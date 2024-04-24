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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2084208520862087 Додано: Чет 25 кві, 2024 02:57 cherchiltank написав: rjkz написав: cherchiltank написав: Якщо твої знайомі не захотіли вийти з громадянства України - то в них є обовʼязки громадян України

Ось такий пердимонокль) Якщо твої знайомі не захотіли вийти з громадянства України - то в них є обовʼязки громадян УкраїниОсь такий пердимонокль)



У меня друг на фронте с марта 2022.

Его сын уже больше 10 лет в Германии.

До большой войны получил гражданство.

Подал на выход из гражданства Украины - просто как в космос. Ни да ни нет.

Сейчас выйти из гражданства Украины фактически невозможно. У меня друг на фронте с марта 2022.Его сын уже больше 10 лет в Германии.До большой войны получил гражданство.Подал на выход из гражданства Украины - просто как в космос. Ни да ни нет.Сейчас выйти из гражданства Украины фактически невозможно.

Що раніше заважало вийти?) Що раніше заважало вийти?)



Слущай, Черчилль, я понимаю, время позднее и вполне понятно что ты сейчас делаешь, но попробуй сконцентрироваться.

Парень получил гражданство Германии и подал на выход из гражданства Украины.

ДО БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ.

До получения гражданства Германии, логично, что не подавал.

Повторюсь, ДО 2022 года еще.

Сейчас выйти из гражданства Украины - нереально, это просто не рассматривается. Слущай, Черчилль, я понимаю, время позднее и вполне понятно что ты сейчас делаешь, но попробуй сконцентрироваться.Парень получил гражданство Германии и подал на выход из гражданства Украины.ДО БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ.До получения гражданства Германии, логично, что не подавал.Повторюсь, ДО 2022 года еще.Сейчас выйти из гражданства Украины - нереально, это просто не рассматривается. rjkz

Повідомлень: 16569 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8339 раз. Подякували: 5208 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 03:32 Згадую як з мене тут глузували: Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста — министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш



«Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине», — заявил министр. airmax78 Повідомлень: 42895 З нами з: 25.10.12 Подякував: 971 раз. Подякували: 5286 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 06:23 airmax78 написав: Згадую як з мене тут глузували: Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста — министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш



«Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине», — заявил министр. Згадую як з мене тут глузували: Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста — министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш«Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине», — заявил министр.

Ну да. Там уже трускавки собирать не кому, а так не будет кому на стройках и тп работах работать.😏 Ну да. Там уже трускавки собирать не кому, а так не будет кому на стройках и тп работах работать.😏 Bolt Повідомлень: 2871 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 06:38 cherchiltank написав: rjkz написав: cherchiltank написав: А ось вам два)

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони "виконали свій громадянській обов’язок". А ось вам два)Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони "виконали свій громадянській обов’язок".

Не думаю, что министр ОБОРОНЫ как-то в состоянии решить этот вопрос.

Но если начнется охота по всем странам ЕС, то интересно будет посмотреть на результат. Не думаю, что министр ОБОРОНЫ как-то в состоянии решить этот вопрос.Но если начнется охота по всем странам ЕС, то интересно будет посмотреть на результат.

Похєр на результат але пердаки закордонних ухилянтів палають по всім соцмережам)

Скоро почнуть палити прострочені українські заграни) Похєр на результат але пердаки закордонних ухилянтів палають по всім соцмережам)Скоро почнуть палити прострочені українські заграни)

Думка переляканого урядовця це ще далеко не закон. Хоча в РП досить сильні позиції націонал-патріотів які з задоволенням би раді якомусь такому рішенню.

Трохи історії як виживали євреїв:



Комуністичний режим тоді почав антисемітську кампанію, звинувативши в організації заворушень євреїв.

Євреї були оголошені Гомулкою "п'ятою колоною". Їх виключали з партії, звільняли з роботи й змушували виїхати з Польщі.

