никакой разницы где "молодые украинские мужчины в гостиницах и кафе" - в Варшаве или Кракове или Нуерке или Вене или Киеве. В начале большой войны люди одни очередях стояли в военкоматы, другие вещи паковали, третьи решили, что отсидятся в Киеве на съемной хате их не найдут. Разница только кто и где ухиляется или не ухиляется. Одни воюют, другие нет. Для украинского государства, фактически, нет разницы - выехал чел 7 лет назад, 17 лет назад или 2 года назад. Гражданин он другой страны, резидент другой страны или "по приказу начальства". В глазах украинского законодательства - это все ухилянты. Насчет "принудительного возвращения" - может кому-то и не повезет, но это не будет массовым явлением. Ровно до момента, пока не станет выбор - или страна посылает свои войска в Украину или депортирует туда граждан Украины. Но в таком случае уже мир будет на грани ядерной войны.
rjkz написав:Не думаю, что министр ОБОРОНЫ как-то в состоянии решить этот вопрос. Но если начнется охота по всем странам ЕС, то интересно будет посмотреть на результат.
Похєр на результат але пердаки закордонних ухилянтів палають по всім соцмережам) Скоро почнуть палити прострочені українські заграни)
Думка переляканого урядовця це ще далеко не закон. Хоча в РП досить сильні позиції націонал-патріотів які з задоволенням би раді якомусь такому рішенню. Трохи історії як виживали євреїв:
Президент Польщі Анджей Дуда вибачився перед тисячами євреїв, які були змушені залишити країну наприкінці 1960-х років Комуністичний режим тоді почав антисемітську кампанію, звинувативши в організації заворушень євреїв. Євреї були оголошені Гомулкою "п'ятою колоною". Їх виключали з партії, звільняли з роботи й змушували виїхати з Польщі. За оцінками істориків, тоді з Польської Народної Республіки (ПНР) виїхало біля 13 тис. осіб єврейської національності. https://espreso.tv/news/2018/03/08/duda ... tys_lyudey
Зараз такі вислови та ще інші моменти призведуть до посилення перетікання українських мігрантів з РП в інші країни.
А щодо ситуації з консульськими послугами, то згоден з Фурсою:
Ці дії не змусять жодного чоловіка, який обрав бути за кордоном під час війни, повернутися в Україну. Ці незручності, які створені абсолютно всім чоловікам, які є за кордоном, жодним чином в голові у тих чоловіків, яких держава хотіла б бачити у війську, не йдуть у порівняння з незручностями, які їм доставить мобілізація. При чому, не всі чоловіки за кордоном перепливали Тису. Багато хто перебуває там легально. Таким чином ефективність цього заходу нульова. Проте держава його застосовує, та ще й смакує. Фокусуючись на цьому, замість того, щоб застосовувати непопулярні кроки, які мають дати результат. Результат у вигляді збільшення числа мобілізованих. Але, схоже, результат не на часі. ... Причому зараз свідомо не йдеться про внесок людей, які перебуваючи за кордоном і відчуваючи докори сумління, почуття провини, можуть активно донатити. І робити це більше, ніж ті, хто перебуває в цей час в Україні подалі від фронту. https://nv.ua/ukr/opinion/cholovikam-za ... 12583.html
Тут есть такое местное русскоязычное (не надо тапками кидаться, де факто в эмигрантской среде выходцев из стран бсссра это язык межэтнического общения, к сожалению) медиапространство, и хотя ведущие занимают проукраинскую позицию (несколько ведущих, которые так и не смогли усвоить "В Украине", а не "на Украине" лишились работы), высказывают мнение, что человека, оказавшегося вне Украины и не вернувшегося с началом большой войны (таких было по разным оценкам несколько десятков тысяч человек) вряд-ли отсутствие консульских услуг вынудит вернуться. Было интервью с юристом, она сказала так - такая ситуация будет не вечно. Если истек срок действия паспорта - это не значит, что человек лишен гражданства. А в США любые права достаточны для подтверждения личности, на основании их можно получить 2 типа документов (забыл как называется, один - рилайди, второй - не помню, что-то типа инхенсайди (самый сильный)). Так что, как для людей в США - не совсем понятно как это создаст хоть какие-то неудобства.
rjkz написав:В США украинский паспорт практически не нужен. Я даже не могу сходу сказать для чего он нужен кроме как для обращения в посольство или консульство Украины.
Вообще странное заявление. А визу украинцам куда вклеивают?
Для путешествий можно оформить специальный документ США, который работает как паспорт США за пределами США.
Что, вот просто можно приехать в США (кстати, как границу пересекать без паспорта?) и получить документ США для поездок по миру? Или вы о беженцах говорите? Так сейчас и в Европе, и в США, и в Канаде эти программы сворачиваются. То есть, чтобы оставаться в стране, нужно обзавестись каким-либо другим основанием для этого. И пути, по сути, всего два -- или подаваться на "настоящее" беженство, или получать визу. Первый вариант пока, вроде, никем не опробован, и неизвестно к чему приведёт, а для второго -- таки нужен хоть какой-то действующий паспорт.
Фактически, это мотивация к скорейшему получению гражданства других стран.
Вот это правда, но этот путь не очень быстрый, а пока -- нужен действующий паспорт.
Хотя позиция Украины вполне оправдана.
Не знаю, чем она оправдана, если смотреть с точки зрения конечного результата. Думаю, абсолютное большинство сейчас сделают всё возможное, чтобы избавиться от зависимости от украинского паспорта. В процессе прыгания через обруч будут ежедневно вспоминать украинскую власть, причём словами отнюдь не ласковыми. При этом спустили в унитаз свои же заявления, что им позарез как нужно актуализировать данные, чтобы государство "понимало", где и сколько его потенциальных призывников. Ясно, что актуализировать за границей теперь точно никто ничего не будет, потому что в этом нет никакого смысла. Зачем это сделано?
Gastarbaiter написав:Замовляв паспорт у лютому. Вже готовий, але до Польщі не так і не надіслали. Цікаво, гроші хоч повернуть?
У мене є сусід. В контексті обмежень в наданні консульських послуг дуже показовий кейс. Історія почалась з того, що в домовому чаті один пан обурився, що його постійно утискає на паркінгу сусід, заїжджає на смугу. Прийшов той утискач і почав полякам роздавати, мовляв смуга моя, хочу колесом стаю, хочу не стаю. Одним словом вчив їх жити у них же вдома. Погуглив я його і зʼясувались прикольні обставини - хлопець з ментів (тато навіть короткий час був головним даівцем України). Сам персонаж до початку війни керував Голосіївським цнапом. Потім «евакуювався» на тепле місце в краківський Документ. І от зараз по суті і я ухилянт, і він, але, як кажуть. «є нюанси»)))