За оцінками істориків, тоді з Польської Народної Республіки (ПНР) виїхало біля 13 тис. осіб єврейської національності. https://espreso.tv/news/2018/03/08/duda ... tys_lyudey Президент Польщі Анджей Дуда вибачився перед тисячами євреїв, які були змушені залишити країну наприкінці 1960-х роківКомуністичний режим тоді почав антисемітську кампанію, звинувативши в організації заворушень євреїв.Євреї були оголошені Гомулкою "п'ятою колоною". Їх виключали з партії, звільняли з роботи й змушували виїхати з Польщі.За оцінками істориків, тоді з Польської Народної Республіки (ПНР) виїхало біля 13 тис. осіб єврейської національності.

Зараз такі вислови та ще інші моменти призведуть до посилення перетікання українських мігрантів з РП в інші країни.

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cgrjdnmj7gzo Польща - одна з небагатьох європейських країн, яка досі формально не врегулювала статус українських біженців на довгостроковий період, продовживши його лише до 30 червня 2024 року.

А щодо ситуації з консульськими послугами, то згоден з Фурсою:



Таким чином ефективність цього заходу нульова. Проте держава його застосовує, та ще й смакує. Фокусуючись на цьому, замість того, щоб застосовувати непопулярні кроки, які мають дати результат. Результат у вигляді збільшення числа мобілізованих. Але, схоже, результат не на часі. ...

Причому зараз свідомо не йдеться про внесок людей, які перебуваючи за кордоном і відчуваючи докори сумління, почуття провини, можуть активно донатити. І робити це більше, ніж ті, хто перебуває в цей час в Україні подалі від фронту.

https://nv.ua/ukr/opinion/cholovikam-za ... 12583.html Ці дії не змусять жодного чоловіка, який обрав бути за кордоном під час війни, повернутися в Україну. Ці незручності, які створені абсолютно всім чоловікам, які є за кордоном, жодним чином в голові у тих чоловіків, яких держава хотіла б бачити у війську, не йдуть у порівняння з незручностями, які їм доставить мобілізація. При чому, не всі чоловіки за кордоном перепливали Тису. Багато хто перебуває там легально.Таким чином ефективність цього заходу нульова. Проте держава його застосовує, та ще й смакує. Фокусуючись на цьому, замість того, щоб застосовувати непопулярні кроки, які мають дати результат. Результат у вигляді збільшення числа мобілізованих. Але, схоже, результат не на часі. ...Причому зараз свідомо не йдеться про внесок людей, які перебуваючи за кордоном і відчуваючи докори сумління, почуття провини, можуть активно донатити. І робити це більше, ніж ті, хто перебуває в цей час в Україні подалі від фронту. Думка переляканого урядовця це ще далеко не закон. Хоча в РП досить сильні позиції націонал-патріотів які з задоволенням би раді якомусь такому рішенню.Трохи історії як виживали євреїв:Зараз такі вислови та ще інші моменти призведуть до посилення перетікання українських мігрантів з РП в інші країни.А щодо ситуації з консульськими послугами, то згоден з Фурсою: Ой+

Повідомлень: 6636 З нами з: 19.04.12 Подякував: 101 раз. Подякували: 1020 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 07:06 airmax78 написав: Згадую як з мене тут глузували: Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста — министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш



«Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине», — заявил министр. Згадую як з мене тут глузували: Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста — министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш«Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине», — заявил министр.



Максим, нет абсолютно никакой разницы где "молодые украинские мужчины в гостиницах и кафе" - в Варшаве или Кракове или Нуерке или Вене или Киеве.

В начале большой войны люди одни очередях стояли в военкоматы, другие вещи паковали, третьи решили, что отсидятся в Киеве на съемной хате их не найдут.

Разница только кто и где ухиляется или не ухиляется.

Одни воюют, другие нет.

Для украинского государства, фактически, нет разницы - выехал чел 7 лет назад, 17 лет назад или 2 года назад. Гражданин он другой страны, резидент другой страны или "по приказу начальства". В глазах украинского законодательства - это все ухилянты.

Насчет "принудительного возвращения" - может кому-то и не повезет, но это не будет массовым явлением. Ровно до момента, пока не станет выбор - или страна посылает свои войска в Украину или депортирует туда граждан Украины.

Но в таком случае уже мир будет на грани ядерной войны. Максим, нет абсолютно никакой разницы где "молодые украинские мужчины в гостиницах и кафе" - в Варшаве или Кракове или Нуерке или Вене или Киеве.В начале большой войны люди одни очередях стояли в военкоматы, другие вещи паковали, третьи решили, что отсидятся в Киеве на съемной хате их не найдут.Разница только кто и где ухиляется или не ухиляется.Одни воюют, другие нет.Для украинского государства, фактически, нет разницы - выехал чел 7 лет назад, 17 лет назад или 2 года назад. Гражданин он другой страны, резидент другой страны или "по приказу начальства". В глазах украинского законодательства - это все ухилянты.Насчет "принудительного возвращения" - может кому-то и не повезет, но это не будет массовым явлением. Ровно до момента, пока не станет выбор - или страна посылает свои войска в Украину или депортирует туда граждан Украины.Но в таком случае уже мир будет на грани ядерной войны. rjkz

Повідомлень: 16569 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8339 раз. Подякували: 5208 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 07:24 Ой+ написав: cherchiltank написав: rjkz написав: Не думаю, что министр ОБОРОНЫ как-то в состоянии решить этот вопрос.

Но если начнется охота по всем странам ЕС, то интересно будет посмотреть на результат. Не думаю, что министр ОБОРОНЫ как-то в состоянии решить этот вопрос.Но если начнется охота по всем странам ЕС, то интересно будет посмотреть на результат.

Похєр на результат але пердаки закордонних ухилянтів палають по всім соцмережам)

Скоро почнуть палити прострочені українські заграни) Похєр на результат але пердаки закордонних ухилянтів палають по всім соцмережам)Скоро почнуть палити прострочені українські заграни)

Думка переляканого урядовця це ще далеко не закон. Хоча в РП досить сильні позиції націонал-патріотів які з задоволенням би раді якомусь такому рішенню.

Трохи історії як виживали євреїв:



Комуністичний режим тоді почав антисемітську кампанію, звинувативши в організації заворушень євреїв.

Євреї були оголошені Гомулкою "п'ятою колоною". Їх виключали з партії, звільняли з роботи й змушували виїхати з Польщі.

За оцінками істориків, тоді з Польської Народної Республіки (ПНР) виїхало біля 13 тис. осіб єврейської національності. https://espreso.tv/news/2018/03/08/duda ... tys_lyudey Президент Польщі Анджей Дуда вибачився перед тисячами євреїв, які були змушені залишити країну наприкінці 1960-х роківКомуністичний режим тоді почав антисемітську кампанію, звинувативши в організації заворушень євреїв.Євреї були оголошені Гомулкою "п'ятою колоною". Їх виключали з партії, звільняли з роботи й змушували виїхати з Польщі.За оцінками істориків, тоді з Польської Народної Республіки (ПНР) виїхало біля 13 тис. осіб єврейської національності.

Зараз такі вислови та ще інші моменти призведуть до посилення перетікання українських мігрантів з РП в інші країни.

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cgrjdnmj7gzo Польща - одна з небагатьох європейських країн, яка досі формально не врегулювала статус українських біженців на довгостроковий період, продовживши його лише до 30 червня 2024 року.

А щодо ситуації з консульськими послугами, то згоден з Фурсою:



Таким чином ефективність цього заходу нульова. Проте держава його застосовує, та ще й смакує. Фокусуючись на цьому, замість того, щоб застосовувати непопулярні кроки, які мають дати результат. Результат у вигляді збільшення числа мобілізованих. Але, схоже, результат не на часі. ...

Причому зараз свідомо не йдеться про внесок людей, які перебуваючи за кордоном і відчуваючи докори сумління, почуття провини, можуть активно донатити. І робити це більше, ніж ті, хто перебуває в цей час в Україні подалі від фронту.

https://nv.ua/ukr/opinion/cholovikam-za ... 12583.html Ці дії не змусять жодного чоловіка, який обрав бути за кордоном під час війни, повернутися в Україну. Ці незручності, які створені абсолютно всім чоловікам, які є за кордоном, жодним чином в голові у тих чоловіків, яких держава хотіла б бачити у війську, не йдуть у порівняння з незручностями, які їм доставить мобілізація. При чому, не всі чоловіки за кордоном перепливали Тису. Багато хто перебуває там легально.Таким чином ефективність цього заходу нульова. Проте держава його застосовує, та ще й смакує. Фокусуючись на цьому, замість того, щоб застосовувати непопулярні кроки, які мають дати результат. Результат у вигляді збільшення числа мобілізованих. Але, схоже, результат не на часі. ...Причому зараз свідомо не йдеться про внесок людей, які перебуваючи за кордоном і відчуваючи докори сумління, почуття провини, можуть активно донатити. І робити це більше, ніж ті, хто перебуває в цей час в Україні подалі від фронту. Думка переляканого урядовця це ще далеко не закон. Хоча в РП досить сильні позиції націонал-патріотів які з задоволенням би раді якомусь такому рішенню.Трохи історії як виживали євреїв:Зараз такі вислови та ще інші моменти призведуть до посилення перетікання українських мігрантів з РП в інші країни.А щодо ситуації з консульськими послугами, то згоден з Фурсою:



Тут есть такое местное русскоязычное (не надо тапками кидаться, де факто в эмигрантской среде выходцев из стран бсссра это язык межэтнического общения, к сожалению) медиапространство, и хотя ведущие занимают проукраинскую позицию (несколько ведущих, которые так и не смогли усвоить "В Украине", а не "на Украине" лишились работы), высказывают мнение, что человека, оказавшегося вне Украины и не вернувшегося с началом большой войны (таких было по разным оценкам несколько десятков тысяч человек) вряд-ли отсутствие консульских услуг вынудит вернуться.

Было интервью с юристом, она сказала так - такая ситуация будет не вечно.

Если истек срок действия паспорта - это не значит, что человек лишен гражданства. А в США любые права достаточны для подтверждения личности, на основании их можно получить 2 типа документов (забыл как называется, один - рилайди, второй - не помню, что-то типа инхенсайди (самый сильный)).

Так что, как для людей в США - не совсем понятно как это создаст хоть какие-то неудобства. Тут есть такое местное русскоязычное (не надо тапками кидаться, де факто в эмигрантской среде выходцев из стран бсссра это язык межэтнического общения, к сожалению) медиапространство, и хотя ведущие занимают проукраинскую позицию (несколько ведущих, которые так и не смогли усвоить "В Украине", а не "на Украине" лишились работы), высказывают мнение, что человека, оказавшегося вне Украины и не вернувшегося с началом большой войны (таких было по разным оценкам несколько десятков тысяч человек) вряд-ли отсутствие консульских услуг вынудит вернуться.Было интервью с юристом, она сказала так - такая ситуация будет не вечно.Если истек срок действия паспорта - это не значит, что человек лишен гражданства. А в США любые права достаточны для подтверждения личности, на основании их можно получить 2 типа документов (забыл как называется, один - рилайди, второй - не помню, что-то типа инхенсайди (самый сильный)).Так что, как для людей в США - не совсем понятно как это создаст хоть какие-то неудобства. rjkz

Повідомлень: 16569 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8339 раз. Подякували: 5208 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 07:36 airmax78 написав: Згадую як з мене тут глузували: Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста — министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш



«Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине», — заявил министр. Згадую як з мене тут глузували: Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста — министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш«Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине», — заявил министр.

Ну ок, выедут из Польши в более адекватные страны. ЕС большой Ну ок, выедут из Польши в более адекватные страны. ЕС большой antey1969 1

Повідомлень: 12325 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1698 раз. Подякували: 3639 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 07:52 rjkz написав: В США украинский паспорт практически не нужен. Я даже не могу сходу сказать для чего он нужен кроме как для обращения в посольство или консульство Украины. В США украинский паспорт практически не нужен. Я даже не могу сходу сказать для чего он нужен кроме как для обращения в посольство или консульство Украины. Вообще странное заявление. А визу украинцам куда вклеивают? Для путешествий можно оформить специальный документ США, который работает как паспорт США за пределами США. Что, вот просто можно приехать в США (кстати, как границу пересекать без паспорта?) и получить документ США для поездок по миру? Или вы о беженцах говорите? Так сейчас и в Европе, и в США, и в Канаде эти программы сворачиваются. То есть, чтобы оставаться в стране, нужно обзавестись каким-либо другим основанием для этого. И пути, по сути, всего два -- или подаваться на "настоящее" беженство, или получать визу. Первый вариант пока, вроде, никем не опробован, и неизвестно к чему приведёт, а для второго -- таки нужен хоть какой-то действующий паспорт. Фактически, это мотивация к скорейшему получению гражданства других стран. Вот это правда, но этот путь не очень быстрый, а пока -- нужен действующий паспорт. Хотя позиция Украины вполне оправдана. Не знаю, чем она оправдана, если смотреть с точки зрения конечного результата. Думаю, абсолютное большинство сейчас сделают всё возможное, чтобы избавиться от зависимости от украинского паспорта. В процессе прыгания через обруч будут ежедневно вспоминать украинскую власть, причём словами отнюдь не ласковыми. При этом спустили в унитаз свои же заявления, что им позарез как нужно актуализировать данные, чтобы государство "понимало", где и сколько его потенциальных призывников. Ясно, что актуализировать за границей теперь точно никто ничего не будет, потому что в этом нет никакого смысла. Зачем это сделано? Вообще странное заявление. А визу украинцам куда вклеивают?Что, вот просто можно приехать в США (кстати, как границу пересекать без паспорта?) и получить документ США для поездок по миру? Или вы о беженцах говорите? Так сейчас и в Европе, и в США, и в Канаде эти программы сворачиваются. То есть, чтобы оставаться в стране, нужно обзавестись каким-либо другим основанием для этого. И пути, по сути, всего два -- или подаваться на "настоящее" беженство, или получать визу. Первый вариант пока, вроде, никем не опробован, и неизвестно к чему приведёт, а для второго -- таки нужен хоть какой-то действующий паспорт.Вот это правда, но этот путь не очень быстрый, а пока -- нужен действующий паспорт.Не знаю, чем она оправдана, если смотреть с точки зрения конечного результата. Думаю, абсолютное большинство сейчас сделают всё возможное, чтобы избавиться от зависимости от украинского паспорта. В процессе прыгания через обруч будут ежедневно вспоминать украинскую власть, причём словами отнюдь не ласковыми. При этом спустили в унитаз свои же заявления, что им позарез как нужно актуализировать данные, чтобы государство "понимало", где и сколько его потенциальных призывников. Ясно, что актуализировать за границей теперь точно никто ничего не будет, потому что в этом нет никакого смысла. Зачем это сделано? M-Audio Повідомлень: 2889 З нами з: 23.03.11 Подякував: 565 раз. Подякували: 400 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 07:55 Gastarbaiter написав: Замовляв паспорт у лютому. Вже готовий, але до Польщі не так і не надіслали. Цікаво, гроші хоч повернуть? Замовляв паспорт у лютому. Вже готовий, але до Польщі не так і не надіслали. Цікаво, гроші хоч повернуть?

У мене є сусід. В контексті обмежень в наданні консульських послуг дуже показовий кейс.

Історія почалась з того, що в домовому чаті один пан обурився, що його постійно утискає на паркінгу сусід, заїжджає на смугу. Прийшов той утискач і почав полякам роздавати, мовляв смуга моя, хочу колесом стаю, хочу не стаю. Одним словом вчив їх жити у них же вдома. Погуглив я його і зʼясувались прикольні обставини - хлопець з ментів (тато навіть короткий час був головним даівцем України). Сам персонаж до початку війни керував Голосіївським цнапом. Потім «евакуювався» на тепле місце в краківський Документ. І от зараз по суті і я ухилянт, і він, але, як кажуть. «є нюанси»))) У мене є сусід. В контексті обмежень в наданні консульських послуг дуже показовий кейс.Історія почалась з того, що в домовому чаті один пан обурився, що його постійно утискає на паркінгу сусід, заїжджає на смугу. Прийшов той утискач і почав полякам роздавати, мовляв смуга моя, хочу колесом стаю, хочу не стаю. Одним словом вчив їх жити у них же вдома. Погуглив я його і зʼясувались прикольні обставини - хлопець з ментів (тато навіть короткий час був головним даівцем України). Сам персонаж до початку війни керував Голосіївським цнапом. Потім «евакуювався» на тепле місце в краківський Документ. І от зараз по суті і я ухилянт, і він, але, як кажуть. «є нюанси»))) gonchik74

Повідомлень: 723 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 119 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2084208520862087 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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